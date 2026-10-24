Việt Nam đang xây cây cầu vượt biển dài gần gấp 7 lần cầu Cổng Vàng nổi tiếng của Mỹ: Móng cọc cắm sâu hơn 100 m dưới đáy biển

Việt Nam đang triển khai một trong những dự án hạ tầng giao thông có quy mô đặc biệt lớn, với tổng chiều dài tuyến lên tới 18,5 km. Con số này tương đương gần 7 lần chiều dài cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge), công trình biểu tượng nổi tiếng tại San Francisco, Mỹ.

Công trình đang được xây dựng là cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai tại tỉnh Cà Mau, kết nối khu vực Đất Mũi với đảo Hòn Khoai. Đây được xác định là dự án cầu vượt biển dài nhất Việt Nam, đồng thời thuộc nhóm những công trình vượt biển dài nhất khu vực Đông Nam Á.

Cầu vượt biển dài gần gấp 7 lần biểu tượng nổi tiếng của nước Mỹ

Cầu Cổng Vàng tại San Francisco là một trong những cây cầu nổi tiếng nhất thế giới, gây ấn tượng với thiết kế cầu treo màu đỏ cam đặc trưng. Toàn bộ cây cầu, bao gồm các đoạn dẫn giữa hai mố cầu, có chiều dài 2.737 m, tương đương khoảng 2,74 km.

Trong khi đó, dự án đường vượt biển ra đảo Hòn Khoai có tổng chiều dài khoảng 18,5 km, gồm phần cầu chính vượt biển và các đoạn đường kết nối. Nếu so sánh tổng chiều dài hai công trình, tuyến Hòn Khoai dài gấp khoảng 6,76 lần cầu Cổng Vàng của Mỹ.

Riêng phần cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai dài khoảng 17,5 km, chưa tính các đoạn đường dẫn, tương đương khoảng 6,4 lần tổng chiều dài cầu Cổng Vàng. Dù có quy mô chiều dài vượt trội, hai công trình sử dụng kết cấu khác nhau và được xây dựng trong những điều kiện địa hình, mục đích khai thác khác nhau.

Cầu Cổng Vàng (Golden Gate Bridge) tại Mỹ dài khoảng 2,74 km, là một trong những cây cầu nổi tiếng nhất thế giới và được xem là biểu tượng của thành phố San Francisco (Ảnh History)

Theo thiết kế, cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai có quy mô 4 làn xe, bề rộng mặt cầu 16,5 m, tốc độ thiết kế 80 km/h. Tổng mức đầu tư dự án hơn 25.700 tỷ đồng. Công trình được khởi công ngày 19/8/2025, do Ban Quản lý dự án 166 thuộc Bộ Quốc phòng làm chủ đầu tư, Binh đoàn 12 (Tổng công ty Xây dựng Trường Sơn) trực tiếp thi công.

Điểm đáng chú ý là tuyến cầu không chỉ phục vụ nhu cầu đi lại mà còn giữ vai trò kết nối đất liền với hệ thống cảng biển Hòn Khoai trong tương lai, tạo điều kiện phát triển vận tải hàng hóa và logistics tại khu vực cực Nam Tổ quốc.

Móng cọc cắm sâu hơn 100 m dưới đáy biển

Không chỉ gây ấn tượng bởi chiều dài, cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai còn đặt ra những thách thức kỹ thuật lớn do phải xây dựng giữa vùng biển có địa chất yếu, chịu ảnh hưởng của sóng gió, mưa dông và môi trường nước mặn.

Một số vị trí móng cầu phải sử dụng cọc khoan nhồi có chiều dài hơn 100 m để tạo nền móng vững chắc cho công trình. Điều kiện thi công cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai đặc biệt khó khăn. Việc thực hiện những cọc khoan nhồi dài hơn 100 m đòi hỏi kiểm soát chặt chẽ chất lượng từng cây cọc và từng khối bê tông được đổ xuống.

Quá trình thi công cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai đòi hỏi hệ thống cọc khoan nhồi dài hơn 100 m, cùng hàng loạt thiết bị chuyên dụng hoạt động giữa điều kiện sóng gió phức tạp (Ảnh Báo Cà Mau)

Để thi công trên mặt biển, nhà thầu phải huy động hệ thống sà lan, máy khoan chuyên dụng, thiết bị nâng hạ và phương tiện vận chuyển vật liệu. Hoạt động đổ bê tông, lắp đặt ống vách thép và gia công lồng thép cũng được tổ chức ngay tại khu vực công trường.

Toàn tuyến có gần 500 vị trí trụ sử dụng cọc khoan nhồi và cọc thép. Hơn 1.000 thiết bị cùng hơn 2.000 công nhân được huy động phục vụ quá trình xây dựng. Đặc biệt, nhà thầu phải đầu tư các thiết bị chuyên dụng có giá trị lớn để đáp ứng điều kiện thi công giữa biển khơi. Các lực lượng duy trì làm việc theo nhiều ca, nhiều kíp nhằm bảo đảm tiến độ trong bối cảnh thời tiết và nguồn cung vật liệu còn nhiều khó khăn.

Đến giữa tháng 10/2026, dự án đã hoàn thành hơn 400 cọc khoan nhồi trên cạn và trên biển, đổ bê tông hoàn thành 17 trụ cầu, đồng thời đúc được hơn 800 trong tổng số hơn 2.780 phiến dầm Super T. Những trụ cầu đầu tiên đã vươn lên khỏi mặt biển, đánh dấu bước tiến quan trọng trong quá trình hình thành tuyến cầu vượt biển có quy mô lớn nhất Việt Nam.

Công trình hơn 25.700 tỷ đồng dự kiến hoàn thành năm 2028

Theo kế hoạch, cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai dự kiến hoàn thành vào cuối năm 2028, phục vụ kết nối hệ thống hạ tầng giao thông và cảng biển tại khu vực Đất Mũi. Công trình nằm trong tổng thể các dự án giao thông chiến lược tại Cà Mau, cùng với tuyến cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai.

Khi đi vào hoạt động, tuyến cầu vượt biển sẽ tạo đường kết nối trực tiếp từ đất liền ra đảo Hòn Khoai, nơi được định hướng phát triển hệ thống cảng nước sâu có khả năng phục vụ vận tải hàng hóa quốc tế.

Cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai tại Cà Mau có tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 18,5 km, gần gấp 7 lần cầu Cổng Vàng của Mỹ, dự kiến trở thành cầu vượt biển dài nhất Việt Nam (Ảnh CTV)

Cảng Hòn Khoai được kỳ vọng bước vào giai đoạn vận hành đầu tiên trong năm 2029. Tuyến cầu sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc vận chuyển hàng hóa từ mạng lưới đường bộ đến cảng, góp phần giảm chi phí logistics và mở rộng khả năng giao thương của khu vực.

Ngoài ý nghĩa kinh tế, công trình còn được kỳ vọng góp phần phát triển du lịch, tăng cường kết nối giữa đất liền và các đảo, đồng thời phục vụ nhiệm vụ quốc phòng, an ninh tại vùng biển Tây Nam.

Với tổng chiều dài tuyến gần 7 lần cầu Cổng Vàng nổi tiếng của Mỹ, cùng hệ thống móng cọc có những vị trí sâu hơn 100 m, cầu vượt biển ra đảo Hòn Khoai đang trở thành một trong những công trình hạ tầng đáng chú ý nhất Việt Nam. Nếu hoàn thành đúng tiến độ dự kiến, cây cầu không chỉ xác lập dấu mốc mới về chiều dài cầu vượt biển trong nước mà còn mở ra một tuyến giao thông chiến lược, kết nối vùng cực Nam Tổ quốc với mạng lưới vận tải biển quốc tế.