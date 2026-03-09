Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Việt Nam đẩy nhanh triển khai một loại xăng có thể ứng phó với biến động giá dầu thế giới, đưa vào sử dụng càng sớm càng tốt

09-03-2026 - 15:15 PM | Thị trường

Việc triển khai xăng sinh học sớm sẽ giúp giảm phụ thuộc nhập khẩu và ảnh hưởng từ biến động giá dầu thế giới.

Căng thẳng Trung Đông: Việt Nam thực tế đã có một loại xăng có thể ứng phó với biến động giá dầu thế giới, sẽ triển khai càng sớm càng tốt - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị Triển khai lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống thời kỳ mới sáng ngày 9/3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh Việt Nam đã có lộ trình phối trộn và sử dụng nhiên liệu sinh học, song một tuần trở lại đây có rất nhiều thay đổi liên quan đến thị trường xăng dầu thế giới.

Căng thẳng Trung Đông: Việt Nam thực tế đã có một loại xăng có thể ứng phó với biến động giá dầu thế giới, sẽ triển khai càng sớm càng tốt - Ảnh 2.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu khai mạc.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 7/11/2025, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 50 quy định áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống thay thế cho lộ trình cũ. Liên quan đến câu chuyện thực hiện Thông tư 50, có thêm Chỉ thị số 07 của Thủ tướng Chính phủ ngày 26.2.2026 về việc đẩy mạnh sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng xăng sinh học.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, trong bối cảnh nguồn cung năng lượng thế giới tiềm ẩn nhiều biến động do xung đột, xăng E10, E15, E20 hoặc cao hơn đã được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Brazil, các nước châu Âu, Trung Quốc, Thái Lan... Còn ở Việt Nam, xăng E5 được phân phối trên toàn quốc từ năm 2018 và xăng E10 phân phối từ tháng 1.8.2025.

"Thực tế cho thấy, chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào phản ứng tiêu cực về chất lượng xăng E5 và E10 đến hiệu suất hoạt động và ảnh hưởng xấu đến động cơ xe" - Thứ trưởng khẳng định.

Cũng theo Thứ trưởng, phát triển và mở rộng sử dụng xăng sinh học là xu hướng tất yếu trong quá trình chuyển dịch năng lượng trên thế giới. Với Việt Nam, sử dụng xăng sinh học là giải pháp góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh năng lượng và đa dạng hoá nguồn cung nguyên liệu. Việt Nam có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển nguyên liệu sản xuất ethanol, có hệ thống nhà máy sản xuất E100 từ nhiều năm qua và có mạng lưới phân phối xăng dầu rộng rãi.

Theo lộ trình, Thứ trưởng cũng lưu ý cần chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn cung ethanol, hệ thống phối trộn, phân phối, cơ chế quản lý giám sát nhằm đảm bảo minh bạch, hiệu quả và phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

"Dù lộ trình bắt buộc từ 1/6/2026, song trong bối cảnh xung đột địa chính trị trên thế giới đang rất phức tạp, chúng ta cần triển khai sử dụng xăng sinh học càng sớm càng tốt. Vì khi triển khai sử dụng xăng sinh học sớm sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào xăng khoáng" - Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết.

Theo ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, cho rằng Thông tư 50 quy định từ 1/6 bắt buộc sử dụng xăng E5 hoặc E10, nhưng về mặt pháp luật, các công ty hoàn toàn có thể triển khai ngay ở thời điểm này.

"Chúng ta vẫn đang phụ thuộc 32% nguồn thành phẩm xăng dầu nhập khẩu. Nếu như tính cả lượng dầu thô phải nhập thì chúng ta chỉ đảm bảo chưa đến 50% là nguồn cung xăng dầu trong nước. Do vậy, nếu chúng ta chủ động nguồn cung ethanol, rõ ràng sẽ giảm được áp lực trong vấn đề nhập khẩu dầu thô cũng như sản phẩm xăng dầu thành phẩm vốn đang bị phụ thuộc rất lớn vào sự bất ổn xung đột ở Trung Đông. Việc đưa xăng E10 vào thị trường vì thế càng sớm càng tốt, sẽ giảm áp lực trong vấn đề xăng khoáng do đã thay thế được 10% xăng khoáng", ông Tuấn nói.

Ông Tân cũng cho biết nếu trong quá trình triển khai phát sinh khó khăn, vướng mắc, các doanh nghiệp và hiệp hội có thể gửi kiến nghị để cơ quan chức năng của Bộ ghi nhận, phối hợp tháo gỡ, từ đó đưa ra những giải pháp nhanh và phù hợp nhằm bảo đảm thực hiện đúng lộ trình.

Dự kiến trong tháng 3, Bộ Công Thương sẽ tổ chức kiểm tra sơ bộ các doanh nghiệp cung ứng xăng dầu nhằm đánh giá việc chuẩn bị và triển khai lộ trình phối trộn xăng sinh học trên thị trường.

Việt Nam đón tin cực vui từ Nga và châu Âu

Như Quỳnh

An ninh tiền tệ

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tin vui: G7 họp khẩn tung 300-400 triệu thùng dầu dự trữ ra thị trường

Tin vui: G7 họp khẩn tung 300-400 triệu thùng dầu dự trữ ra thị trường Nổi bật

Không phải sầu riêng, Việt Nam vừa đón tin vui trăm triệu USD từ Trung Quốc và Nhật Bản

Không phải sầu riêng, Việt Nam vừa đón tin vui trăm triệu USD từ Trung Quốc và Nhật Bản Nổi bật

Giá xăng tăng, xe điện có phải là giải pháp?

Giá xăng tăng, xe điện có phải là giải pháp?

14:15 , 09/03/2026
Đang di chuyển thì Mỹ bất ngờ 'bật đèn xanh', hơn 33 triệu thùng dầu Nga lập tức hướng thẳng đến Ấn Độ

Đang di chuyển thì Mỹ bất ngờ 'bật đèn xanh', hơn 33 triệu thùng dầu Nga lập tức hướng thẳng đến Ấn Độ

13:58 , 09/03/2026
Bộ Công an cùng phối hợp kiểm tra, xử lý găm hàng xăng dầu chờ tăng giá

Bộ Công an cùng phối hợp kiểm tra, xử lý găm hàng xăng dầu chờ tăng giá

13:37 , 09/03/2026
Tại quốc gia này, ô tô Trung Quốc nhập khẩu tăng vọt 50%, chính thức soán ngôi vương của xe Nhật

Tại quốc gia này, ô tô Trung Quốc nhập khẩu tăng vọt 50%, chính thức soán ngôi vương của xe Nhật

13:10 , 09/03/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên