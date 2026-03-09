Ảnh minh họa

Phát biểu khai mạc tại Hội nghị Triển khai lộ trình phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống thời kỳ mới sáng ngày 9/3, Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân nhấn mạnh Việt Nam đã có lộ trình phối trộn và sử dụng nhiên liệu sinh học, song một tuần trở lại đây có rất nhiều thay đổi liên quan đến thị trường xăng dầu thế giới.

Thứ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Sinh Nhật Tân phát biểu khai mạc.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ, ngày 7/11/2025, Bộ Công Thương đã ban hành Thông tư 50 quy định áp dụng tỉ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống thay thế cho lộ trình cũ. Liên quan đến câu chuyện thực hiện Thông tư 50, có thêm Chỉ thị số 07 của Thủ tướng Chính phủ ngày 26.2.2026 về việc đẩy mạnh sản xuất, phối trộn, phân phối và sử dụng xăng sinh học.

Theo Thứ trưởng Bộ Công Thương, trong bối cảnh nguồn cung năng lượng thế giới tiềm ẩn nhiều biến động do xung đột, xăng E10, E15, E20 hoặc cao hơn đã được sử dụng rộng rãi ở nhiều nước trên thế giới như Mỹ, Brazil, các nước châu Âu, Trung Quốc, Thái Lan... Còn ở Việt Nam, xăng E5 được phân phối trên toàn quốc từ năm 2018 và xăng E10 phân phối từ tháng 1.8.2025.

"Thực tế cho thấy, chưa ghi nhận bất kỳ trường hợp nào phản ứng tiêu cực về chất lượng xăng E5 và E10 đến hiệu suất hoạt động và ảnh hưởng xấu đến động cơ xe" - Thứ trưởng khẳng định.

Cũng theo Thứ trưởng, phát triển và mở rộng sử dụng xăng sinh học là xu hướng tất yếu trong quá trình chuyển dịch năng lượng trên thế giới. Với Việt Nam, sử dụng xăng sinh học là giải pháp góp phần giảm phát thải khí nhà kính, thực hiện cam kết quốc tế về biến đổi khí hậu, đảm bảo an ninh năng lượng và đa dạng hoá nguồn cung nguyên liệu. Việt Nam có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển nguyên liệu sản xuất ethanol, có hệ thống nhà máy sản xuất E100 từ nhiều năm qua và có mạng lưới phân phối xăng dầu rộng rãi.

Theo lộ trình, Thứ trưởng cũng lưu ý cần chuẩn bị kỹ lưỡng về nguồn cung ethanol, hệ thống phối trộn, phân phối, cơ chế quản lý giám sát nhằm đảm bảo minh bạch, hiệu quả và phù hợp với các tiêu chuẩn kỹ thuật quy định.

"Dù lộ trình bắt buộc từ 1/6/2026, song trong bối cảnh xung đột địa chính trị trên thế giới đang rất phức tạp, chúng ta cần triển khai sử dụng xăng sinh học càng sớm càng tốt. Vì khi triển khai sử dụng xăng sinh học sớm sẽ góp phần giảm phụ thuộc vào xăng khoáng" - Thứ trưởng Nguyễn Sinh Nhật Tân cho biết.

Theo ông Đỗ Văn Tuấn, Chủ tịch Hiệp hội Nhiên liệu sinh học Việt Nam, cho rằng Thông tư 50 quy định từ 1/6 bắt buộc sử dụng xăng E5 hoặc E10, nhưng về mặt pháp luật, các công ty hoàn toàn có thể triển khai ngay ở thời điểm này.

"Chúng ta vẫn đang phụ thuộc 32% nguồn thành phẩm xăng dầu nhập khẩu. Nếu như tính cả lượng dầu thô phải nhập thì chúng ta chỉ đảm bảo chưa đến 50% là nguồn cung xăng dầu trong nước. Do vậy, nếu chúng ta chủ động nguồn cung ethanol, rõ ràng sẽ giảm được áp lực trong vấn đề nhập khẩu dầu thô cũng như sản phẩm xăng dầu thành phẩm vốn đang bị phụ thuộc rất lớn vào sự bất ổn xung đột ở Trung Đông. Việc đưa xăng E10 vào thị trường vì thế càng sớm càng tốt, sẽ giảm áp lực trong vấn đề xăng khoáng do đã thay thế được 10% xăng khoáng", ông Tuấn nói.

Ông Tân cũng cho biết nếu trong quá trình triển khai phát sinh khó khăn, vướng mắc, các doanh nghiệp và hiệp hội có thể gửi kiến nghị để cơ quan chức năng của Bộ ghi nhận, phối hợp tháo gỡ, từ đó đưa ra những giải pháp nhanh và phù hợp nhằm bảo đảm thực hiện đúng lộ trình.

Dự kiến trong tháng 3, Bộ Công Thương sẽ tổ chức kiểm tra sơ bộ các doanh nghiệp cung ứng xăng dầu nhằm đánh giá việc chuẩn bị và triển khai lộ trình phối trộn xăng sinh học trên thị trường.