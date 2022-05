Việt Nam - địa điểm hấp dẫn với nhiều nhà đầu tư Australia

Trong 3 ngày vừa qua, Tổng lãnh sự quán tại bang New South Wales, Nam Australia và Queensland đã phối hợp với Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương và Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex tổ chức chuỗi hội thảo xúc tiến đầu tư tại bang Nam Australia và New South Wales để giới thiệu cơ hội đầu tư vào tới các doanh nghiệp Australia.

Phát biểu tại các sự kiện này, ông Nguyễn Đăng Thắng, Tổng lãnh sự tại bang New South Wales, Nam Australia và Queensland cho biết, chuyến công tác của tỉnh Bình Dương là hành động cụ thể đáp lại mong muốn của Thủ hiến bang New South Wales về việc không chỉ mang New South Wales ra thế giới mà đem thế giới đến với New South Wales.

Tổng lãnh sự khẳng định quan hệ giữa và Australia đang phát triển hết sức tốt đẹp trên các mặt chính trị, kinh tế và giao lưu nhân dân, trong đó, điểm sáng là quan hệ thương mại với kim ngạch hai chiều tăng gần 50% trong năm 2021 và tăng hơn 30% trong 4 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, đầu tư hai chiều giữa hai nước vẫn còn khiêm tốn so với tiềm năng vốn có của và Australia.

Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng bày tỏ hy vọng trong thời gian tới, các doanh nghiệp Australia sẽ quan tâm hơn đến – quốc gia luôn được đánh giá là có chính sách khuyến khích đầu tư hấp dẫn hàng đầu thế giới và đặc biệt khi và Australia đều là thành viên của nhiều hiệp định thương mại tự do và đã ký kết Chiến lược tăng cường gắn kết kinh tế tháng 11/2021.

Tại , tỉnh Bình Dương là một địa điểm đầu tư hấp dẫn đối với các doanh nghiệp nước ngoài khi có nhiều lợi thế. Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương cho biết, Bình Dương không chỉ có lợi thế về vị trí địa lý mà còn có các khu công nghiệp, hệ thống cơ sở hạ tầng như sân bay, cảng biển tạo thuận lợi cho các công ty nước ngoài đến đây sản xuất, kinh doanh và xuất khẩu ra nước ngoài.

Ông Võ Văn Minh, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Dương tới thăm Tập đoàn Detmold có trụ sở tại bang Nam Australia đang có hoạt động đầu tư tại Bình Dương

Ông Võ Văn Minh tin tưởng, với thế mạnh về công nghệ, tài chính, mạng lưới thị trường quốc tế và kỹ năng quản trị kinh doanh của các doanh nghiệp Australia khi được kết nối với các lợi thế của Bình Dương sẽ mang lai lợi ích to lớn và thiết thực cho cả hai bên. Ông Võ Văn Minh cũng cam kết tỉnh Bình Dương sẽ luôn đồng hành và tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của các nhà đầu tư nước ngoài, trong đó có các nhà đầu tư đến từ Australia.

Tham dự sự kiện có nhiều đại diện doanh nghiệp hoạt động tại bang New South Wales đang quan tâm tới việc mở rộng hợp tác với Việt nam. Ông Macro Zammarrelli đồng sáng lập và giám đốc công ty WLS&Coinnovate Venture rất quan tâm tới việc kết nối với . Ông Zammarrelli chia sẻ một công ty Ấn Độ là đối tác của ông đang muốn đang tìm kiếm các công ty khởi nghiệp, các công ty hoạt động trong lĩnh vực công nghệ để đầu tư và hợp tác, trong đó đang được đánh giá là một địa điểm có nhiều tiềm năng.

Ông Zammarrelli khẳng định: “ không chỉ có các tài năng, dân số trẻ và có nhiều chuyên gia trong lĩnh vực này mà còn đang rất khát khao trở thành đối tác thành công trên thế giới”. Ông cũng cho hay, giữa , Australia và Ấn Độ đều có nhiều thỏa thuận nên sẽ tạo thuận lợi để doanh nghiệp ở 3 quốc gia có thể hợp tác.

Còn ông Thomas Hanman, Giám đốc Nghiên cứu và Phát triển của công ty Australiagrains tham dự hội thảo để mong được kết nối để có thể tìm các đối tác để mở rộng hoạt động kinh doanh chia sẻ những nguồn gen tốt của cây trồng.

Cũng tại hội thảo ngày 27/5, ông Andrew Parker, Ủy viên phụ trách đầu tư ASEAN của bang New South Wales đã giới thiệu các chính sách và ưu đãi của chính quyền bang New South Wales đối với các nhà đầu tư nước ngoài và mong muốn các doanh nghiệp , trong đó có Becamex đặt cơ sở tại đây.

Các đại biểu tham dự hội thảo ngày cũng đã chứng kiến lễ ký kết Biên bản ghi nhớ về thỏa thuận hợp tác giữa Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Becamex với Hội đồng doanh nhân Úc-Việt.

Trước đó, vào các ngày 25-26/5, Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Dương, Tổng lãnh sự quán tại bang New South Wales, Nam Australia và Queensland và Tổng công ty Becamex IDC cũng đã tổ chức hội thảo xúc tiến đầu tư tại thành phố Adelaide thuộc bang Nam Australia và tiếp xúc với cộng đồng doanh nghiệp tại đây. Tổng lãnh sự Nguyễn Đăng Thắng cho hay, tỉnh Bình Dương và bang Nam Australia có điểm tương đồng, đều sở hữu thành phố thông minh trong mạng lưới 21 thành phố thông minh trên toàn thế giới. Đây là một lợi thế thu hút các doanh nghiệp thuộc bang Nam Australia đến với Bình Dương. Nhân dịp này, đại diện Tổng công ty Becamex IDC đã ký bản ghi nhớ với đại diện Tập đoàn Commercial & General về thúc đẩy hợp tác giữa hai bên.