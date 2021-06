Việt Nam ghi nhận 305 ca mắc COVID-19 mới trong ngày 25/6

Tính từ 12h đến 19h ngày 25/6 có 102 ca mắc mới (BN14436-14537):

- 08 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh (4), Quảng Nam (3), Tây Ninh (1).

- 94 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (54), Bình Dương (8 ), Tiền Giang (8 ), Nghệ An (6), Đà Nẵng (5), Bắc Ninh (4), Bắc Giang (3), Hải Phòng (2), Đồng Tháp (2), Lạng Sơn (1), Thái Bình (1); trong đó 85 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Như vậy, trong ngày 25/6 Việt Nam ghi nhận thêm 305 ca mắc mới: 23 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (13), TP. Hồ Chí Minh (4), Quảng Nam (3), Kiên Giang (1), Quảng Ninh (1), An Giang (1) và 282 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (161), Bình Dương (30), Bắc Giang (22), Long An (22), Tiền Giang (8 ), Bắc Ninh (6), Nghệ An (6), Bình Thuận (5), Đà Nẵng (5), Hải Phòng (3), Hưng Yên (3), Gia Lai (2), Quảng Ninh (2), Phú Yên (2), Đồng Tháp (2), Khánh Hòa (1), Lạng Sơn (1), Thái Bình (1); trong đó 251 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

- Chiều 25/6, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh công bố ghi nhận thêm 667 trường hợp nghi nhiễm tại TP. HCM. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP. Hồ Chí Minh đang rà soát, đối chiếu và tiếp tục cập nhật thông tin ca bệnh lên Hệ thống quản lý ca bệnh COVID-19 quốc gia. Do đó số ca bệnh còn lại của TP. Hồ Chí Minh sẽ được công bố trong bản tin sau.

08 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh



- 1 CA BỆNH (BN14444) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh: nam, 30 tuổi, địa chỉ tại quận Hải An, TP. Hải Phòng. Ngày 22/6/2021, nhập cảnh vào Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- 3 CA BỆNH (BN14450, BN14453, BN14455) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Ngày 23/6/2021, từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN 5313 và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 25/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam.

- 1 CA BỆNH (BN14534) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh: nam, 62 tuổi, quốc tịch Trung Quốc. Ngày 15/6/2021, từ Hồng Kông nhập cảnh vào Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay CX799 và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 1 CA BỆNH (BN14535) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh: nam, 28 tuổi, quốc tịch Hàn Quốc. Ngày 20/5/2021, từ Hàn Quốc nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay KE683 và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày chuyển tự cách ly tại nhà ở TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 2 CA BỆNH (BN14536-BN14537) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Ngày 06/5/2021, từ Malaysia nhập cảnh Sân bay Cần Thơ và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Tiền Giang. Sau khi hoàn thành cách ly tập trung 21 ngày chuyển tự cách ly tại nhà ở TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

94 ca ghi nhận trong nước

- 2 CA BỆNH (BN14436-BN14437) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: 1 ca F1 của BN12560 đã được cách ly từ trước, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 6 CA BỆNH (BN14438-BN14443) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: 1 ca F1 của BN12439 đã được cách ly từ trước, 4 ca liên quan chợ đầu mối Vinh, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 25/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 5 CA BỆNH (BN14445-BN14449) ghi nhận tại TP. Đà Nẵng: là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 1 CA BỆNH (BN144451) ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: nữ, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn, liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu - Bắc Giang, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 25/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 2 CA BỆNH (BN14452, BN14454) ghi nhận tại TP.Hải Phòng: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 24/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Trẻ em, TP. Hải Phòng.

- 3 CA BỆNH (BN14456-BN14458) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang: trong khu cách ly và khu vực đã được phong toả liên quan đến ổ dịch tại huyện Lục Ngạn. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 24-25/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 4 CA BỆNH (BN14459-BN14462) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 1 ca liên quan ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca liên quan ổ dịch Đại Phúc, đã được cách ly từ trước, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 24-25/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

- 1 CA BỆNH (BN14463) ghi nhận tại tỉnh Thái Bình: nam, 70 tuổi, đại chỉ tại huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, là F1 của BN13949, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2, hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Thái Bình.

- 8 CA BỆNH (BN14464-BN14471) ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: là các trường hợp F1 của BN13549 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 8 CA BỆNH (BN14472-BN14479) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 2 ca liên quan ổ dịch Công ty Housewares - TP. Thuận An, 3 ca liên quan Công ty xử lý chất thải Bình Dương, 2 ca F1 của BN9094 đã được cách ly từ trước, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 54 CA BỆNH (BN14480-BN14533) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 17 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 32 ca liên quan đến Khu công nghiệp Tân Phú Trung - huyện Củ Chi, 2 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tình hình điều trị: 190 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh

- Số ca âm tính với SARS-CoV-2:

+ Lần 1: 388

+ Lần 2: 126

+ Lần 3: 137

- Số ca tử vong: 74 ca.

- Số ca điều trị khỏi: 5.949 ca.