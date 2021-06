Việt Nam ghi nhận 372 ca mắc COVID-19 trong ngày 29/6

Cụ thể:

- 3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh.

- 172 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (43), Bình Dương (24), Tiền Giang (22), Đồng Tháp (21), Quảng Ngãi (21), Bắc Giang (12), Nghệ An (12), Long An (4), Đồng Nai (4), Bắc Ninh (2), Phú Yên (2), Bình Thuận (1), Lạng Sơn (1), Hưng Yên (1), Hà Tĩnh (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1); trong đó 137 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

3 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

- 1 CA BỆNH (BN16240) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh: nam, 47 tuổi, địa chỉ tại huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình. Ngày 14/6/2021, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 28/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2 . Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- 1 CA BỆNH (BN16241) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh: nữ, 30 tuổi, địa chỉ tại phường Na Tông, TP. Điện Biên. Ngày 26/6/2021, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 28/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

- 1 CA BỆNH (BN16242) được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh: nam, 29 tuổi, địa chỉ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Ngày 25/6/2021, nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 28/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh.

172 ca ghi nhận trong nước

- 1 CA BỆNH (BN16239) ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh trong vùng phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 28/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh.

- 1 CA BỆNH (BN16243) ghi nhận tại tỉnh Bình Thuận: nữ, sơ sinh, địa chỉ tại huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận, là F1 của BN15917 đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 27/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 21 CA BỆNH (BN16244-BN16256, BN16258-BNBN16265) ghi nhận tại tỉnh Quảng Ngãi trong vùng phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 28/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 12 CA BỆNH (BN16257, BN16266-BN16268, BN16270, BN16272, BN16275, BN16321-BN16323, BN16212-BN16213) ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: 10 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 1 ca liên quan đến chợ đầu mối Vinh, 1 ca có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã chủ động khai báo và được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 1 CA BỆNH (BN16269) ghi nhận tại tỉnh Lạng Sơn: nữ, 41 tuổi, địa chỉ tại huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn; liên quan đến Khu công nghiệp Quang Châu – Bắc Giang, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 29/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Hữu Lũng, tỉnh Lạng Sơn.

- 1 CA BỆNH (BN16271) ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: nam, 31 tuổi, địa chỉ tại huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 29/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiên đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

- 12 CA BỆNH (BN16273-BN16274, BN16278-BN16280, BN16282, BN16285, BN16287-BN16291) ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang là các trường hợp trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 2 CA BỆNH (BN16276-BN16277) ghi nhận tại tỉnh Phú Yên: liên quan đến chợ Màng Màng. Kết quả xét nghiệm ngày 28/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 2 CA BỆNH (BN16281, BN16284) ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: là các trường hợp F1, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 4 CA BỆNH (BN16283, BN16286, BN16292-BN16293) ghi nhận tại tỉnh Long An: 1 ca là F1 của BN13784 đã được cách ly từ trước, 1 ca liên quan đến chợ Bình Điền - TP. Hồ Chí Minh, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 28/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 4 CA BỆNH (BN16294-BN16297) ghi nhận tại tỉnh Đồng Nai: liên quan đến chợ Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 28/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đồng Nai.

- 22 CA BỆNH (BN16298-BN16319) ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: 15 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly từ trước, 7 ca liên quan đến cao tốc Trung Lương - Mỹ Thuận. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 1 CA BỆNH (BN16320) ghi nhận tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: nam, 29 tuổi, địa chỉ tại huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 29/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

- 21 CA BỆNH (BN16324-BN16344) ghi nhận tại tỉnh Đồng Tháp: 16 ca trong khu vực đã được phong tỏa, 5 ca là các trường hợp F1. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 24 CA BỆNH (BN16345-BN16368) ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 10 ca liên quan đến Công ty tại TP. Thủ Dầu Một, 2 ca là F1 của BN14866 đã được cách ly từ trước, 7 ca liên quan đến Công ty tại TP. Thuận An, 1 ca liên quan đến khu nhà trọ Đức Tân, 1 ca liên quan đến Công ty tại Thị xã Tân Uyên, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

- 43 CA BỆNH (BN16369-BN16411) ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 19 ca là các trường hợp F1, 13 ca liên quan đến Khu công nghiệp Tân Phú Trung - Huyện Củ Chi, 6 ca liên quan đến chợ Sơn Kỳ - quận Tân Phú, 2 ca liên quan đến chợ Hoàng Hoa Thám - quận Tân Bình, 1 ca liên quan đến chợ Bình Điền - quận 8, 2 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Như vậy, trong ngày 29/6, Việt Nam ghi nhận thêm 372 ca mắc mới gồm 11 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Khánh Hòa (5), Tây Ninh (3), Kiên Giang (2), An Giang (1) và 361 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (155), Bắc Giang (27), Bình Dương (24), Đồng Tháp (22), Tiền Giang (22), Quảng Ngãi (21), Phú Yên (20), Hưng Yên (15), Nghệ An (14), Long An (12), Hà Tĩnh (12), Bắc Ninh (5), Đồng Nai (4), Hải Phòng (2), Lạng Sơn (2), Trà Vinh (1), Vĩnh Long (1), Bình Thuận (1), Bà Rịa - Vũng Tàu (1); trong đó 308 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tình hình điều trị: Trong ngày, có thêm 245 bệnh nhân COVID-19 được công bố khỏi bệnh, nâng tổng số ca bệnh được điều trị khỏi lên 6.764 ca. Cả nước có 78 ca tử vong.