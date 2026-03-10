Việt Nam huy động 4 triệu thùng dầu từ các đối tác

Chiều 9/3, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Thủ tướng Phạm Minh Chính đồng chủ trì hội nghị chuẩn bị kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa 16.

Đề cập đến việc điều hành phát triển kinh tế – xã hội, Thủ tướng cho rằng, Quốc hội và Chính phủ luôn hỗ trợ, góp ý cho nhau; Chính phủ tiếp thu tối đa các ý kiến hợp lý, xác đáng. Nhờ đó đã đạt được nhiều kết quả tích cực.

Trao đổi về một số vấn đề cụ thể, Thủ tướng cũng đề nghị cập nhật thêm tình hình mới vào báo cáo kinh tế - xã hội năm 2026, do bối cảnh thế giới đang diễn biến nhanh, đặc biệt sau những căng thẳng tại Trung Đông, ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng năng lượng, chi phí vận tải và việc điều hành kinh tế vĩ mô.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Trước tình hình trên, Chính phủ đang họp và chỉ đạo liên tục để ứng phó. Thủ tướng thông tin, Việt Nam đã huy động được khoảng 4 triệu thùng dầu từ các đối tác nhằm bảo đảm nguồn cung trước mắt, góp phần ổn định tâm lý thị trường và đời sống nhân dân.

Trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến rất nhanh, phức tạp và khó lường, đặt ra nhiều thách thức chung, Thủ tướng cho rằng, công tác phối hợp giữa Chính phủ và Quốc hội càng phải chặt chẽ hơn, trên tinh thần “Đảng lãnh đạo, Chính phủ quản lý điều hành, Quốc hội đồng hành, nhân dân ủng hộ và bạn bè quốc tế hỗ trợ”.

Tích trữ xăng dầu dễ dẫn đến cháy nổ

Tại hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn chia sẻ với Chính phủ trong bối cảnh tình hình thế giới và trong nước đang có nhiều khó khăn, tác động trực tiếp đến thị trường năng lượng, nhất là giá xăng dầu.

Lãnh đạo Chính phủ đã khẩn trương làm việc với lãnh đạo một số quốc gia để trao đổi, tìm giải pháp chia sẻ nguồn cung năng lượng, bảo đảm ổn định cho đất nước.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: VGP

Theo ông Trần Thanh Mẫn, qua thông tin báo chí phản ánh những ngày gần đây, một số người dân lo ngại nên đã mua xăng dầu để dự trữ. Việc tích trữ xăng dầu nếu không được quản lý tốt có thể tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn, dễ dẫn đến cháy nổ tại hộ gia đình hoặc khu dân cư.

Vì vậy, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan chức năng, đặc biệt là lực lượng Công an, tăng cường các biện pháp quản lý, kiểm tra, bảo đảm an toàn phòng cháy, chữa cháy.

Theo báo cáo của Tổ công tác bảo đảm an ninh năng lượng , ngày 8/3, tại một số địa phương xuất hiện tình trạng người dân mua xăng dầu tích trữ do lo ngại giá tăng hoặc nguồn cung gián đoạn, chủ yếu ở các tỉnh phía Bắc, nhất là Hà Nội.

Liên quan đến vấn đề này, ngày 9/3, UBND thành phố Hà Nội cũng đã ban hành văn bản, yêu cầu Sở Công Thương bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Công Thương về điều hành kinh doanh xăng dầu; đảm bảo nguồn cung, ổn định thị trường xăng dầu trên địa bàn thành phố.

Công an Thành phố được giao nhiệm vụ phối hợp thực hiện công tác kiểm tra, hướng dẫn, tuyên truyền, vận động người dân không tích trữ xăng dầu để đảm bảo an toàn phòng chống cháy nổ; phối hợp với Chi cục Quản lý thị trường kiểm tra, xử lý các vi phạm về kinh doanh xăng dầu, đặc biệt trong việc cung ứng xăng dầu trên địa bàn thành phố.