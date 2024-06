Việt Nam muốn thu về 10 tỷ USD từ 'thuỷ bảo vật' trong năm nay, Mỹ đang rất hào hứng

Theo thống kê của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP), trong 5 tháng đầu năm, xuất khẩu thủy sản của cả nước đạt gần 3,6 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023. Trong đó, nhóm mặt hàng cua ghẹ tăng trưởng mạnh nhất (tăng 84%), cá ngừ cũng tăng tích cực (22%), xuất khẩu nhuyễn thể có vỏ tăng 13%.

Trong top 5 thị trường hàng đầu của thủy sản Việt Nam, Mỹ là thị trường có sự tăng trưởng tích cực nhất với mức tăng 7% trong 4 tháng đầu năm. Xuất khẩu sang Hàn Quốc tăng nhẹ 2%. Còn xuất khẩu sang Trung Quốc, Nhật Bản và EU gần như chỉ tương đương cùng kỳ năm ngoái.

VASEP đánh giá, trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, xuất khẩu thủy sản vẫn tăng trưởng 6% trong 5 tháng đầu năm là kết quả đáng khích lệ trên con đường phục hồi và phát triển của ngành.

VASEP dự báo xuất khẩu thủy sản nửa đầu năm 2024 sẽ đạt 4,4 tỷ USD, tăng 6% so với cùng kỳ năm 2023.

Việt Nam đặt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD thuỷ sản trong năm 2024.

Theo bà Nguyễn Thị Thu Sắc, Chủ tịch VASEP, để đạt mục tiêu xuất khẩu 10 tỷ USD trong năm nay, các doanh nghiệp thủy sản cần thích nghi và điều chỉnh kế hoạch hoạt động phù hợp với bối cảnh của thị trường. Trong đó, các doanh nghiệp cần đa dạng hóa thị trường xuất khẩu để tránh sự phụ thuộc vào một thị trường, đồng thời tăng cường xuất khẩu vào các thị trường mới, hướng đến mở rộng và đẩy mạnh phát triển thị trường nội địa.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp cần đẩy mạnh công tác quảng bá hình ảnh sản phẩm đến người tiêu dùng, xây dựng hình ảnh và độ nhận diện cho thủy sản Việt Nam, đồng thời cập nhật thông tin từ các thị trường, đánh giá đúng diễn biến tình hình, qua đó có được phản ứng thích hợp và kịp thời nhất.

Theo Cục Thủy sản (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), kim ngạch xuất khẩu thủy sản trong năm 2023 đạt 9,2 tỷ USD, đạt 92% so với kế hoạch, giảm 8% so với năm 2022. Ngành thủy sản đã không thể về đích do đối diện nhiều bất lợi như lạm phát cao, nhu cầu thấp, tồn kho lớn, giá xuất khẩu giảm và những khó khăn sản xuất kinh doanh trong nước.

Hồi đầu năm 2024, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam (VASEP) lạc quan nhận định xuất khẩu thủy sản có thể hồi phục dần và tăng trưởng vào nửa cuối năm. Với sự thích nghi, điều chỉnh bối cảnh thị trường, kim ngạch xuất khẩu của ngành hồi phục trở lại mức 9,5 tỷ USD - 10 tỷ USD trong năm 2024. Trong đó, ngành tôm hướng tới mục tiêu 4 tỷ USD, cá tra đạt khoảng 1,9 tỷ USD, còn lại là các mặt hàng hải sản dự báo thu về khoảng 3,6 - 3,8 tỷ USD.