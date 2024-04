Việt Nam nằm trong top 3 nước dễ bị tấn công mạng nhất Đông Nam Á

Camera an ninh- "địa hạt" mới của hacker



Dữ liệu từ Kaspersky Security Network mới đây cho biết, năm 2023 tại Việt Nam xảy ra khoảng 1,67 triệu sự cố tấn công mạng. Việt Nam hiện đứng thứ 3 Đông Nam Á, sau Singapore và Indonesia về số lượng vụ tấn công.

Một thống kê tương đồng, ông Nguyễn Tuấn Khang, Giám đốc khối Phần mềm bảo mật khu vực ASEAN của IBM cho biết, cùng với Indonesia, Thái Lan, Việt Nam là quốc gia đứng thứ 3 trong khu vực bị tấn công mạng trong năm 2023, chủ yếu là các cuộc tấn công bằng mã độc ransomware (nhắm vào 83.000 máy tính và máy chủ).

Ransomware là một loại virus được mã hóa. Khi lây nhiễm vào thiết bị, nó sẽ mã hóa hoặc chặn truy cập dữ liệu. Để hoạt động bình thường trở lại, người dùng phải chuộc dữ liệu từ hacker bằng cách trả tiền qua các đồng tiền ảo như Bitcoin.

Là một quốc gia có tỷ lệ thâm nhập Internet hàng đầu thế giới và tỷ lệ sử dụng thiết bị thông minh ngày càng tăng, không khó hiểu khi người dùng tại Việt Nam - bao gồm cả tổ chức và cá nhân – trở thành đối tượng tấn công của tội phạm an ninh mạng quốc tế. Trong bối cảnh này, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an TP Hà Nội mới đây phải đưa ra khuyến cáo người dùng cần nâng cao tinh thần trách nhiệm với việc quản lý, sử dụng và bảo quản các trang thiết bị công nghệ thông tin.

Lĩnh vực có nguy cơ bị đánh cắp dữ liệu nhiều nhất hiện nay chính là hệ thống các camera an ninh khi đằng sau đó là những video ghi lại mọi hoạt động, không gian của người dùng.

Vào năm 2019, vụ việc một nghệ sỹ nổi tiếng tại Việt Nam bị lộ hình ảnh riêng tư từ dữ liệu của camera an ninh ngay trong nhà riêng của mình khiến cho rất nhiều người bất ngờ. Một thiết bị hỗ trợ giám sát với mục đích đảm bảo an toàn đã trở thành công cụ theo dõi và gây hại cho chính chủ nhân. Năm 2020, dữ liệu 50.000 camera, trong đó có nhiều cảnh nhạy cảm từ camera gia đình ở Đông Nam Á bị đăng lên web đen. Năm 2021, hình ảnh từ 150.000 camera của hãng Verkada bị phát tán năm 2021, do tài khoản của quản trị viên hệ thống bị lộ.

Hé lộ nguyên nhân camera an ninh dễ bị tấn công

Các chuyên gia cho biết, phần lớn vụ lộ dữ liệu camera xuất phát từ việc người dùng đặt mật khẩu yếu, dễ đoán. Tuy nhiên, cũng có nhiều trường hợp là do nguyên nhân khách quan như lỗ hổng trên camera, hệ thống kết nối giữa camera và dịch vụ lưu trữ cloud, lỗ hổng trong khâu vận hành và quản trị, lỗ hổng trên ứng dụng của người dùng.

Các chuyên gia cũng đã cảnh báo nhiều lần khi mức độ an toàn của các thiết bị thông minh, đặc biệt là camera vẫn chưa được quan tâm đúng cách. Nó còn đặt trong bối cảnh 90% thị trường camera tại Việt Nam là sản phẩm nhập ngoại, trong đó rất nhiều sản phẩm không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Báo cáo nghiên cứu mới nhất của B&Company Việt Nam về thị trường camera cho thấy, giá trị nhập khẩu camera an ninh Wi-Fi vào Việt Nam năm 2020 đạt trên 27 triệu USD. Phân khúc này bị chi phối nặng nề bởi 3 thương hiệu quốc tế với 95% tổng giá trị nhập khẩu, trong đó riêng 1 thương hiệu Trung Quốc chiếm tới 52%.

Thị trường tràn lan camera không rõ nguồn gốc và việc lắp đặt cũng như cấu hình thiết bị không được kiểm soát chặt chẽ là môi trường lý tưởng cho việc lộ lọt, mất thông tin. Vì vậy, sử dụng camera chất lượng là điều kiện cần đầu tiên để đảm bảo không bị rò rỉ dữ liệu cá nhân.

Doanh nghiệp Việt chính thức gia nhập "cuộc đua"

Các thương hiệu Việt Nam trong 2 năm gần đây đã nhận diện rõ nét những nguy cơ của người dùng camera an ninh và đang vươn lên để lấy lại thị phần. Trong đó, dù mới ra nhập thị trường chưa lâu, sản phẩm camera AI của Viettel (được cung cấp với tên thương hiệu Home Camera) trở thành cái tên được người tiêu dùng tin tưởng.

Tính năng nổi bật của Home Camera Viettel là ứng dụng AI phân biệt người và vật, hình ảnh sắc nét nhờ công nghệ chuẩn nén H265, full HD 1080, tính năng gọi khẩn cấp SOS từ camera lên ứng dụng, tự động xoay 360 độ bám theo mọi chuyển động, tính năng đàm thoại 2 chiều.

Đặc biệt, dịch vụ Cloud Camera đi kèm giúp khách hàng lưu trữ (không giới hạn dung lượng) và xem lại (không giới hạn số lần) các đoạn video trên ứng dụng Viettel Home trong 7 ngày/15 ngày/30 ngày gần nhất với cước phí tương ứng là 40.000 đồng/ 60.000 đồng và 90.000 đồng. Đây là giải pháp bảo mật dữ liệu tối ưu thay thế cho thẻ nhớ/đầu ghi và có tính ổn định, bảo mật cao, tránh rủi ro mất dữ liệu trong trường hợp hỏng/mất thẻ nhớ, đầu ghi hay thậm chí mất camera.

Chưa hết, giá cước dịch vụ Cloud Camera của Viettel được coi là rẻ nhất khu vực châu Á và chỉ bằng 1/3 gói dịch vụ tương tự của nhà cung cấp khác trên thị trường trong nước. Hơn nữa, Cloud Camera Viettel bảo mật tuyệt đối nhờ đặt server tại Việt Nam, trong khi một số nhà cung cấp khác đặt server tại nước ngoài gây rủi ro về lộ lọt dữ liệu.

Bên cạnh đó, nhằm tạo điều kiện thuận lợi, tiện ích hơn cho người dùng, Viettel tiên phong phát triển mạng lưới phân phối rộng khắp, hỗ trợ khách hàng 24/7 trên toàn quốc. Đội ngũ kỹ thuật viên của Viettel sẽ trực tiếp lắp đặt và hướng dẫn sử dụng thiết bị tại nhà. Các sản phẩm Home Camera do Viettel cung cấp được bảo hành miễn phí trọn đời.

Camera AI của Viettel không chỉ là giải pháp hữu hiệu để bảo vệ dữ liệu của người tiêu dùng mà còn mang đến cảm giác an toàn trong không gian vật lý.

