Việt Nam-Nga thúc đẩy hợp tác thương mại đạt mức 10 tỷ USD

Chiều 6/3, ngay sau Đối thoại chiến lược Ngoại giao-Quốc phòng-An ninh cấp thứ trưởng ngoại giao Việt-Nga lần thứ 11, Thứ trưởng thường trực Bộ Ngoại giao Việt Nam Bùi Thanh Sơn và Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V.Titov đã gặp gỡ báo chí, thông tin về kết quả cuộc đối thoại.

Hai Thứ trưởng đánh giá cuộc đối thoại hiệu quả, thể hiện tinh thần hợp tác cao.

Theo Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn, hai bên đã trao đổi rất cởi mở, thẳng thắn về các vấn đề, quan hệ song phương, cũng như các vấn đề quốc tế, khu vực. Trên cơ sở đó, hai bên đã chia sẻ lập trường với nhau.

"Chúng tôi đã rà soát các thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước, đặc biệt qua những chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sang Liên bang Nga vào năm 2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân thăm Liên bang Nga năm 2019. Qua đó cho thấy, thỏa thuận giữa lãnh đạo cấp cao hai nước được triển khai đồng bộ, trao đổi đoàn cấp cao diễn ra thường xuyên," Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhấn mạnh.

Về quan hệ hợp tác kinh tế-thương mại, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nhận định hai bên triển khai rất hiệu quả; rà soát những vấn đề còn vướng mắc để kiến nghị với Chính phủ có biện pháp tháo gỡ, thúc đẩy hợp tác thương mại nhằm đạt mức 10 tỷ USD.

Hai bên cũng trao đổi các lĩnh vực hợp tác khác về an ninh-quốc phòng, đánh giá về tình hình quốc tế, khu vực. Hai bên trao đổi nhiều biện pháp để tăng cường hợp tác giữa Nga với các nước ASEAN, đặc biệt trong năm 2020 khi Việt Nam đảm nhiệm vị trí Chủ tịch ASEAN ; phối hợp với nhau tại Liên hợp quốc khi Việt Nam là Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, còn Nga là Ủy viên thường trực của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc.

Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga V. Titov bày tỏ mong muốn thời gian tới, hai bên tăng cường trao đổi đoàn cấp cao nhân kỷ niệm 70 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Liên bang Nga . Bộ Ngoại giao hai nước sẽ phối hợp chặt chẽ, đảm bảo tổ chức một cách tốt nhất những sự kiện này.

Về sự phối hợp giữa hai bên tại các diễn đàn đa phương trong thời gian tới, Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn cho biết Việt Nam-Liên bang Nga chia sẻ nhiều điểm tương đồng về các vấn đề quốc tế và khu vực, hợp tác tại các diễn đàn đa phương. Việc phối hợp không chỉ diễn đàn ASEAN, mà còn diễn đàn hợp tác Á-Âu, Diễn đàn APEC và các cơ chế khác, đặc biệt tại Liên hợp quốc, nhằm thúc đẩy hòa bình, ổn định, an ninh. Việt Nam đánh giá cao vai trò, vị thế của Nga tại các diễn đàn quốc tế.

"Với vai trò Chủ tịch ASEAN năm 2020, chúng tôi sẵn sàng phối hợp chặt chẽ với Liên bang Nga để thúc đẩy chương trình nghị sự hợp tác giữa ASEAN với Nga, trong đó tập trung vào chủ đề, các ưu tiên ASEAN đã đề ra," Thứ trưởng Bùi Thanh Sơn nêu rõ.

Đồng thời, hai bên nhất trí phối hợp để cụ thể hóa những ưu tiên đó thành kế hoạch hợp tác giữa Nga với các nước ASEAN, đặc biệt trong lĩnh vực hợp tác về duy trì hòa bình, ổn định ở khu vực; hợp tác khoa học công nghệ thích ứng với Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư, Thứ trưởng cho biết thêm.

Việt Nam cũng đánh giá cao sự ủng hộ của Liên bang Nga trong tháng Chủ tịch đầu tiên khi Việt Nam đảm nhiệm vị trí Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc. Trên tinh thần đó, Việt Nam tiếp tục phối hợp với Liên bang Nga nhằm đảm bảo chương trình nghị sự, thúc đẩy giải quyết vấn đề mà các nước trên thế giới quan tâm, đảm bảo hòa bình, ổn định, an ninh trên phạm vi toàn cầu.

Thứ trưởng V. Titov đánh giá cao việc Việt Nam ủng hộ các sáng kiến của Liên bang Nga trên nhiều lĩnh vực, đồng thời đánh giá cao vai trò của Việt Nam với tư cách là Chủ tịch ASEAN.

Hai bên cũng xác định những hướng hợp tác mới nhằm thúc đẩy tăng trưởng trong khu vực và trên thế giới./.