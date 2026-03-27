Việt Nam, Philippines đề nghị Nhật Bản hỗ trợ nguồn dầu từ kho dự trữ chiến lược, Tokyo phản ứng thế nào?

Nhật Bản sở hữu kho dự trữ dầu chiến lược đủ đáp ứng nhu cầu tiêu thụ nội địa trong 8 tháng.

Đối mặt với tình trạng thiếu dầu do chiến tranh Iran gây ra, các quốc gia Đông Nam Á như Philippines và Việt Nam đang yêu cầu Nhật Bản hỗ trợ, bao gồm việc chia sẻ một phần dự trữ và giúp các quốc gia này về công nghệ giảm tiêu thụ điện năng.

Nhưng những yêu cầu này đặt quốc gia đang khan hiếm năng lượng này vào thế khó.

Chánh văn phòng Nội các Minoru Kihara giải thích tại một cuộc họp báo hôm 25/3 rằng Luật Dự trữ Dầu mỏ quy định rằng nguồn dự trữ có thể được giải phóng trong trường hợp thiếu hụt nguồn cung cho Nhật Bản hoặc xảy ra thiên tai. Ông nói: "Bên nhận sẽ tuân theo tinh thần của luật", đồng thời cho biết thêm rằng một hợp đồng đã được ký kết với một nhà máy lọc dầu trong nước để giải phóng nguồn dự trữ trong tuần này.

Tokyo sẽ ưu tiên đảm bảo nguồn cung trong nước ổn định, sau đó quyết định có hỗ trợ các nước khác hay không dựa trên mức độ thiếu hụt, tính cấp bách và khả năng tìm nguồn cung thay thế, theo Nikkei.

Tuy nhiên, công nghệ tiết kiệm năng lượng của Nhật Bản có thể được sử dụng để hỗ trợ nỗ lực giảm tiêu thụ nhiên liệu của các nước Đông Nam Á. Ví dụ bao gồm nồi hơi hiệu suất cao và hệ thống điều khiển biến tần để cải thiện hiệu quả sản xuất điện và quy trình sản xuất.

Năm 2022, Nhật Bản đề xuất Cộng đồng Không Phát thải Châu Á (Asia Zero Emission Community), một khuôn khổ cho 11 quốc gia bao gồm Nhật Bản, Úc và một số nước Đông Nam Á, cùng nhau hướng tới mục tiêu khử carbon và an ninh năng lượng. Các nỗ lực bao gồm thúc đẩy khử carbon tại các khu công nghiệp, công nghệ điều hòa không khí hiệu suất cao và sản xuất điện mặt trời.

Theo phía Nhật Bản, hỗ trợ năng lượng cho Đông Nam Á rất quan trọng từ góc độ an ninh kinh tế. Xây dựng một hệ thống trong đó các quốc gia thân thiện và láng giềng hỗ trợ lẫn nhau trong trường hợp khẩn cấp sẽ cải thiện khả năng phục hồi của toàn bộ chuỗi cung ứng, chuẩn bị cho các áp lực kinh tế như hạn chế xuất khẩu từ Trung Quốc.

Chính phủ cũng sẽ thúc đẩy hợp tác với các nước Trung Đông thông qua dự trữ dầu chung - kho dự trữ do các nước sản xuất dầu mỏ nắm giữ tại Nhật Bản, mà Nhật Bản có thể được ưu tiên tiếp cận trong trường hợp khẩn cấp. Điều này mang lại cho các nước sản xuất dầu mỏ lợi thế khi nắm giữ hàng tồn kho gần thị trường châu Á.

Theo Nikkei﻿