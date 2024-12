Việt Nam sắp có nhà máy gần 600 triệu USD trong lĩnh vực Top 3 thế giới, hơn 15.000 người sẽ có việc làm

Nhà máy dệt may gần 600 triệu USD sẽ được xây dựng tại tỉnh Nghệ An. Ảnh minh họa

Dự án này là Mega Textile Vietnam tại Khu công nghiệp Thọ Lộc (giai đoạn 1). Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An mới đây vừa trao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án này. Đây là dự án do Tập đoàn Best Pacific International Limited thực hiện, thông qua Mega Textile Singapore Private Limited (Singapore).

Dự án nhà máy dệt may này có tổng vốn đầu tư là 590 triệu USD (tương đương với khoảng 15.000 tỷ đồng). Dự án có diện tích 50,1 ha ở xã Diễn Thọ, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An.

Theo kế hoạch, dự án nhà máy Mega Textile Vietnam có mục tiêu là sản xuất các sản phẩm trong ngành dệt may, bao gồm sợi màu, vải, đan, trang phục, đai vòng và bán thành phẩm cắt. Dự kiến, công suất sản xuất của nhà máy này đạt 67.200 tấn vải mỗi năm; 7.200 tấn sợi màu; 10.300 tấn sản phẩm đan; 100 triệu sản phẩm đai vòng; 130 triệu sản phẩm trang phục và 2,2 triệu sản phẩm bán thành phẩm cắt mỗi năm.

Về tiến độ thực hiện, dự án này dự kiến hoàn thành thủ tục đầu tư vào quý II/2025 và vận hành chính thức giai đoạn 1 vào quý II/2028. Dự kiến, giai đoạn 2 của dự án sẽ bắt đầu vào quý II/2030 và giai đoạn 3 là vào qusy II/2034. Sau khi chính thức đi vào hoạt động, nhà máy quy mô này sẽ đóng góp vào ngân sách Nhà nước, đồng thời góp phần thúc đẩy sự phát triển của ngành may mặc ở tỉnh Nghệ An nói riêng và trên cả nước nói chung.

Đặc biệt, nhà máy gần 600 triệu USD dự kiến sẽ tạo việc làm cho hơn 15.000 lao động ở địa phương.

Chủ đầu tư dự án nhà máy gần 600 triệu USD ở Nghệ An làm ăn ra sao?

Dự án nhà máy dệt may ở Nghệ An được chia làm 3 giai đoạn thực hiện. Ảnh minh họa

Mega Textile Singapore Private Limited là chủ đầu tư của "siêu nhà máy" dệt may ở Nghệ An. Doanh nghiệp này được thành lập vào ngày 18/2/2022 theo pháp luật Singapore, thuộc sở hữu 100% của Best Pacific International Holdings Limited, công ty niêm yết trên Sàn giao dịch chứng khoán Hồng Kông (Trung Quốc).

Best Pacific Pacific International Holdings Limited được coi là một trong những tập đoàn hàng đầu hiện nay trong lĩnh vực sản xuất và kinh doanh vải, đai cung cấp cho những thương hiệu thể thao và đồ lót lớn trên thế giới.

Tại thị trường Việt Nam, doanh nghiệp này đã tiến hành xây dựng nhà máy đầu tiên ở tỉnh Hải Dương vào năm 2016, từ đó góp phần tạo việc làm cho hơn 1.600 người lao động.

"Siêu nhà máy" dệt may Mega Textile Vietnam ở tỉnh Nghệ An chính là dự án có quy mô lớn nhất của tập đoàn này ở Việt Nam. Dự án gần 600 triệu USD cũng thể hiện cam kết đầu tư dài hạn của doanh nghiệp vào ngành công nghiệp dệt may ở nước ta.

Theo thông tin từ Hiệp hội Dệt may Việt Nam (VITAS), kim ngạch xuất khẩu của ngành Dệt may Việt Nam hiện đang xếp thứ ba thế giới , đồng thời giúp giải quyết việc làm cho hơn 3 triệu người lao động.

Trong năm 2024, kim ngạch xuất khẩu của ngành này ước đạt 44 tỷ USD, tăng 11,26% so với năm 2023. Kim ngạch nhập khẩu của dệt may ước đạt 25 tỷ USD, tăng 14,79% so với năm trước. Như vậy, xuất siêu là 19 tỷ USD, tăng 6,93% so với năm 2023.