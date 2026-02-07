Việt Nam sắp có thêm cáp treo lên đỉnh núi, dự kiến rót hơn 7.300 tỷ

Tập đoàn Sun Group đang tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng trong lĩnh vực đầu tư hạ tầng du lịch – giải trí tại Việt Nam với một loạt dự án trọng điểm, trong đó nổi bật là quần thể du lịch sinh thái cáp treo trên đỉnh Mẫu Sơn (tỉnh Lạng Sơn).

Dự án có tổng vốn đầu tư hơn 7.350 tỷ đồng và quy mô diện tích gần 700 ha, được duyệt chủ trương từ năm 2018 và điều chỉnh quy mô đầu tư vào đầu năm 2022. Mục tiêu của dự án là phát triển khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn với sản phẩm du lịch nghỉ dưỡng núi, văn hóa tâm linh và du lịch sinh thái kết hợp với hệ thống cáp treo và các khu tiện ích liên quan, theo kế hoạch sẽ khởi công sau Tết Nguyên đán 2026 và đưa một số hạng mục vào vận hành trước năm 2027.

Quần thể này được chia thành ba phân khu chủ đề, với trọng tâm là tổ hợp vui chơi giải trí và các tuyến cáp treo để kết nối các điểm cao trên đỉnh Mẫu Sơn với các phân vùng khác và khu vực chân núi. Chủ đầu tư kỳ vọng dự án không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế – du lịch địa phương, mà còn góp phần tạo ra sản phẩm du lịch mang tính toàn quốc và quốc tế trong tương lai.

Mẫu Sơn là dự án mới nhất trong số nhiều công trình cáp treo và khu du lịch quy mô lớn do Sun Group đầu tư trên cả nước. Các tuyến cáp treo nổi bật nhất của tập đoàn đã góp phần thay đổi diện mạo du lịch Việt Nam trong những năm qua. Chẳng hạn, cáp treo Fansipan Legend của Sun Group tại Sa Pa – Lào Cai đã đưa du khách lên đỉnh Fansipan, "nóc nhà Đông Dương", qua tuyến cáp treo dài hơn 6.292 m với nhiều kỷ lục thế giới về độ chênh, cao độ và chiều dài tuyến so với các cáp treo khác tại Việt Nam.

Tại miền Trung, hệ thống cáp treo Bà Nà – Sun World Ba Na Hills (Đà Nẵng) là một trong những dự án giải trí lớn của Sun Group với nhiều kỷ lục Guinness, trở thành điểm đến thu hút hàng triệu du khách mỗi năm. Còn tại Quảng Ninh, cáp treo Nữ Hoàng – Sun World Ha Long đưa khách vượt biển, gắn với các trải nghiệm du lịch biển đảo cao cấp. Các tuyến cáp treo này đều là phần không thể tách rời của các quần thể du lịch – nghỉ dưỡng với dịch vụ đa dạng và thiết kế cảnh quan ấn tượng.

Ngoài hệ thống các tuyến cáp treo "đình đám" kể trên, Sun Group còn chú trọng phát triển các dự án kết hợp cáp treo với khu đô thị sinh thái, nghỉ dưỡng và du lịch tâm linh tại nhiều địa phương. Ví dụ, hồi tháng 4/2025 tại tỉnh Thanh Hóa, Sun Group đã động thổ dự án khu dịch vụ thương mại và cáp treo thuộc quần thể Khu du lịch tâm linh và di tích lịch sử Am Tiên với tổng mức đầu tư trên 35.000 tỷ đồng, bao gồm tuyến cáp treo giai đoạn đầu trị giá gần 3.000 tỷ đồng, tạo thêm điểm nhấn cho thị trường du lịch miền Trung.

Ở Hòa Bình, Sun Group cũng khởi công loạt dự án du lịch – đô thị – cáp treo với tổng mức đầu tư hơn 21.000 tỷ đồng, gồm các tuyến cáp treo cùng hệ thống vui chơi, nghỉ dưỡng và hạ tầng. Đây là dấu hiệu cho thấy chiến lược "du lịch xanh" kết hợp giải trí và nghỉ dưỡng đang được tập đoàn thúc đẩy mạnh tại nhiều vùng miền.

Chuỗi dự án cáp treo do Sun Group triển khai không chỉ có ý nghĩa về hạ tầng giao thông leo núi hay kết nối địa hình hiểm trở, mà còn là trụ cột cho phát triển du lịch cao cấp, thu hút khách quốc tế và tạo ra nhiều dịch vụ phụ trợ kinh tế — từ lưu trú đến giải trí, dịch vụ F&B. Các tuyến cáp treo của Sun Group cũng thường xuyên được giới truyền thông quốc tế ghi nhận, như cáp treo Hòn Thơm tại Phú Quốc được The New York Times lựa chọn làm hình ảnh minh họa cho sức hút du lịch Việt Nam năm 2026.