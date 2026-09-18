Việt Nam sắp có tuyến cáp treo dài 4,5km lên “nóc nhà vùng Đông Bắc”, tổng vốn hơn 7.300 tỷ đồng

Câu chuyện tiếp cận đỉnh núi này đang đứng trước một bước ngoặt lớn với dự án cáp treo quy mô khổng lồ sắp được triển khai, hứa hẹn thay đổi hoàn toàn diện mạo du lịch của toàn tỉnh Lạng Sơn.

Nơi mỗi năm đều có người thức đêm để săn băng giá

Mẫu Sơn nằm cách trung tâm thành phố Lạng Sơn khoảng 30km và cách thủ đô Hà Nội chừng 180km. Nơi đây được biết đến là vùng núi cao nhất của tỉnh Lạng Sơn với nhiệt độ trung bình dao động từ 7 đến 17 độ C và có thể xuống dưới 0 độ vào mùa đông. Chính đặc điểm khí hậu đặc thù đó đã biến vùng núi này thành nơi lạnh nhất Việt Nam và thường được mệnh danh là nóc nhà xứ Lạng.

Ảnh: Du lịch Lạng Sơn

Sức hút lớn nhất của Mẫu Sơn thường bùng nổ trong những đợt rét đậm. Trở lại thời điểm tháng 1 năm 2024 khi nhiệt độ trên đỉnh rớt xuống mức âm 2,5 độ C và băng giá phủ trắng mọi cảnh vật, khu du lịch này đã đón hơn 2.000 lượt khách chỉ trong một ngày. Nhiều du khách từ Hà Nội sẵn sàng khởi hành từ chập tối hôm trước để kịp có mặt trên đỉnh lúc rạng sáng. Thực tế ghi nhận có những thời điểm mới tờ mờ sáng mà khu vực đỉnh núi đã chật cứng phương tiện.

Ảnh: Du lịch Lạng Sơn

Nhưng song song với sức hút đó là một rào cản lớn về giao thông. Đường dẫn lên đỉnh núi khá nhỏ hẹp với nhiều đoạn cua gấp khúc, cộng thêm rủi ro sương mù dày đặc khiến việc di chuyển luôn đòi hỏi sự tập trung cao độ từ người cầm lái. Trong những ngày cao điểm, lực lượng chức năng luôn phải túc trực để phân luồng xe lên xuống theo hai tuyến riêng biệt nhằm tránh tình trạng ách tắc kéo dài. Cơ sở hạ tầng lưu trú trên đỉnh cũng chưa thực sự đáp ứng đủ nhu cầu khi từng có đợt khách phải thuê phòng cách đỉnh núi đến hơn 3km vì hết chỗ.

Tuyến cáp treo dài 4,5km cùng dự án hơn 7.300 tỷ đồng

Bài toán về hạ tầng giao thông và lưu trú chính là tiền đề vững chắc cho sự ra đời của dự án Quần thể khu du lịch sinh thái kết hợp cáp treo Mẫu Sơn.

Dự án này được Ủy ban nhân dân tỉnh Lạng Sơn phê duyệt chủ trương đầu tư từ tháng 5 năm 2018 và đến tháng 4 năm 2022 được chấp thuận nhà đầu tư là Công ty trách nhiệm hữu hạn Mặt trời Mẫu Sơn thuộc Tập đoàn Sun Group. Sau quá trình rà soát và điều chỉnh quy mô cho phù hợp với định hướng phát triển, tổng mức đầu tư của dự án hiện đạt hơn 7.350 tỷ đồng.

Ảnh: AI hỗ trợ thiết kế

Công trình tầm cỡ này được triển khai trên diện tích hơn 692 ha tại khu vực núi Mẫu Sơn và chia thành ba phân vùng chức năng rõ rệt. Trong đó hạng mục được đông đảo du khách mong đợi nhất chính là hệ thống cáp treo dài khoảng 4,5km, kết nối trực tiếp với khu vui chơi giải trí, khu tắm khoáng cao cấp và hệ thống đô thị sinh thái nghỉ dưỡng hiện đại. Theo kế hoạch công bố hồi đầu năm 2026, dự án sẽ được triển khai theo hai giai đoạn. Giai đoạn một bao gồm tuyến cáp treo và khu tâm linh trên đỉnh núi dự kiến sẽ chính thức khởi công ngay sau dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Lộ trình hoàn thiện các hạng mục trọng điểm vào năm 2028 và 2031

Đối với một siêu dự án có quy mô đầu tư khổng lồ và địa hình thi công vô cùng phức tạp trên vùng núi cao, quá trình chuẩn bị thủ tục pháp lý cũng như thiết kế thi công luôn đòi hỏi sự cẩn trọng tuyệt đối để đảm bảo chất lượng công trình. Ở lần cập nhật kế hoạch đầu năm 2026, lộ trình triển khai dự án đã được các bên thống nhất ấn định từ quý hai năm 2026 đến quý hai năm 2031.

Trong đó các hạng mục mang tính nền tảng như nhà ga đi, nhà ga đến, tuyến cáp treo cùng một số công trình phụ trợ thiết yếu dự kiến sẽ hoàn thành và đưa vào khai thác vào cuối quý hai năm 2028. Các hạng mục còn lại của giai đoạn một bao gồm khách sạn nghỉ dưỡng, trung tâm hội nghị, khu thương mại dịch vụ, khu ẩm thực, quảng trường và bãi đỗ xe sẽ tiếp tục được hoàn thiện đồng bộ vào quý hai năm 2031.

Đại diện nhà đầu tư dự án báo cáo tiến độ thực hiện dự án với đoàn công tác. Ảnh: Cổng TTĐT tỉnh Lạng Sơn

Như vậy nếu lộ trình xây dựng bám sát kế hoạch đề ra, mùa đông năm 2028 sẽ đánh dấu một cột mốc lịch sử khi du khách lần đầu tiên có thể thảnh thơi ngồi cáp treo ngắm toàn cảnh Mẫu Sơn thay vì căng thẳng tự cầm lái qua những khúc cua hiểm trở.

Trong thời gian qua, lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn liên tục có những động thái chỉ đạo sát sao nhằm hỗ trợ nhà đầu tư hiện thực hóa dự án. Vào đầu tháng 8, Bí thư Tỉnh ủy Lạng Sơn đã trực tiếp xuống công trường để kiểm tra tình hình thực tế. Ngay sau đó, Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành công văn yêu cầu các cơ quan ban ngành phải phối hợp nhịp nhàng để tháo gỡ khó khăn cho dự án. Về phía nhà đầu tư, tỉnh cũng đề nghị khẩn trương rà soát lại các bản kế hoạch tổng thể để sớm bắt tay vào thi công.

Mới đây nhất, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ra văn bản chỉ đạo các sở ngành tập trung giải quyết dứt điểm những vướng mắc liên quan đến quy hoạch, đất đai và công tác giải phóng mặt bằng. Tất cả những nỗ lực này đều hướng tới mục tiêu chung là đưa Mẫu Sơn trở thành khu du lịch quốc gia đúng nghĩa vào năm 2030.

Hướng dẫn di chuyển lên đỉnh Mẫu Sơn trong thời gian chờ cáp treo

Đối với những du khách muốn chinh phục Mẫu Sơn trước năm 2028, lộ trình di chuyển vẫn duy trì như nhiều năm qua.

Từ Hà Nội, phương án tối ưu nhất là sử dụng xe khách hoặc xe limousine di chuyển lên thành phố Lạng Sơn, sau đó tiếp tục thuê xe máy hoặc đi taxi thêm 30km để chạm tới khu du lịch. Nếu quyết định tự lái ô tô cá nhân, người cầm lái cần đặc biệt thận trọng ở đoạn đường 4km cuối cùng sát đỉnh núi vì địa hình rất hẹp và độ dốc cao, nhất là trong những ngày thời tiết có sương mù cản trở tầm nhìn.

Ảnh: Bestprice

Mùa đông từ cuối tháng 12 đến tháng 1 luôn là cao điểm thu hút khách nhờ cơ hội chiêm ngưỡng băng giá. Tuy nhiên đây cũng là thời điểm dễ xảy ra ùn tắc giao thông nhất trên núi. Nếu bạn chỉ đơn thuần muốn tìm một nơi tránh nóng và săn mây thì những chuyến đi vào mùa hè sẽ mang lại trải nghiệm thư thái hơn nhiều. Du khách chỉ cần lưu ý cân nhắc khi đi vào tháng 6 và tháng 7 vì đây là mùa mưa bão đặc trưng của khu vực này.

Ảnh: Vinpearl

Bên cạnh trải nghiệm săn băng giá, Mẫu Sơn còn nổi tiếng với đặc sản. rượu men lá trứ danh và dịch vụ tắm lá thuốc cổ truyền của đồng bào người Dao vô cùng tốt cho sức khỏe.

Nguồn: Tiền Phong, UBND tỉnh Lạng Sơn