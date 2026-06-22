Việt Nam viết chương mới về phát triển nhân tài đáp ứng tiêu chuẩn toàn cầu

Từ tư duy giáo dục liên ngành đến năng lực trên trường quốc tế

Chiến lược đầu tư nhân tài tại các quốc gia phát triển chứng minh rằng tri thức chuyên ngành sâu là cần thiết, nhưng chưa đủ trong bối cảnh thị trường lao động biến đổi không ngừng. Tại Việt Nam, mô hình giáo dục liên ngành bước đầu cho thấy tính hiệu quả giúp kích hoạt tư duy độc lập và năng lực tự học của người học. Thay vì đào tạo "một ngành - một nghề" truyền thống, quy trình mới tập trung trang bị công cụ tư duy nền tảng trong hai năm đầu, trước khi sinh viên chọn chuyên ngành.

Những kết quả đạt được từ các nhóm nghiên cứu trẻ là minh chứng cụ thể cho chất lượng đào tạo trong nước hoàn toàn chạm tới tiêu chuẩn khắt khe toàn cầu. Điển hình, dự án Glavita - giải pháp nghiên cứu tái chế thủy tinh thải loại thành cát sinh học phục vụ ngành xây dựng bền vững, xuất phát từ bài tập thực tế tại không gian sáng chế của Trường Đại học Fulbright Việt Nam - đã giành Grand Prize và lọt vào Top 5 tại cuộc thi Thử thách Bền vững Toàn cầu (Global Sustainability Challenge) do Đại học Stanford (Mỹ) tổ chức.

Vượt qua hơn 3.000 thí sinh đến từ 91 quốc gia và là đại diện của Việt Nam tiến sâu tại giải thưởng, dự án đã nhận bảo trợ tài chính và chuyên môn từ Chương trình Stanford EcoGlobal để tiếp tục hoàn thiện tiêu chuẩn kỹ thuật ứng dụng. Việc một ý tưởng học thuật từ giảng đường Việt giải quyết bài toán tài nguyên mang tính toàn cầu khẳng định khả năng tư duy đột phá của người trẻ khi được đặt trong môi trường đào tạo đúng hướng.

Thích ứng đa dạng trong chuỗi giá trị toàn cầu

Sự chuẩn bị cho thế hệ nhân lực mới của Việt Nam cũng phản ánh rõ nét qua khả năng chuyển dịch ngành nghề, thích nghi linh hoạt với yêu cầu chuyển đổi số. Một nhân sự năng lực cao sẽ là người áp dụng tư duy hệ thống để giải quyết các thách thức khác nhau, từ nghiên cứu khoa học đến quản trị doanh nghiệp.

Trong nghiên cứu khoa học, kiên trì và tư duy phản biện đang mở đường cho người Việt trẻ tiến vào các học viện hàng đầu thế giới. Trường hợp của Vân Anh, người xuất phát điểm từ xu hướng chọn ngành Kinh tế học nhưng đã chuyển sang lĩnh vực sinh học và nghiên cứu sau khi tiếp cận môn Lý luận Định lượng cho Thời đại số trong hai năm nền tảng tại Trường Đại học Fulbright Việt Nam, là ví dụ về tính linh hoạt của mô hình giáo dục hiện đại.

Với nền tảng nghiên cứu tích lũy qua các kỳ học trao đổi quốc tế tại Singapore và chương trình giao lưu JENESYS (Nhật Bản), Vân Anh xuất sắc nhận học bổng toàn phần bậc Tiến sĩ chương trình Sinh học Tịnh tiến, Y học & Sức khỏe (Translational Biology, Medicine & Health) tại Đại học Virginia Tech (Mỹ) ngay sau khi tốt nghiệp cử nhân.

Vân Anh (thứ ba từ hàng trên từ trái qua) trong học kỳ trao đổi tại Đại học Quốc gia Singapore được tài trợ toàn phần từ Trường Đại học Fulbright Việt Nam

Ở khía cạnh khác, thị trường quản trị và vận hành doanh nghiệp lớn đòi hỏi sự giao thoa giữa tư duy kỹ thuật và quản lý kinh tế. Sinh viên Đình Thiên, người vừa trúng tuyển vị trí Quản trị viên tập sự tại tập đoàn Nestlé, đã chứng minh lợi thế của một nhân sự được đào tạo liên ngành. Vượt qua các ứng viên có nền tảng thuần kỹ thuật từ nhiều trường đại học khối công nghệ, Thiên thuyết phục hội đồng chuyên môn bằng góc nhìn cân bằng giữa giải pháp kỹ thuật nhà máy với tác động xã hội và tư duy quản trị kinh doanh - những năng lực cốt lõi từng giúp đội thi của bạn lọt vào Top 4 vòng chung kết Giải quyết Tình huống Kinh doanh HSBC (HSBC Business Case Competition) năm 2025.

Kiến tạo thế hệ nhân lực toàn cầu, am hiểu bản địa

Hành trình trưởng thành của nhóm dự án Glavita, Vân Anh hay Đình Thiên không phải hiện tượng đơn lẻ, mà phản ánh kết quả mang tính hệ thống của phương thức giáo dục chú trọng vào bản lĩnh, định vị giá trị bản thân. Sau một thập kỷ xây dựng và phát triển, mô hình giáo dục kết hợp tiêu chuẩn quốc tế với am hiểu sâu sắc bối cảnh thực tế Việt Nam đang chứng minh tính đúng đắn trong chiến lược nội địa hóa nguồn nhân lực cấp cao.

Sự chuyển mình của kinh tế Việt Nam sang nấc thang cao hơn trong chuỗi giá trị toàn cầu phụ thuộc vào tốc độ và chất lượng của công tác đào tạo nhân tài. Những cử nhân bước ra từ môi trường giáo dục tiên tiến trong nước chứng minh kỹ năng chuyên môn chuẩn mực, trình độ ngoại ngữ, sở hữu tư duy mở, khả năng tự điều chỉnh trước sự thay đổi liên tục của công nghệ và AI.

Theo ông Marc Woo, Tổng Giám đốc Google Việt Nam, lợi thế cạnh tranh của thế hệ nhân lực mới không nằm ở việc sở hữu mọi câu trả lời, mà ở khả năng học hỏi liên tục, dám bước ra khỏi vùng an toàn và kiến tạo giá trị cho cộng đồng. Ông tin rằng với bản lĩnh đó, tài năng Việt Nam hoàn toàn có thể chinh phục những chuẩn mực toàn cầu và đóng góp vào hành trình đưa Việt Nam vươn lên trong kỷ nguyên số.