Việt Nam vừa có thêm đê ngầm hàng trăm tỷ đồng, là "khiên chắn" cho bờ biển mệnh danh đẹp hàng đầu châu Á

Tuyến đê ngầm trăm tỷ về đích trước thời hạn 3 tháng

Theo thông tin từ Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Quảng Nam, tuyến đê ngầm bảo vệ bờ biển An Bàng tại phường Cẩm An, TP Hội An đã được hoàn thành và đưa vào sử dụng kịp thời trước mùa mưa bão năm nay.

Trao đổi với phóng viên Dân trí, ông Đinh Tiến Tài, phụ trách tư vấn giám sát dự án, cho biết dự án đã được hoàn thành đúng tiến độ cam kết với nhà thầu, hoàn thành vào ngày 31/8, sớm hơn kế hoạch ba tháng.

Tuyến đê này được xây dựng theo công nghệ tiên tiến của Hà Lan, dài 550m và cách bờ biển từ 250 đến 300m, với mục tiêu ngăn chặn tình trạng sạt lở bờ biển An Bàng, phường Cẩm An, có tổng mức đầu tư lên đến 210 tỷ đồng.

Cận cảnh đê ngầm bảo vệ bờ biển An Bàng. Ảnh: ĐÀI PT&TH QUẢNG NAM

Chân đê được thi công bằng các khối haro (khối bê tông đúc sẵn không cốt thép), được thiết kế chuyên dụng để bảo vệ bề mặt và cấu trúc các công trình như đê sông, đê chắn sóng và bảo vệ bờ biển.

Đỉnh đê nằm chìm dưới mặt nước biển, có nhiệm vụ làm giảm sức mạnh của sóng từ xa, hạn chế tác động trực tiếp từ sóng biển vào bờ.

Để xây dựng tuyến đê ngầm bảo vệ bờ biển An Bàng, đơn vị thi công đã sử dụng 3.900 khối haro, mỗi khối nặng 5 tấn, hơn 52.000m³ đá cho chân và thân kè, và gần 620.000m³ cát để tái tạo bãi biển An Bàng dài 1,4km.

Điểm đặc biệt của tuyến đê này là công nghệ thi công lát haro hai mái, tạo ra đê chắn sóng cách bờ từ 250 đến 300m. Qua đánh giá giai đoạn 1 và 2, tình trạng xâm thực bờ biển đã giảm đáng kể. Cả chiều dài 2,3km bãi biển đã được bơm cát tạo bãi.

Ông Đinh Dũng, Chủ tịch UBND phường Cẩm An, chia sẻ thêm với báo CAND rằng việc đưa tuyến đê vào hoạt động đã giúp giảm sóng ngầm từ xa, hạn chế sạt lở khi có sóng lớn, bảo vệ tài sản của người dân, đồng thời góp phần tạo sinh kế cho cộng đồng và thu hút khách du lịch, đặc biệt là du khách quốc tế đến tắm biển và trải nghiệm các dịch vụ du lịch.

Bờ biển mệnh danh đẹp nhất châu Á

Bãi biển An Bàng từng được gọi tên trong top 10 bãi biển đẹp nhất châu Á - Travelers' Choice Best of the Best Beaches 2024 do Tripadvisor - nền tảng đánh giá du lịch toàn cầu, bình chọn.

Bãi biển An Bàng của tỉnh Quảng Nam đứng thứ 5 trong danh sách với hơn 7.000 lượt đánh giá từ du khách.

An Bàng là bãi biển thơ mộng thuộc phường Cẩm An, cách trung tâm phố cổ Hội An khoảng 5km. Nơi đây nổi bật với vẻ đẹp hoang sơ, yên tĩnh nhưng đầy cuốn hút với bãi cát trắng mịn, đường biển dài, sóng biển dịu êm.

Biển An Bàng với bờ cát trắng và nước biển trong xanh. Ảnh: Traveloka

Tripadvisor đã nhận xét An Bàng là bãi biển "có tất cả" với cát trắng mịn và bầu trời xanh trong. Bãi biển còn sở hữu rạn san hô dưới làn nước xanh ngắt, lý tưởng cho các hoạt động bơi lội và lặn ngắm san hô. Những ai ưa mạo hiểm có thể thử sức với dù lượn, mô tô nước hay lướt ván. Du khách cũng có thể thư giãn trên ghế tắm nắng dưới bóng cọ hoặc đạp xe dọc theo bờ biển.

Thời điểm lý tưởng nhất để đến An Bàng là từ tháng 3 đến tháng 9, khi biển trong xanh và không khí mát lành, rất thích hợp để dạo biển vào buổi sáng sớm hoặc ngắm hoàng hôn buổi chiều.

Trong danh sách 10 bãi biển hàng đầu châu Á của Tripadvisor còn có những cái tên nổi tiếng khác như Kelingking (Indonesia), Banana (Thái Lan), Haeundae (Hàn Quốc), Radhanagar (Ấn Độ), và Mirissa (Sri Lanka).

Giải thưởng Travelers' Choice Awards Best of the Best của Tripadvisor là một danh hiệu uy tín nhằm vinh danh những điểm đến được cộng đồng đánh giá cao trong 12 tháng qua. Chỉ dưới 1% trong số 8 triệu đơn vị, điểm đến trên nền tảng này đạt được giải Best of the Best, minh chứng cho sự xuất sắc vượt trội trong ngành du lịch.