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Vietbank có Quyền Tổng giám đốc mới

| | Tài chính - ngân hàng

Ngân hàng TMCP Việt Nam Thương Tín (Vietbank) vừa bổ nhiệm ông Chester Gorski giữ chức Quyền Tổng Giám đốc.

Hội đồng Quản trị Ngân hàng Vietbank vừa quyết định bổ nhiệm ông Chester Gorski giữ chức Quyền Tổng Giám đốc kể từ ngày 29/9. 

Trước đó, ông Chester Gorski được bổ nhiệm giữ chức Phó Tổng Giám đốc.

Vietbank có Quyền Tổng giám đốc mới- Ảnh 1.

Ông Chester Gorski, Quyền Tổng Giám đốc Vietbank. 

Ông Gorski tốt nghiệp Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh (MBA) với các chuyên ngành Kinh tế học, Marketing và Chiến lược tại Đại học Chicago (Mỹ), đồng thời có bằng Cử nhân Khoa học chuyên ngành Quản trị Kinh doanh và Phân tích hệ thống tại Đại học Taylor (Mỹ).

Ông Gorski có hơn 30 năm kinh nghiệm trong các lĩnh vực tài chính - ngân hàng, công nghệ, vận hành, chuyển đổi doanh nghiệp và tư vấn quản trị tại Mỹ và Việt Nam. Điểm nổi bật trong kinh nghiệm của Ông là sự kết hợp giữa năng lực quản trị chiến lược với kinh nghiệm trực tiếp điều hành công nghệ và hoạt động vận hành tại các tổ chức tài chính lớn.

Trước khi làm việc tại Việt Nam, ông Gorski có nhiều năm đảm nhiệm các vị trí quản lý và điều hành cấp cao tại Mỹ. Ông từng giữ các vai trò liên quan đến vận hành tài chính, tối ưu hóa vận hành, chiến lược và công nghệ tại Anthem, Wells Fargo, Aon Corporation và Sallie Mae; đồng thời có kinh nghiệm tư vấn quản trị tại McKinsey & Company, A.T. Kearney và Price Waterhouse.

Trước đó, tại ngân hàng Techcombank, ông đảm nhiệm vị trí Giám đốc Điều hành - Giám đốc Công nghệ và Vận hành (Chief Technology and Operations Officer - CTOO), phụ trách các lĩnh vực trọng yếu liên quan đến công nghệ và hoạt động vận hành của ngân hàng, Cố vấn Cấp cao - Giám đốc Chuyển đổi, tham gia các chương trình chuyển đổi quan trọng của ngân hàng.


Thanh Bình

Việt Nam hàng ngày

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