Vietcap chuẩn bị thưởng hơn 297,5 triệu cổ phiếu cho cổ đông
Chứng khoán Vietcap triển khai phát hành hơn 297,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 20:7 nhằm tăng vốn lên hơn 11.400 tỷ đồng.
CTCP Chứng khoán Vietcap (mã: VCI, sàn HoSE) công bố Nghị quyết thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu (cổ phiếu thưởng) theo phương án đã được thông qua bằng hình thức lấy ý văn bản.
Theo đó, VCI sẽ triển khai phát hành hơn 297,5 triệu cổ phiếu thưởng cho cổ đông. Tỷ lệ thực hiện quyền 20:7, tức cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu sẽ được nhận 7 cổ phiếu mới.
Cổ phiếu phát hành đợt này không bị hạn chế chuyển nhượng. Cổ đông sở hữu cổ phiếu đang trong diện bị hạn chế chuyển nhượng vẫn được nhận cổ phiếu thưởng.
Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá là 2.975,4 tỷ đồng, nguồn vốn được lấy từ vốn chủ sở hữu căn cứ trên Báo cáo tài chính kiểm toán năm gần nhất. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT cân đối và quyết định chi tiết nguồn vốn chủ sử dụng trong các nguồn đã nêu trên.
Thời gian dự kiến phát trong năm 2026 sau khi công ty nhận được công văn thông báo nhận tài liệu báo cáo phát hành của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN). Nếu hoàn tất phát hành, Chứng khoán Vietcap sẽ tăng vốn điều lệ từ 8.501 tỷ đồng lên 11.476,3 tỷ đồng.
Ngày 23/2 tới đây, Vietcap sẽ chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2026. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến vào ngày 30/3/2026; địa điểm tổ chức tại Khách sạn The Reverie Saigon - Số 22-36 Nguyễn Huệ, Phường Sài Gòn, TP.HCM.
Về hoạt động kinh doanh, Vietcap kết thúc năm 2025 đạt mức lợi nhuận cao thứ hai trong lịch sử hoạt động với lãi sau thuế 1.342 tỷ đồng, tăng 47% so với năm 2024, (thấp hơn mức đỉnh 1.499 tỷ đồng năm 2021). Lãi trước thuế cả năm cũng đạt hơn 1.629 tỷ đồng, vượt 15% so với kế hoạch ĐHĐCĐ thông qua.
Lũy kế cả năm 2025, tổng doanh thu hoạt động của công ty đạt 4.980 tỷ đồng, tăng 35% so với năm 2024; chi phí hoạt động ở mức 2.391 tỷ đồng, tăng 39%; chi phí tài chính ở mức 854 tỷ đồng, tăng 7%.
Mảng cho vay đóng góp lớn vào sự tăng trưởng lợi nhuận của Vietcap. Đến cuối năm 2025, dư nợ cho vay margin đạt hơn 16.000 tỷ đồng, tăng gần 5.000 tỷ đồng sau một năm và chiếm 44% tổng tài sản.
Mảng tự doanh đóng góp lớn nhất cho công ty với lãi thuần hơn 1.000 tỷ đồng. Danh mục tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) có quy mô hơn 9.940 tỷ đồng giá gốc tại thời điểm cuối năm 2025, trong khi giá thị trường ghi nhận hơn 13.300 tỷ đồng, tức tạm lãi hơn 3.000 tỷ đồng.
Trong đó, khoản lãi lớn nhất đến từ cổ phiếu IDP của CTCP Sữa Quốc Tế Lof (giá gốc 441 tỷ đồng, tạm lãi hơn 1.500 tỷ đồng) và KDH của Nhà Khang Điền (giá gốc 920 tỷ đồng, tạm lãi 145 tỷ đồng). Các mã có tỷ trọng đầu tư lớn khác như MBB, MWG cũng tạm lãi. Ngược chiều, công ty tạm lỗ với cổ phiếu ACB và FPT.
Về nợ vay, Vietcap tăng dư nợ ngắn hạn từ gần 12.574 tỷ đồng lên gần 16.065 tỷ đồng.
