Vietcap dự báo hai kịch bản cho VN-Index tháng 2, gọi tên cổ phiếu có triển vọng tích cực

Trong tháng 1/2026, VN-Index tăng 2,5% so với cuối năm 2025. Động lực chính đến từ Nghị quyết 79-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế nhà nước, qua đó thúc đẩy dòng tiền mạnh vào nhóm doanh nghiệp nhà nước vốn hóa lớn.

Các chỉ số kinh tế tháng 1 dự kiến tiếp tục ghi nhận kết quả khả quan với PMI sản xuất toàn cầu của S&P Việt Nam cho thấy sự cải thiện bền vững trong điều kiện kinh doanh, với các đơn đặt hàng mới tiếp tục mở rộng.

Bên cạnh đó, theo thống kê của FiinPro, tính đến ngày 2/2/2026 đã có 893 ngân hàng và doanh nghiệp niêm yết, đại diện 93,6% vốn hóa toàn thị trường, công bố kết quả kinh doanh. Tổng lợi nhuận sau thuế quý IV/2025 tăng 31,3% so với cùng kỳ. Tính chung cả năm 2025, tăng trưởng LNST đạt 29,7% YoY, cao hơn so với mức 22,1% của năm 2024, cho thấy đà phục hồi lợi nhuận tiếp tục được củng cố.

Về triển vọng thị trường, Chứng khoán Vietcap nhận định dòng tiền có thể suy yếu do tâm lý thận trọng của nhà đầu tư trước kỳ nghỉ Tết kéo dài. Ngoài ra, thị trường tài chính và hàng hóa thế giới đang biến động mạnh, trong khi thanh khoản hệ thống ngân hàng có dấu hiệu căng thẳng trở lại, thể hiện qua việc lãi suất qua đêm liên ngân hàng tăng lên trên 10% trong những ngày đầu tháng 2.

Về mặt kỹ thuật, sau nhịp giảm mạnh từ vùng 1.900 điểm giữa tháng 1, VN-Index đã hai lần kiểm định thành công vùng hỗ trợ trung hạn MA50 tại 1.780–1.785 điểm trong các phiên 2/2 và 4/2. Việc giữ vững vùng hỗ trợ này, trong bối cảnh các cổ phiếu vốn hóa lớn như VIC, VHM, VPL giảm sâu, làm gia tăng xác suất tạo đáy của thị trường.

Theo kịch bản cơ sở với xác suất 60%, VN-Index tạo đáy thành công tại vùng 1.780–1.785 điểm và dần hồi phục. Trước Tết âm lịch, thanh khoản có thể duy trì ở mức thấp do tâm lý thận trọng và áp lực từ lãi suất liên ngân hàng. Tuy nhiên, Vietcap kỳ vọng thị trường sẽ tích cực hơn sau Tết, với sự luân phiên dẫn dắt của nhóm doanh nghiệp nhà nước, các cổ phiếu bluechip cơ bản và sự hồi phục của nhóm Vingroup. Các ngưỡng đáng chú ý trong nhịp hồi là 1.830 điểm, 1.865 điểm và 1.900 điểm.

Trong kịch bản tiêu cực với xác suất 40%, nếu VN-Index phá vỡ dứt khoát vùng hỗ trợ MA50 do nhóm Vingroup tiếp tục bị bán mạnh hoặc nhóm doanh nghiệp nhà nước điều chỉnh sâu sau nhịp tăng tháng 1, xu hướng kỹ thuật trung hạn sẽ chuyển từ Tích cực sang Trung tính, với vùng hỗ trợ tiếp theo tại 1.725–1.730 điểm.

Về cổ phiếu, Vietcap khuyến nghị DBC và HPG cho chiến lược đầu tư ngắn hạn theo phân tích kỹ thuật. Đồng thời, hai cổ phiếu mới được bổ sung vào danh sách theo dõi của bộ phận phân tích cơ bản là VHC và PC1, được đánh giá có triển vọng tăng trưởng tích cực trong trung hạn.