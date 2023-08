Vietcap dự báo lợi nhuận của Khang Điền sẽ giảm mạnh trong năm 2023

Mới đây, Chứng khoán Vietcap (mã chứng khoán: VCI) đã có báo cáo cập nhật về CTCP Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền (mã chứng khoán: KDH). Vietcap cho biết, dự án The Privia của Khang Điền sẽ bắt đầu được mở bán vào nửa cuối năm nay. Đơn vị này kỳ vọng, việc mở bán dự án (khoảng 1.040 căn hộ) sẽ nắm bắt được sự phục hồi của thị trường. Tính đến tháng 8, dự án này đã hoàn thành xây dựng 7 tầng và đang chờ phê duyệt giấy phép bán hàng.

Ngoài ra, theo Khang Điền, hai dự án khác tại TP Thủ Đức (TP. HCM) là Emeria (khoảng 65 căn thấp tầng và 620 căn cao tầng) và Clarita (khoảng 160 căn thấp tầng) đã nhận được giấy phép xây dựng và có thể khởi công xây dựng vào cuối năm nay hoặc năm 2024. Vietcap kỳ vọng hai dự án này sẽ bắt đầu được mở bán lần lượt vào năm 2024 và 2025.

Đồng thời, sau khi Khang Điền bán 49% cổ phần hai dự án này cho Keppel, VCI kỳ vọng việc hợp tác phát triển này có thể thu hút thêm khách hàng và giúp các dự án này có thương hiệu mạnh hơn.

Ngoài ra, thương vụ bán cổ phần cho Keppel Corporation sẽ giúp Khang Điền ghi nhận dòng tiền với giá 3.200 tỷ đồng vào tháng 6 - 8/2023.

Ngoài các dự án nêu trên, Vietcap tiếp tục kỳ vọng sự đóng góp lợi nhuận từ hai dự án Khu công nghiệp Lê Minh Xuân (giai đoạn mở rộng) và The Solina sẽ bắt đầu từ năm 2024.

Bên cạnh đó, tính đến cuối quý II, công ty đã hoàn thành khoảng 80% công việc giải phóng mặt bằng của dự án Tân Tạo (gần 330 ha), do đó, Khang Điền có thể bắt đầu phát triển dự án này theo từng giai đoạn sau khi hoàn thành đền bù khoảng 85 - 90%. Vietcap kỳ vọng dự án Tân Tạo này sẽ bắt đầu được công ty mở bán vào năm 2025.

Do đó, Vietcap cũng đưa ra kỳ vọng doanh số bán hàng của Khang Điền sẽ tăng trưởng mạnh nhờ các sản phẩm nhà ở và doanh nghiệp nắm bắt được sự phục hồi của thị trường, lần lượt tăng 32% - 68% - 36% qua các năm 2023 - 2024 - 2025.

Bên cạnh đó, đơn vị này dự báo lợi nhuận sau thuế năm 2023 của Khang Điền đạt 838 tỷ đồng (giảm 24% so với cùng kỳ), chủ yếu nhờ lượng bàn giao gần 60 căn còn lại tại dự án Classia, được ghi nhận trong nửa cuối năm nay. Sang năm 2024 - 2025, lợi nhuận ròng của doanh nghiệp được dự báo đạt 1.200 tỷ đồng (tăng 39% so với cùng kỳ) và 1.300 tỷ đồng (tăng 14% so với cùng kỳ) do VCI kỳ vọng dự án Clarita và Emeria sẽ đóng góp lợi nhuận thấp hơn sau khi 49% cổ phần đã được bán vào năm 2023.