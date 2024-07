Vietcombank: Lợi nhuận nửa đầu năm đạt kỷ lục hơn 20.800 tỷ đồng, nợ xấu tăng mạnh

Ảnh minh hoạ

Ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam (Vietcombank - Mã: VCB) vừa công bố báo cáo tài chính quý 2 với lợi nhuận hợp nhất trước thuế đạt hơn 10.116 tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ 2023. Luỹ kết 6 tháng đầu năm, lợi nhuận hợp nhất trước thuế của Vietcombank đạt gần 20.835 tỷ đồng, tăng 1,6% so với cùng kỳ 2023.

Với kết quả trên, Vietcombank tiếp tục đứng đầu toàn hệ thống ngân hàng về lợi nhuận quý 2 cũng như trong 6 tháng đầu năm. Đây cũng là mức lợi nhuận nửa đầu năm cao kỷ lục của nhà băng này.

Trong nửa đầu năm, hầu hết nguồn thu chủ chốt của Vietcombank đều sụt giảm so với cùng kỳ 2023. Cụ thể, thu nhập lãi thuần đạt 27.986 tỷ đồng, giảm 0,8%; lãi thuần từ hoạt động dịch vụ giảm 4,5% xuống còn 2.941 tỷ đồng; lãi thuần từ kinh doanh nghoại hối giảm 26% xuống 2.359 tỷ đồng; lãi thuần từ chứng khoán kinh doanh và hoạt động kinh doanh khác cũng giảm lần lượt 76% và 60% xuống còn 21,5 tỷ đồng và 532 tỷ đồng.

Tính chung, tổng thu nhập hoạt động của Vietcombank trong 6 tháng đầu năm giảm 5,4% so với cùng kỳ 2023, về còn 34.032 tỷ đồng. Điều này khiến lợi nhuận thuần thu hẹp 4,8% dù giảm được 6,9% chi phí hoạt động so với nửa đầu năm 2023.

Động lực tăng trưởng lợi nhuận của Vietcombank đến từ việc cắt giảm chi phí dự phòng rủi ro tín dụng. Cụ thể, chi phí dự phòng của ngân hàng đã giảm gần 34% so với cùng kỳ 2022 xuống còn 3.021 tỷ đồng.

Tính đến 30/6/2024, tổng tài sản của Vietcombank đạt hơn 1,905 triệu tỷ đồng, tăng 3,6% so với cuối năm 2023. Trong đó cho vay khách hàng đạt gần 1,37 triệu tỷ đồng, tăng 7,8%. Số dư tiền gửi của ngân hàng đạt gần 1,375 triệu tỷ đồng, giảm 1,5% so với cuối năm trước nhưng đã hồi phục đáng kể so với cuối quý 1.

Tính đến cuối tháng 6, số dư nợ xấu nội bảng của Vietcombank ở mức 16.446 tỷ đồng, tăng 32% so với cuối năm 2023. Trong đó, nợ dưới tiêu chuẩn (nhóm 3) tăng 75%, nợ nghi ngờ (nhóm 4) tăng 17,4% và nợ có khả năng mất vốn (nhóm 5) tăng gần 28%.

Nguồn: BCTC Vietcombank.

Với diễn biến trên, tỷ lệ nợ xẩu trên tổng dư nợ cho vay khách hàng của Vietcombank đã tăng từ mức 0,98% hồi cuối năm 2023 lên 1,2%, song vẫn ở mức thấp so với mặt bằng chung cả ngành.

Nợ xấu tăng mạnh cũng khiến tỷ lệ bao phủ nợ xấu của Vietcombank giảm từ 230% về 212%, dù số dư dự phòng rủi ro tăng hơn 21% trong nửa đầu năm, tương đương tăng 6.200 tỷ đồng.