Vietcombank phát mại hàng loạt bất động sản từ biệt thự, nhà ở đến đất công nghiệp,… để thu hồi nợ

Từ giữa tháng 10 đến nay, Vietcombank liên tục thông báo đấu giá thêm nhiều khoản nợ, tài sản bảo đảm là bất động sản, nhà xưởng, máy móc,…để thu hồi nợ. Số lượng tài sản thông báo đấu giá tăng rõ rệt so với các tháng trước đó.



Chẳng hạn, mới đây, Vietcombank chi nhánh Thanh Xuân thông báo phát mại tài sản bảo đảm của công ty cổ phần Phú Tường GSF với giá khởi điểm là hơn 24,5 tỷ đồng. TSBĐ là bất động sản diện tích hơn 14.500m2 tại xã Ngọc Hòa huyện Chương Mỹ, Hà Nội gồm 2 nhà xưởng sản xuất. Ngoài ra, tài sản còn có dây chuyền máy sạch, tuyển chọn và phân loại ngũ cốc, hệ thống máy móc thiết bị phụ trợ khác phục vụ cho hoạt động.



Hay một bất động sản khác cũng đang được Vietcombank rao bán là Biệt thự BT2-7 Khu ĐTM Nghĩa Đô, xã Cổ Nhuế, huyện Từ Liêm, TP Hà Nội (nay là Phường Cổ Nhuế 1). Trên đất có biệt thự 3 tầng, kết cấu bê tông cốt thép, có trang thiết bị trong nhà, sân + tiểu cảnh rộng rãi, diện tích công trình xây dựng trên đất là 315,16 m2. Phương thức phát mại tài sản này là bán thỏa thuận.

Ngoài ra, Vietcombank rao bán nhiều bất động sản dạng nhà ở/căn hộ khác. Trong đó, bất động sản có diện tích 158m2 và nhà ở diện tích 506,9m2 tại 20-22G, khu phố 3, thị trấn An Lạc, huyện Bình Chánh (nay là đường Tạ Mỹ Duật, phường An Lạc A, quận Bình Tân), Tp. Hồ Chí Minh được rao bán với giá hơn 12,5 tỷ. Đất và nhà ở tại 811 Âu Cơ, Phường Tân Thành, Quận Tân Phú, TPHCM, có diện tích 112,1m2 được rao bán với giá 13,5 tỷ đồng. Thửa đất khác có diện tích 393m2 tại Phường An Phú Đông, Quận 12, TPHCM có giá 12 tỷ đồng.

Bên cạnh bất động sản, Vietcombank cũng đang rao bán nhiều tài sản động sản là xe ô tô, thiết bị máy móc, tàu cá,...

Cụ thể, loạt máy móc của công ty TNHH MTV Đêm và Nội thất G.Home được Vietcombank đưa ra thanh lý với giá gần 3,5 tỷ đồng. Dây chuyền sàng đậu của Công ty CP Vimag Holdings có giá hơn 467 triệu đồng. Tàu cá vỏ gỗ dịch vụ hậu cần kiêm khai thác thủy sản tại TP.Đà Nẵng có giá hơn 2,1 tỷ đồng,…

Theo báo cáo tài chính được công bố gần đây, nợ xấu của Vietcombank có xu hướng tăng mạnh trong quý 3/2021. Theo đó, cuối tháng 9/2021, nợ xấu của ngân hàng đã lên mức 10.884 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với đầu năm. Nguyên nhân do nợ nhóm 4 (nợ nghi ngờ) đột ngột tăng mạnh, cụ thể, nhóm nợ này cuối tháng 9 là 3.122 tỷ đồng, tăng gấp 4 lần chỉ trong quý 3 và so với đầu năm đã tăng tới 14 lần. Đồng thời, nợ nhóm 3 (nợ dưới tiêu chuẩn) của Vietcombank cũng tăng 122% trong 9 tháng đầu năm lên 1.483 tỷ đồng. Nợ nhóm 5 (nợ có khả năng mất vốn) tăng 45% lên 6.279 tỷ đồng và chiếm 58% trong cơ cấu nợ xấu của Vietcombank.

Sau thời gian dài duy trì tỷ lệ nợ xấu dưới 1%, chỉ loanh quanh 0,6-0,8%; đến cuối tháng 9/2021, tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ cho vay của Vietcombank đã lên 1,16%.

Tỷ lệ nợ xấu (NPL) của Vietcombank. Nguồn: BVSC

Theo phân tích của Chứng khoán Bảo Việt (BVSC), nợ tái cơ cấu của Vietcombank cũng tăng mạnh, từ 4.100 tỷ đồng cuối quý 2 lên 9.000 tỷ đồng cuối quý 3. Các chuyên gia cho rằng, Vietcombank có thể sẽ đẩy mạnh xóa nợ xấu trong quý 4 để đưa tỷ lệ nợ xấu về mức dưới 1% như kế hoạch..