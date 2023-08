Vietcombank ra mắt website hoàn toàn mới: Hiện đại, thông minh và thân thiện với người dùng

Những năm gần đây, cùng với xu hướng chuyển đổi số mạnh mẽ, toàn diện, nhiều ngân hàng chú trọng đổi mới hình ảnh, nâng tầm dịch vụ theo hướng hiện đại, thân thiện với người dùng nhiều hơn, điển hình như Vietcombank. Năm 2023 là năm Vietcombank kỷ niệm tròn 60 năm thành lập và phát triển, Vietcombank liên tục cung ứng cho khách hàng nhiều sản phẩm dịch vụ tiện ích, thiết thực. Mới đây, ngày 15/8/2023, Vietcombank đã chính thức ra mắt website hoàn toàn mới với thiết kế đẹp mắt, giao diện hiện đại, trải nghiệm thân thiện cùng nhiều tính năng hỗ trợ người dùng vượt trội tại địa chỉ www.vietcombank.com.vn.

Giao diện hiện đại, tối giản "không cuộn – 1 click"



Tuân theo bộ quy chuẩn nhận diện thương hiệu của ngân hàng, website mới của Vietcombank có thiết kế hiện đại, áp dụng những thông lệ tiên tiến nhất về tối ưu hoá trải nghiệm cho người dùng theo từng phân khúc khách hàng của Vietcombank. Giao diện các trang chính của website được thiết kế nhất quán với nguyên tắc "không cuộn – 01 click", mọi tính năng chính được hiển thị trên một màn hình. Ngay khi truy cập website khách hàng đã có thể nhìn bao quát toàn bộ các tính năng có trên trang mà không phải kéo hay cuộn trang như thông thường.

Thiết kế thông minh, trải nghiệm cá nhân hóa

Website mới của Vietcombank chú trọng tính cá nhân hóa trong trải nghiệm của người dùng về hình ảnh, màu sắc, bố cục, phù hợp với từng phân khúc khách hàng như Cá nhân, Tổ chức hay Khách hàng Ưu tiên. Các thông tin được sắp xếp một cách khoa học theo tần suất sử dụng, mức độ quan tâm của người dùng dựa trên kết quả khảo sát thực tế về hành vi, tâm lý và mong muốn của khách hàng.

Chẳng hạn, với khách hàng cá nhân sẽ xuất hiện gợi ý tìm kiếm về thẻ tín dụng, vay tiêu dùng. Trong khi đó, giao diện cho khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (SME) sẽ gợi ý về các gói vay ngắn hạn, dịch vụ thanh toán, bảo lãnh,…Giao diện dành cho doanh nghiệp lớn hơn thì có gợi ý tìm kiếm về tài trợ vốn, giải pháp chuỗi cung ứng…Hay giao diện cho Khách hàng Ưu tiên khác biệt với thiết kế màu sắc sang trọng, gợi ý dịch vụ đặc quyền cho khách hàng cao cấp, sản phẩm chuyên biệt.

Hỗ trợ tối đa các tiện ích

Chú trọng tính thuận tiện cho người dùng, website mới của Vietcombank cũng bổ sung nhiều công cụ tiện ích hỗ trợ nổi bật.

Công cụ Tìm kiếm: bên cạnh việc tìm kiếm thông tin theo từ khoá để được tư vấn các thông tin phù hợp, khách hàng cũng có thể lựa chọn các sản phẩm phù hợp với cá nhân theo giai đoạn cuộc đời. Ví dụ như giai đoạn Phát triển sự nghiệp dành cho các khách hàng ở nhóm trẻ tuổi, mới đi làm, yêu thích công nghệ… hay giai đoạn Xây dựng tổ ấm dành cho các khách hàng mới lập gia đình, đang trong giai đoạn vun đắp tổ ấm, tích lũy tài chính, nuôi dạy con cái…

Chẳng hạn với giai đoạn Xây dựng tổ ấm, khách hàng sẽ được cung cấp các thông tin về Quản lý và kiểm soát tài chính gia đình hiệu quả, Hiện thực hóa dự định tương lai, Bảo vệ vượt trội trước mọi rủi ro. Các sản phẩm phù hợp với các khách hàng trong giai đoạn này có thể kể đến tiền gửi cho con, thanh toán học phí, vay mua nhà, bảo hiểm cho gia đình. Bằng công cụ tìm kiếm thông minh này, khách hàng sẽ không còn rơi vào cảnh phân vân, không biết những gói sản phẩm, dịch vụ nào sẽ phù hợp với mình.

Tính năng Gợi ý sản phẩm được bố trí nổi bật tại thanh truy cập nhanh ở ngay màn hình trang chủ sẽ tự động tư vấn và đưa ra gợi ý cho khách hàng những sản phẩm phù hợp theo thói quen, sở thích, mức thu nhập, hoặc theo nhu cầu cụ thể của khách hàng, giúp khách hàng tiết kiệm thời gian tới quầy hay gọi điện lên Tổng đài tư vấn.

Tính năng So sánh thẻ hỗ trợ khách hàng lựa chọn các sản phẩm phù hợp. Hiện Vietcombank phát hành hơn 20 dòng thẻ khác nhau với các tính năng, ưu đãi đa dạng. Nếu bạn băn khoăn không biết lựa chọn dòng thẻ nào phù hợp với thu nhập, nhu cầu sử dụng của mình thì tính năng so sánh thẻ sẽ giúp bạn nhanh chóng tìm ra được dòng thẻ phù hợp. So sánh thẻ sẽ dựa theo những tính năng nổi bật nhất như: Tích điểm, Đặc quyền, Hạn mức tín dụng, Phí thường niên, Ưu đãi, Hoàn tiền,…

Tích hợp Công cụ tính toán: một loạt các công cụ như tính lãi suất khi vay, khi gửi tiền hay qui đổi ngoại tệ theo tỷ giá trong ngày sẽ giúp khách hàng dễ dàng hoạch định kế hoạch tài chính, lựa chọn được đúng sản phẩm, kỳ hạn… ngay trên website, tiết kiệm được thời gian và có thể ra quyết định nhanh chóng, kịp thời.

Theo ông Nguyễn Thanh Tùng, Tổng Giám đốc Vietcombank: "Website mới là một sản phẩm nằm trong cam kết hành động chuyển đổi số, hướng tới nâng cao trải nghiệm khách hàng của Vietcombank. Chúng tôi đã áp dụng cách làm hoàn toàn mới bằng việc liên tục giới thiệu cho khách hàng các phiên bản thử nghiệm, qua đó kịp thời ghi nhận và chuyển tải các mong muốn của người dùng vào trong sản phẩm cuối. Chúng tôi tin tưởng rằng, website mới sẽ đáp ứng tốt nhất mong đợi của khách hàng, từ đó đem lại những cảm xúc mới mẻ, sự thích thú khám phá cũng như sự thuận tiện tối đa cho khách hàng. Trong thời gian tới, website mới của Vietcombank sẽ tiếp tục được nâng cấp, bổ sung để tối ưu thêm trải nghiệm và đem lại nhiều hơn nữa các tiện ích cho khách hàng".