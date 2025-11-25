Vietcombank thông báo khẩn đến tất cả khách hàng

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết thời gian gần đây ghi nhận nhiều phản ánh của khách hàng về tin nhắn SMS mạo danh thương hiệu Vietcombank.

Các tin nhắn này thường thông báo điểm thưởng sắp hết hạn kèm hướng dẫn truy cập vào đường dẫn lạ để đổi quà hoặc nhận hoàn tiền, với các link như “j8sk.vip/doidiemVCB”, “j8sk.vip/doidiemvietcombank”…

Cảnh báo lừa đảo mạo danh tin nhắn Vietcombank. Khách hàng chỉ liên hệ và nhận thông tin qua các kênh chính thức của Vietcombank.

Khi người dùng nhấp vào, trình duyệt sẽ dẫn đến một website giả giao diện của Vietcombank. Tại đây, đối tượng lừa đảo yêu cầu nhập thông tin cá nhân, số thẻ và mã OTP để “xác nhận đổi điểm”. Việc cung cấp các dữ liệu này có thể khiến kẻ gian chiếm đoạt thông tin thẻ, thực hiện giao dịch trái phép hoặc liên kết thẻ với thiết bị của chúng để rút tiền.

Vietcombank khẳng định đây là hình thức lừa đảo đã được cảnh báo nhiều lần và nhấn mạnh không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật, đặc biệt là mã OTP, qua bất kỳ hình thức nào. Ngân hàng cũng không gửi email hay SMS chứa đường link.

Người dùng được khuyến cáo không truy cập các liên kết lạ được gửi qua tin nhắn, email hay mạng xã hội; đồng thời kiểm tra kỹ nội dung mỗi mã OTP để nhận diện dấu hiệu bất thường. Trong mã OTP chính thống luôn có thông tin về mục đích giao dịch và tên đơn vị chấp nhận thẻ.

Trường hợp đã nhập thông tin vào website giả mạo, khách hàng cần khóa thẻ ngay qua tổng đài 1900545413 hoặc ứng dụng VCB Digibank. Vietcombank đề nghị chỉ tiếp nhận thông tin qua kênh chính thức của ngân hàng và theo dõi mục “Cảnh báo rủi ro” trên website để cập nhật các thủ đoạn lừa đảo mới.

Theo Vietcombank, thời điểm cuối năm là giai đoạn giao dịch tăng mạnh, tạo điều kiện để tội phạm công nghệ lợi dụng triển khai nhiều chiêu thức tinh vi. Ngân hàng khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân.