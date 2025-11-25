Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vietcombank thông báo khẩn đến tất cả khách hàng

25-11-2025 - 09:34 AM | Smart Money

Ngân hàng Vietcombank vừa phát đi cảnh báo về một thủ đoạn tinh vi.

Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) cho biết thời gian gần đây ghi nhận nhiều phản ánh của khách hàng về tin nhắn SMS mạo danh thương hiệu Vietcombank.

Các tin nhắn này thường thông báo điểm thưởng sắp hết hạn kèm hướng dẫn truy cập vào đường dẫn lạ để đổi quà hoặc nhận hoàn tiền, với các link như “j8sk.vip/doidiemVCB”, “j8sk.vip/doidiemvietcombank”…

Vietcombank thông báo khẩn đến tất cả khách hàng- Ảnh 1.

Cảnh báo lừa đảo mạo danh tin nhắn Vietcombank. Khách hàng chỉ liên hệ và nhận thông tin qua các kênh chính thức của Vietcombank.

Khi người dùng nhấp vào, trình duyệt sẽ dẫn đến một website giả giao diện của Vietcombank. Tại đây, đối tượng lừa đảo yêu cầu nhập thông tin cá nhân, số thẻ và mã OTP để “xác nhận đổi điểm”. Việc cung cấp các dữ liệu này có thể khiến kẻ gian chiếm đoạt thông tin thẻ, thực hiện giao dịch trái phép hoặc liên kết thẻ với thiết bị của chúng để rút tiền.

Vietcombank khẳng định đây là hình thức lừa đảo đã được cảnh báo nhiều lần và nhấn mạnh không bao giờ yêu cầu khách hàng cung cấp thông tin bảo mật, đặc biệt là mã OTP, qua bất kỳ hình thức nào. Ngân hàng cũng không gửi email hay SMS chứa đường link.

Người dùng được khuyến cáo không truy cập các liên kết lạ được gửi qua tin nhắn, email hay mạng xã hội; đồng thời kiểm tra kỹ nội dung mỗi mã OTP để nhận diện dấu hiệu bất thường. Trong mã OTP chính thống luôn có thông tin về mục đích giao dịch và tên đơn vị chấp nhận thẻ.

Trường hợp đã nhập thông tin vào website giả mạo, khách hàng cần khóa thẻ ngay qua tổng đài 1900545413 hoặc ứng dụng VCB Digibank. Vietcombank đề nghị chỉ tiếp nhận thông tin qua kênh chính thức của ngân hàng và theo dõi mục “Cảnh báo rủi ro” trên website để cập nhật các thủ đoạn lừa đảo mới.

Theo Vietcombank, thời điểm cuối năm là giai đoạn giao dịch tăng mạnh, tạo điều kiện để tội phạm công nghệ lợi dụng triển khai nhiều chiêu thức tinh vi. Ngân hàng khuyến nghị khách hàng nâng cao cảnh giác để bảo vệ tài khoản và dữ liệu cá nhân.

Theo Huỳnh Duy

Đời sống và Pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tết cận kề, hướng dẫn nhận tiền an sinh xã hội trên VNeID mới nhất người dân cần biết để tránh mất quyền lợi

Tết cận kề, hướng dẫn nhận tiền an sinh xã hội trên VNeID mới nhất người dân cần biết để tránh mất quyền lợi Nổi bật

Một ngân hàng vừa phát cảnh báo nóng tới các khách hàng trên cả nước

Một ngân hàng vừa phát cảnh báo nóng tới các khách hàng trên cả nước Nổi bật

Liên kết tài khoản ngân hàng nhận an sinh xã hội trên VNeID, có 2 trường hợp người dân cần đặc biệt lưu ý

Liên kết tài khoản ngân hàng nhận an sinh xã hội trên VNeID, có 2 trường hợp người dân cần đặc biệt lưu ý

09:31 , 25/11/2025
Thông báo quan trọng từ ngân hàng, người dân cần làm ngay trước 1/1/2026

Thông báo quan trọng từ ngân hàng, người dân cần làm ngay trước 1/1/2026

15:04 , 24/11/2025
Một ngân hàng sẽ thu phí nếu tài khoản của khách hàng không duy trì số dư 500 nghìn đồng/tháng

Một ngân hàng sẽ thu phí nếu tài khoản của khách hàng không duy trì số dư 500 nghìn đồng/tháng

11:23 , 24/11/2025
Hai người ở Hà Tĩnh được công an mời lên làm việc sau khi cùng chuyển tiền vào một tài khoản, tổng 150 triệu đồng

Hai người ở Hà Tĩnh được công an mời lên làm việc sau khi cùng chuyển tiền vào một tài khoản, tổng 150 triệu đồng

09:47 , 24/11/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên