VietinBank đồng hành cùng doanh nghiệp trong mùa dịch Covid-19

Dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (Covid-19) ảnh hưởng đến tình hình hoạt động kinh doanh của hầu hết các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong các ngành du lịch, nhà hàng, khách sạn, thương mại… Kể cả những "ông lớn" như Apple cũng cảnh báo sẽ không đạt doanh thu như kỳ vọng do nhu cầu tiêu dùng suy yếu ở Trung Quốc và chuỗi cung ứng bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch Covid-19.

Trước bối cảnh đó, VietinBank đã kịp thời triển khai nhiều gói tín dụng ngắn hạn, trung hạn và dài hạn nhằm hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận nguồn vốn giá rẻ, ổn định hoạt động sản xuất kinh doanh.

Cụ thể, các khoản vay/Chiết khấu/Bao thanh toán bằng VND/USD có kỳ hạn đến 6 tháng có cơ hội được hưởng lãi suất chỉ từ 5% với khoản vay VND và từ 2,6% đối với khoản vay USD. Đặc biệt, gói ưu đãi này cho phép điều chỉnh lãi suất tối đa 3 tháng/lần nhằm giúp doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro lãi suất trong ngắn hạn.

Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ thuộc nhóm ngành thương mại, phân phối có nhu cầu vay vốn SXKD ngắn hạn bằng VND, VietinBank áp dụng lãi suất chỉ từ 6,2%/năm và thời gian ưu đãi lên đến 90 ngày.

Ngoài ra, doanh nghiệp lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp FDI phát sinh các khoản vay/Chiết khấu/Bao thanh toán ngắn hạn bằng VND/USD cũng được hưởng mức lãi suất hấp dẫn, chỉ từ 5,9% đối với khoản vay VND và từ 2,9% đối với khoản vay USD.

Bên cạnh đó, đáp ứng nhu cầu vốn sản xuất kinh doanh trong dài hạn cho doanh nghiệp, VietinBank cũng đưa ra mức lãi suất chỉ từ 8,1%/năm với thời gian ưu đãi tương đối dài, lên đến 05 năm.

Không chỉ cung cấp nguồn vốn giá rẻ, Ngân hàng này cũng hỗ trợ doanh nghiệp tiết giảm chi phí hoạt động thông qua nhiều chương trình miễn các loại phí giao dịch ngân hàng điện tử.

Đơn cử, doanh nghiệp đăng ký mới dịch vụ ngân hàng tiện tử của VietinBank (được gọi là VietinBank eFAST) gói tài chính sẽ nhận được ưu đãi miễn phí chuyển khoản VND trong và ngoài hệ thống với thời hạn ưu đãi lên đến 12 tháng.

Hay các KHDN sử dụng lại hoặc mở mới tài khoản thanh toán của Ngân hàng sẽ có cơ hội hưởng các ưu đãi hấp dẫn như: Miễn phí 100% mở tài khoản thanh toán số đẹp (áp dụng cho 3 số cuối); Miễn 100% phí duy trì, phí chuyển tiền VND trong và ngoài hệ thống, phí nộp ngân sách nhà nước trên VietinBank eFAST; Miễn 100% phí chuyển tiền ngoại tệ đến; Miễn 100% phí chi lương cho doanh nghiệp; Miễn 100% phí cho dịch vụ kết nối ngân hàng điện tử trên phầm mềm kế toán AM note của NC9, MISA. Đặc biệt là, doanh nghiệp đủ điều kiện sẽ có cơ hội được giảm trừ lãi suất cho vay từ 0,2% - 0,5%/năm so với mức sàn lãi suất cho vay vốn đã rất ưu đãi của chương trình "Đồng hành cùng KHDN".

Được biết, VietinBank eFAST được tích hợp đầy đủ các chức năng như chuyển khoản, bán ngoại tệ, gửi tiết kiệm, trả nợ khoản vay, chi lương, nộp ngân sách nhà nước… cùng với các chức năng đặc thù được thiết kế riêng đáp ứng đa dạng nhu cầu của doanh nghiệp như quản lý vốn tập trung, kết nối với phần mềm kế toán..., đặc biệt là các giải pháp bảo mật tiên tiến nhất thế giới, đáp ứng tiêu chuẩn xác thực giao dịch hạn mức loại cao nhất.

Doanh nghiệp quan tâm đến các chương trình ưu đãi của VietinBank có thể liên hệ chi nhánh/phòng giao dịch VietinBank trên toàn quốc hoặc Contact Center: 1900558868, email: contact@vietinbank.vn để được biết thêm chi tiết.

(*) Chương trình áp dụng theo quy định của VietinBank tùy từng thời kỳ và có thể kết thúc trước thời hạn nếu hết ngân sách.