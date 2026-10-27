VietinBank rao bán khoản nợ của công ty dược, tài sản thế chấp là lượng lớn cổ phần, bất động sản và hàng hóa, thiết bị y tế

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank) Chi nhánh Hà Giang vừa thông báo lựa chọn tổ chức hành nghề đấu giá tài sản để bán khoản nợ của CTCP TW 65.

Theo thông báo, tổng dư nợ gốc, lãi và lãi phạt của doanh nghiệp tại ngày 21/10/2026 là hơn 33,51 tỷ đồng. Trong đó, dư nợ gốc gần 29,85 tỷ đồng, lãi cộng dồn hơn 3,09 tỷ đồng và lãi phạt cộng dồn khoảng 572 triệu đồng.

Khoản nợ phát sinh theo hợp đồng cho vay hạn mức ký ngày 30/10/2025. VietinBank cho biết tiền lãi tiếp tục phát sinh kể từ ngày 22/10/2026 cho đến khi doanh nghiệp thanh toán hết nợ gốc và lãi vay.

Giá khởi điểm được ngân hàng đưa ra bằng tổng dư nợ tạm tính, ở mức hơn 33,51 tỷ đồng.

Theo thông báo, khoản nợ của CTCP TW 65 được bảo đảm bằng nhiều loại tài sản, gồm cổ phần của các cá nhân tại doanh nghiệp, quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất, hàng hóa dược phẩm và thiết bị y tế, cùng các quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng kinh tế.

Cụ thể, tài sản bảo đảm bao gồm cổ phần của ông Phan Văn Anh, ông Nguyễn Giang Nam và ông Nguyễn Hùng Xuân tại CTCP TW 65.

Ngoài ra, danh mục tài sản còn có quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất đứng tên bà Vũ Thị Hồng; một số bất động sản đứng tên ông Trần Trọng Kim; cùng toàn bộ hàng hóa dược phẩm, thiết bị y tế thuộc sở hữu của CTCP TW 65, bao gồm hàng tại kho, hàng đang vận chuyển, hàng gửi tại đại lý và hàng hình thành trong tương lai.

Các quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng kinh tế mà CTCP TW 65 ký với một số doanh nghiệp, trong đó có CTCP Dược liệu Việt Nam và CTCP VIBFA, cũng nằm trong danh mục tài sản bảo đảm.

CTCP TW 65 được thành lập năm 2023, có trụ sở tại phường Cái Khế, TP Cần Thơ. Người đại diện theo thông báo là ông Phan Văn Anh, giữ chức Giám đốc.

Trước đó, Công ty TNHH MTV Quản lý nợ và Khai thác tài sản BIDV (BAMC) thông báo thu giữ tài sản bảo đảm tại khu đô thị Vinhomes Riverside để xử lý khoản nợ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam tại BIDV Chi nhánh Hà Nội.

Tài sản là căn biệt thự tại địa chỉ AD09-76, Khu đô thị sinh thái Vinhomes Riverside, phường Phúc Lợi, Hà Nội. Thửa đất có diện tích 304 m², mục đích sử dụng là đất ở tại đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài. Căn biệt thự có diện tích xây dựng 112,5 m², tổng diện tích sàn 341,9 m².

Theo BIDV, bà Đặng Thị Hương Lan đã thế chấp bất động sản này để bảo đảm nghĩa vụ trả nợ của Công ty Cổ phần Dược liệu Việt Nam theo các hợp đồng tín dụng ký năm 2020 và năm 2025.

Ngày 14/8/2026, BIDV Chi nhánh Hà Nội đã yêu cầu bàn giao tài sản để xử lý thu hồi nợ. Tuy nhiên, tài sản chưa được bàn giao.