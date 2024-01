VietinBankSC (CTS) bán mạnh cổ phiếu “họ” GELEX, rót hàng trăm tỷ vào một công ty tài chính

CTCP Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (VietinBankSC – mã CTS) vừa công bố báo cáo tài chính quý 4/2023 với doanh thu hoạt động đạt 311 tỷ đồng, tăng 62% so với cùng kỳ 2022 nhờ các mảng nghiệp vụ chính đều khởi sắc.

Hoạt động tự doanh hiệu quả với lãi từ các tài sản tài chính ghi nhận thông qua lãi/lỗ (FVTPL) tăng 42% so với cùng kỳ, đạt 136 tỷ đồng. Lãi từ các tài sản tài chính sẵn sàng để bán (AFS) thậm chí còn tăng đột biến gấp gần 6 lần cùng kỳ, đạt 23,3 tỷ đồng. Lãi từ các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) cũng tăng mạnh 185% so với cùng kỳ lên mức 38,5 tỷ đồng.

Hoạt động cho vay và môi giới đều khởi sắc. Lãi từ cho vay và phải thu đạt gần 81 tỷ đồng, tăng 59% so với cùng kỳ 2022. Trong khi đó, doanh thu môi giới cũng tăng 29% so với quý 4/2022, đạt gần 27 tỷ đồng.

Trong quý 4/2023, chi phí hoạt động cũng tăng 36% so với cùng kỳ 2022 lên gần 133 tỷ đồng, chủ yếu là lỗ từ FVTPL 94,4 tỷ đồng, tăng 33% so với cùng kỳ năm trước. Chi phí tài chính và quản lý công ty chứng khoán cũng đều tăng, lần lượt 18% và 21% so với cùng kỳ 2022, tương ứng đạt 78,5 tỷ và 43,7 tỷ đồng.

Kết quả, VietinBankSC lãi trước thuế 58,3 tỷ đồng trong quý 4/2023, khả quan hơn nhiều so với khoản lỗ 7,1 tỷ cùng kỳ 2022. Lợi nhuận sau thuế đạt 32,6 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước lỗ 3,3 tỷ đồng.

Luỹ kế cả năm 2023, VietinBankSC ghi nhận doanh thu hoạt động đạt 1.145 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế hơn 231 tỷ đồng, lần lượt tăng 31% và 193% so với năm 2022. Tuy nhiên, kết quả này chưa đủ để VietinBankSC về đích và mới chỉ thực hiện gần một nửa kế hoạch lợi nhuận đề ra cho cả năm 2023.

Tính đến cuối năm 2023, dư nợ cho vay của VietinBankSC đạt gần 2.800 tỷ đồng, tăng nhẹ so với cuối quý 3 và tăng khoảng 1.300 tỷ đồng so với đầu năm. Trong đó, cho vay margin ở mức 2.700 tỷ đồng.

Thời điểm 31/12/2023, danh mục tự doanh của VietinBankSC có giá trị hợp lý khoảng 2.900 tỷ trong khi giá mua ở mức gần 2.800 tỷ đồng. Trong quý 4, CTCK này đã mua mạnh cổ phiếu EVF của EVNFinance (hơn 200 tỷ đồng) nhưng bán mạnh cổ phiếu VIX của Chứng khoán VIX và GEE của GELEX Electric.

Trong danh mục của VietinBankSC, khoản đầu tư vào THACO có giá trị hợp lý hơn 266 tỷ đồng trong khi giá mua chỉ chưa đến 48 tỷ, tương ứng mức tạm lãi lên đến 456%. Ngược lại, CTCK này đang tạm lỗ hơn 66 tỷ đồng với cổ phiếu HNG của HAGL Agrico. Đáng chú ý, THACO hiện đang là cổ đông lớn nhất tại HAGL Agrico với tỷ lệ sở hữu 27,6%.

Bên cạnh cổ phiếu niêm yết và chưa niêm yết, doanh mục tự doanh của VietinBankSC còn 285,5 tỷ đồng trái phiếu niêm yết, 494,6 tỷ đồng trái phiếu chưa niêm yết và hơn 528 tỷ đồng giấy từ có giá. Ngoài ra, CTCK này còn khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn (HTM) gần 1.800 tỷ đồng.