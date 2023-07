Vietjet (VJC) lãi 387 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng 187% so với cùng kỳ

Trong 6 tháng đầu năm 2023, Vietjet đã khai thác an toàn 65,9 nghìn chuyến bay, vận chuyển trên 12,1 triệu lượt hành khách, trong đó, 3,5 triệu khách quốc tế, tăng 26% và 30% so với cùng kỳ. Tổng sản lượng hàng hóa Vietjet vận chuyển đạt 33 nghìn tấn, tăng gần 40% so với cùng kỳ.

Vietjet ghi nhận doanh thu và lợi nhuận vận chuyển hàng không quý 2/2023 đạt 12.522 tỷ đồng và 72 tỷ đồng, tăng 10% và 101%; doanh thu và lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 16.872 tỷ đồng và 214 tỷ đồng, tăng 46% và 18% so với quý 2/2022.

Hãng bay cho biết, bên cạnh việc chi phí nhiên liệu bay được tối ưu nhờ vào đội tàu bay mới, giá nhiên liệu bay giảm khoảng 40% so với cùng kỳ đã giúp Vietjet tiếp tục đạt hiệu quả trong quý 2/2023.

Lũy kế 6 tháng, Vietjet ghi nhận doanh thu hợp nhất đạt 29.770 tỷ đồng, tăng 87% và hoàn thành 60% kế hoạch năm. Mảng doanh thu phụ trợ duy trì mức tăng trưởng cao, đạt 9.000 tỷ đồng, gấp hai lần cùng kỳ và đóng góp 40% tổng doanh thu.

Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt 387 tỷ đồng, tăng 167% so với cùng kỳ.

Tính đến ngày 30/06/2023, tổng tài sản của Vietjet đạt hơn 71.500 tỷ đồng, chỉ số nợ/vốn chủ sở hữu 1,2 lần và chỉ số thanh khoản 1,5 lần. Số dư tiền và tương đương tiền tại thời điểm cuối quý 2/2023 đạt 2.165 tỷ đồng.