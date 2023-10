Vietlott trả thưởng hơn 8,5 tỷ đồng cho vé số mua bằng tài khoản VPBank

Theo đại diện VPBank, trong gần 3 năm qua, tỷ lệ vé trúng thưởng Vietlott của các chủ tài khoản VPBank đạt gần 47%, với hơn 500 nghìn vé trúng thưởng ở nhiều hạng giải thưởng khác nhau, điều đó có nghĩa là cứ hơn 2 vé được mua từ tài khoản VPBank thì sẽ có 1 vé trúng thưởng. Trong đó, số vé trúng giải trên 10 triệu đồng đạt hơn 200 nghìn vé, chiếm 38,68% số vé trúng thưởng.

Từ khi Vietlott SMS ra đời, người chơi xổ số đã có thêm một kênh giải trí an toàn và tiện lợi, dễ dàng tiếp cận hơn với cơ hội trúng các giải thưởng lớn lên tới con số cả trăm tỷ đồng. "Từ hai năm nay tôi có thói quen mua Vietlott với nền tảng hỗ trợ Vietlott SMS. Không biết người khác thấy thế nào chứ tôi nghĩ là chơi xổ số thì cần nhất là may mắn thôi, chứ làm sao có thể tính toán được bộ số nào sẽ trúng thưởng. Từ tháng 7/2023 đến giờ, tôi toàn vào ứng dụng VPBank NEO để mua vì thấy rất tiện và có vẻ may mắn hơn. Dù chỉ xác định đây là vui chơi có thưởng thôi, nhưng trong 2 năm vừa rồi tôi đã trúng khoảng năm mấy triệu rồi đấy", anh Trần M. H tại Hà Nội hào hứng chia sẻ.

Theo đại diện Vietlott, VPBank là ngân hàng đầu tiên và duy nhất (tính tới tháng 09/2023) có thể bán vé trực tiếp cho người chơi ngay trên ứng dụng của ngân hàng. Khách hàng mua các sản phẩm xổ số tự chọn của Vietlott qua VPBank hoàn toàn không mất thêm bất cứ khoản phí nào. Các vé trúng thưởng không phát sinh thuế thu nhập cá nhân đều được chuyển khoản nguyên giá trị và ngay lập tức về tài khoản dự thưởng của khách hàng tại VPBank. "Các ứng dụng trực tuyến như VPBank NEO giúp chúng tôi mở rộng kênh phân phối và minh bạch trong quá trình trả thưởng, khiến khách hàng rất hài lòng", đại diện Vietlott cho biết thêm.

Theo tìm hiểu trên website của ngân hàng này, việc mua vé Vietlott trên ứng dụng VPBank NEO khá đơn giản. Chỉ mất 30 giây thực hiện 03 bước đơn giản để mua vé số Vietlott ngay trên ứng dụng VPBank NEO.

Các bước mua vé Vietlott trên VPBank NEO

Bước 1: Đăng nhập tài khoản VPBank NEO

Bước 2: Tại biểu tượng 🔍 ở góc trên bên phải trang chủ, gõ "Vietlott"

Bước 3: Đăng nhập vào Vietlott SMS

Cách truy cập nhanh Vietlott SMS ngay từ trang chủ:

Chọn "Xem tất cả" trên trang chủ => Nhấn "Thiết lập" => Tìm "Mua Vietlott SMS" ở mục "Thanh toán" và thêm.