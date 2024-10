Vietnam Airlines "bắt tay" hai hãng hàng không hàng đầu thế giới, cổ phiếu bất ngờ "cất cánh" với giao dịch bùng nổ

Trong phiên 29/10, cổ phiếu HVN của Tổng công ty Hàng không Việt Nam (Vietnam Airlines, mã HVN) trở thành điểm nhấn khi bật tăng kịch trần, trắng bên bán. Thị giá lên mốc 22.000 đồng/cp - mức cao nhất trong 2 tháng qua .

Đi kèm đà tăng của thị giá thanh khoản của HVN cũng bùng nổ với gần 4 triệu cổ phiếu được "sang tay", gấp 5 lần khối lượng bình quân 10 phiên gần nhất. Vốn hóa thị trường của Vietnam Airlines theo đó cũng đạt mức 48.716 tỷ đồng, tăng hơn 3.000 tỷ chỉ sau 1 phiên giao dịch.

Cổ phiếu HVN bật tăng mạnh sau thông tin Vietnam Airlines hợp tác với hai “ông lớn” hàng không hàng đầu thế giới. Cụ thể vào ngày 28/10, trong khuôn khổ Tọa đàm Doanh nghiệp Việt Nam UAE diễn ra tại Dubai, các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Phạm Minh Chính, Vietnam Airlines đã ký trao biên bản ghi nhớ hợp tác song phương với hai hãng hàng không hàng đầu thế giới là Etihad Airways và Emirates.

Sự kiện đánh dấu một cột mốc quan trọng trong việc mở rộng mối quan hệ hợp tác của Việt Nam nói chung và Vietnam Airlines nói riêng với các quốc gia khu vực Trung Đông thông qua các hoạt động giao thương, kết nối du lịch, đẩy mạnh giao thương và phát triển kinh tế. Thông qua biên bản ghi nhớ, Vietnam Airlines và Etihad Airways sẽ phát triển mối quan hệ song phương trong nhiều lĩnh vực bao gồm vận chuyển hành khách và hàng hóa, qua đó tăng cường kết nối giữa Abu Dhabi và Việt Nam, đồng thời mở rộng mạng lưới đường bay của cả hai hãng.

Trong một diễn biến liên quan, Vietnam Airlines cũng đã chính thức tiến hành ký kết thỏa thuận hợp tác chiến lược với Viettel Post (VTP), thiết lập mối quan hệ đối tác chiến lược để mở rộng năng lực vận tải hàng không quốc tế giữa Việt Nam và châu Âu. Bước đi này được kỳ vọng sẽ khai thác tối đa thế mạnh của cả hai doanh nghiệp.

Theo thỏa thuận, Vietnam Airlines và Viettel Post sẽ triển khai dịch vụ vận tải hàng không chuyên tuyến kết nối Việt Nam với năm thị trường trọng điểm tại châu Âu, gồm Anh, Pháp, Đức, Hà Lan và Ý. Ngay trong ngày khai trương, Viettel Post và Vietnam Airlines đã vận chuyển thành công 10 tấn hàng đầu tiên sang châu Âu.

Viettel Post cung cấp nền tảng công nghệ logistics hiện đại và mạng lưới kho bãi rộng khắp, trong khi Vietnam Airlines đảm bảo khả năng vận tải hàng không hiệu quả với mạng lưới bay toàn cầu. Nhờ đó, các dịch vụ được cung cấp sẽ có giá cước cạnh tranh, thấp hơn từ 10-15% so với mặt bằng chung của thị trường, giúp các doanh nghiệp Việt dễ dàng tiếp cận thị trường quốc tế với chi phí hợp lý hơn.

Vietnam Airlines hiện chưa công bố kết quả kinh doanh quý 3 và 9 tháng năm 2024. Trong báo cáo dự phóng KQKD mới công bố, MBS Research dự báo lợi nhuận của Vietnam Airlines quý 3/2024 dự kiến tăng 107% so với cùng kỳ, nhờ nền tảng thấp của năm ngoái. Tuy nhiên, MBS cho rằng doanh nghiệp sẽ không có khoản thu nhập bất thường hỗ trợ lợi nhuận trong quý này.

Trước đó, tại báo cáo soát xét nửa đầu năm, HVN ghi nhận doanh thu đạt 52.562 tỷ đồng, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 5.401 tỷ đồng (giảm 74 tỷ đồng so với báo cáo tự lập), so với cùng kỳ lỗ 1.386 tỷ đồng.