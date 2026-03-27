Vietnam Airlines ra cảnh báo quan trọng tới khách hàng: Có trường hợp không được hoàn tiền

Thời gian gần đây, thị trường hàng không ghi nhận nhiều biến động khi một số chặng bay nội địa và quốc tế được các hãng điều chỉnh kế hoạch khai thác. Theo thông tin từ các hãng bay trong nước, việc thiếu hụt nguồn cung nhiên liệu hàng không trong một số giai đoạn có thể dẫn đến tình trạng dồn chuyến, giãn chuyến hoặc tạm dừng khai thác một số đường bay. Điều này khiến nhu cầu đổi vé, giữ chỗ tăng mạnh, kéo theo nhiều phát sinh trong hoạt động đặt chỗ.

Trong bối cảnh đó, Vietnam Airlines đã phát đi thông báo ngày 20/3/2026, gửi tới hệ thống đại lý, các khách hàng lớn, cảnh báo về tình trạng “giữ chỗ khống” diễn ra trên nhiều chuyến bay quốc tế gần ngày khởi hành. Theo nội dung thông báo, một số đại lý, khách hàng có xu hướng đặt giữ chỗ với số lượng lớn nhưng không xuất vé, hoặc liên tục thao tác đặt – hủy – hoàn nhằm “giữ slot” trên chuyến bay. Hãng cho biết điều này ảnh hưởng trực tiếp đến doanh thu và khả năng phục vụ hành khách thực tế.

Những thao tác có thể bị coi là vi phạm

Theo thông báo của Vietnam Airlines, các hành vi như giữ chỗ nhưng không hoàn tất booking, sử dụng thông tin hành khách không chính xác, đặt nhiều lần cho cùng một khách hoặc xuất vé rồi void nhiều lần trong ngày đều có thể bị coi là “giữ chỗ khống”. Đặc biệt, việc hoàn hoặc void vé trong vòng 2 ngày trước giờ khởi hành – nếu không có lý do hợp lệ – cũng nằm trong diện bị kiểm soát.

Thông tin từ các hệ thống đại lý vé máy bay cũng cho thấy, tình trạng đặt – hủy – void vé lặp lại đang có xu hướng gia tăng trong thời gian gần đây, nhất là ở các chặng quốc tế. Những thao tác này làm sai lệch dữ liệu chỗ ngồi trên chuyến bay, khiến hệ thống ghi nhận “hết vé” trong khi thực tế vẫn còn ghế trống.

Không chỉ ảnh hưởng đến hãng, hệ quả còn có thể tác động trực tiếp tới hành khách. Trong nhiều trường hợp, khách mua vé qua trung gian hoặc giữ chỗ nhiều lần có thể vô tình rơi vào các booking bị đánh giá là không hợp lệ.

Vì sao có trường hợp không được hoàn tiền?

Điểm đáng chú ý trong cảnh báo lần này là Vietnam Airlines nhấn mạnh sẽ không chấp nhận hoàn hoặc void vé nếu lý do giữ chỗ không hợp lệ. Theo thông báo, chỉ những trường hợp có chứng từ rõ ràng như vấn đề visa, lý do y tế, tai nạn hoặc các tình huống bất khả kháng mới được xem xét.

Ngược lại, nếu hành khách hoặc đại lý thực hiện giữ chỗ trước rồi hủy sát ngày bay, hoặc thay đổi kế hoạch nhưng không có lý do chính đáng, khả năng không được hoàn tiền là hoàn toàn có thể xảy ra. Thậm chí, các trường hợp vi phạm còn có thể bị áp dụng mức phạt lên tới 1.000.000 đồng mỗi khách mỗi chặng bay, theo quy định nội bộ của hãng.

Quy định này thực tế không phải mới, bởi theo điều kiện vận chuyển của Vietnam Airlines, việc hoàn/hủy vé luôn phụ thuộc vào hạng vé và thời điểm thực hiện. Tuy nhiên, trong bối cảnh hiện tại, các quy định đang được áp dụng chặt chẽ hơn nhằm kiểm soát tình trạng giữ chỗ ảo.

Bối cảnh thiếu nhiên liệu và những thay đổi hành khách cần lưu ý

Việc Vietnam Airlines siết chặt các quy định liên quan đến giữ chỗ và hoàn vé được cho là diễn ra trong bối cảnh ngành hàng không đối mặt với nhiều áp lực vận hành. Trước đó, một số hãng bay trong nước đã thông báo khả năng cắt giảm hoặc điều chỉnh tần suất bay do yếu tố nguồn cung nhiên liệu.

Khi lịch bay biến động, nhu cầu đổi vé tăng cao, nhiều đại lý có xu hướng “giữ chỗ trước” để đảm bảo nguồn vé cho khách. Tuy nhiên, nếu không kiểm soát tốt, điều này dễ dẫn đến tình trạng “cháy vé ảo”, gây khó khăn cho hành khách có nhu cầu thực sự.

Trong bối cảnh đó, các chuyên gia khuyến cáo hành khách nên chủ động lên kế hoạch sớm, hạn chế giữ nhiều booking cùng lúc và đặc biệt cần kiểm tra kỹ điều kiện hoàn/hủy trước khi mua vé. Với những trường hợp phát sinh bất khả kháng, việc chuẩn bị đầy đủ giấy tờ chứng minh cũng là yếu tố quan trọng để được hãng hỗ trợ.