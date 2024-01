Vietnam Airlines ra mắt phim an toàn bay phong cách công nghệ số

Từ lâu, phim an toàn bay của Vietnam Airlines đã không đơn thuần chỉ là thước phim hướng dẫn các quy tắc an toàn trên máy bay, mà còn là một sản phẩm nghệ thuật. Với mục tiêu giúp khách hàng dễ tiếp cận, dễ nắm bắt các thông điệp về an toàn bay cập nhật, Vietnam Airlines liên tục tung ra những thước phim an toàn bay với sự đầu tư mạnh mẽ, có hình ảnh và nội dung độc đáo, sâu sắc.



Ngay từ ngày đầu năm 2024, Vietnam Airlines đã ra mắt phiên bản mới của phim an toàn bay, không chỉ cập nhật những quy định mới nhất về an toàn hàng không của Việt Nam với một phong cách hoàn toàn mới.

Ở phim lần này, các yêu cầu về an toàn bay được thể hiện trực diện, dễ hiểu, không lồng ghép với văn hóa hay quảng bá điểm đến. Cách làm này sẽ giúp phim an toàn bay tiếp cận được mọi đối tượng, nhất là các hành khách ít khi đi máy bay. Từ đó đảm bảo hành khách có thể hiểu các quy định về an toàn và cách xử lý các trường hợp khẩn cấp trên chuyến bay, đem lại cảm giác an tâm cho hành khách.



Minh họa quy định an toàn bay rõ ràng (Ảnh: Vietnam Airlines).

Không chỉ làm mới về mặt nội dung, phim an toàn bay của Vietnam Airlines năm 2024 còn mang đậm dấu ấn công nghệ.



Phim có phong cách hiện đại, bắt kịp xu hướng "futuristic". Trong phim các hình ảnh của Vịnh Hạ Long hay bảo tàng Hoa sen (biểu tượng của hãng) đều được dựng 100% bằng công nghệ CGI (computer-generated imagery), đem đến trải nghiệm thưởng thức "đã mắt", thời thượng cho hành khách.

Ngoài ra, các chi tiết được chọn lọc từ các truyện cổ tích, truyền thuyết nổi tiếng về Mai An Tiêm, Hai Bà Trưng, Thánh Gióng…cũng được lồng ghép và làm nổi bật thông qua lăng kính hiện đại, đem lại góc nhìn mới mẻ và ấn tượng.

Vịnh Hạ Long xuất hiện ngay cảnh mở đầu video

Sự giao thoa giữa truyền thống và hiện đại được thể hiện trong phim sẽ giúp văn hóa Việt Nam được phổ biến rộng rãi tới mọi đối tượng hành khách cả trong nước và quốc tế.



Mô phỏng khoang máy bay hiện đại (Ảnh: Vietnam Airlines).

Ngoài hình ảnh lung linh huyền ảo, nội dung trực quan dễ hiểu để truyền đạt tối đa những hướng dẫn an toàn bay mới nhất, phim an toàn bay 2024 của Vietnam Airlines còn có thông điệp nhân văn hướng tới cộng đồng và trái đất.



Các diễn viên trong phim gần như được mặc "đồng phục" với chất liệu vải có thể tái chế. Đây là xu hướng thời trang đang thịnh hành trên thế giới nhằm giảm thiểu rác thải, khéo léo truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường.

Việc ngầm lan tỏa thông điệp này cho thấy Vietnam Airlines thực sự quan tâm tới cộng đồng và những vấn đề nóng hổi đang được thế giới coi trọng.

Phim an toàn bay của Vietnam Airlines năm 2024 thể hiện tinh thần sáng tạo không ngừng của hãng để đem đến cho hành khách những trải nghiệm tuyệt vời nhất trên mỗi chuyến bay.

Hình ảnh mô phỏng từ công nghệ trong video (Ảnh: Vietnam Airlines).

Với tần suất 1 năm 1 lần, hiện tại, Vietnam Airlines là hãng hàng không có nhiều cập nhật đổi mới cho phim an toàn bay tại Việt Nam và trong khu vực.