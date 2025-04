Vietnamlink trở thành Đối tác phân phối chiến lược dự án The Privé

Vietnamlink – Đơn vị phân phối uy tín, gắn kết giá trị bền vững

Là doanh nghiệp có hơn 12 năm hoạt động trong lĩnh vực phân phối bất động sản cao cấp, Vietnamlink đã tạo dựng được vị thế vững chắc trên thị trường thông qua loạt dự án lớn.

Sở hữu đội ngũ tư vấn chuyên sâu, am hiểu thị trường cùng mạng lưới khách hàng cao cấp rộng khắp, Vietnamlink không chỉ đóng vai trò cầu nối giữa chủ đầu tư và khách hàng, mà còn là đối tác đồng hành, hỗ trợ toàn diện cho khách hàng trước – trong – sau giao dịch.

Khoảnh khắc đánh dấu hợp tác chiến lược giữa Tập đoàn Đất Xanh và Vietnamlink

Sự kiện hợp tác giữa Vietnamlink và Tập đoàn Đất Xanh đánh dấu bước đi chiến lược cho cả hai doanh nghiệp trong năm 2025, đồng thời mang lại luồng sinh khí mới cho thị trường bất động sản TP.HCM. Với định vị rõ ràng, sản phẩm vượt trội và chiến lược triển khai hiệu quả, The Privé cùng Vietnamlink chắc chắn sẽ trở thành tâm điểm của giới đầu tư và khách hàng thượng lưu trong thời gian tới.

The Privé – Dự án kiến tạo chuẩn sống giới thượng lưu

Tọa lạc tại trung tâm hành chính – tài chính mới của TP.HCM, dự án The Privé sở hữu vị trí độc tôn ven sông Sài Gòn, bao quanh bởi 3 mặt giáp sông – một lợi thế hiếm có và không thể tái tạo. Được định hình như một khu compound biệt lập, The Privé không chỉ đơn thuần là nơi an cư mà là biểu tượng sống sang trọng, nơi chỉ dành riêng cho những chủ nhân danh giá.

Phối cảnh của Dự án The Privé

Với tổng diện tích 6,7 hecta, dự án bao gồm 12 tòa tháp căn hộ cao cấp từ 32-24 tầng cùng hệ tiện ích khép kín chuẩn quốc tế: Hồ bơi cao cấp hiện đại, Khu lounge riêng cho cư dân, Vườn thiền, Đường dạo bộ ven sông, Phòng gym, yoga và Spa chăm sóc sức khỏe chuyên biệt,…

Phối cảnh tiện ích đẳng cấp tại Dự án The Privé

Các loại hình căn hộ tại The Privé vô cùng đa dạng và tinh tế, bao gồm Sky Duplex, Garden Unit, Penthouse cho đến Garden Villa – mỗi sản phẩm là một tuyệt tác thiết kế riêng biệt, đáp ứng mọi nhu cầu sống đẳng cấp của giới tinh hoa. Tất cả được kiến tạo bởi đơn vị kiến trúc danh tiếng quốc tế, với lối thiết kế hiện đại, tối ưu không gian, kết hợp hài hòa giữa thiên nhiên và tiện nghi. Đồng thời, toàn bộ khu căn hộ được vận hành theo tiêu chuẩn quản lý 5 sao quốc tế, đảm bảo trải nghiệm sống vượt trội, riêng tư và đậm dấu ấn cá nhân dành riêng cho từng chủ nhân.

The Privé – Bắt trọn thời điểm "vàng" của thị trường BĐS cao cấp

Theo các chuyên gia, trong bối cảnh nguồn cung dự án hạng sang khan hiếm, thị trường bất động sản TP.HCM đang có sự chuyển dịch rõ nét sang phân khúc siêu cao cấp. Người mua hiện nay không chỉ tìm kiếm chỗ ở, mà là những không gian sống thể hiện đẳng cấp, gu thẩm mỹ và bản sắc riêng.

Dự án The Privé – với vị trí, thiết kế, tiện ích và chất lượng quản lý xứng tầm quốc tế – chính là lời giải cho nhu cầu đó. Dự kiến khi ra mắt, The Privé sẽ thu hút lượng lớn nhà đầu tư và khách hàng từ cả trong nước lẫn cộng đồng Việt kiều, chuyên gia nước ngoài đang sinh sống tại TP.HCM.

Bên cạnh đó, nhờ sự đồng hành của một đơn vị phân phối có uy tín như Vietnamlink, dự án sẽ tiếp cận đúng tệp khách hàng mục tiêu, đảm bảo tính thanh khoản và gia tăng giá trị bền vững trong dài hạn.

