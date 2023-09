VietnamPrintPack thúc đẩy đổi mới ngành in ấn và bao bì

VietnamPrintPack – Triển lãm Quốc tế lần thứ 21 ngành Công nghiệp In ấn và Bao bì Việt Nam, đã trở thành một trong những triển lãm quốc tế hàng đầu tại Việt Nam. Trong hơn hai thập kỷ qua, VietnamPrintPack giữ vai trò quan trọng trong việc giúp các doanh nghiệp tìm kiếm giải pháp phù hợp cho sự phát triển của doanh nghiệp, đồng thời góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành.



Trong năm nay, VietnamPrintPack sẽ được diễn ra tại trung tâm hội chợ và triển lãm Sài Gòn (SECC) - Thành phố Hồ Chí Minh, từ ngày 27 đến 30 tháng 9. Triển lãm được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad (trực thuộc Bộ Công Thương) và Công Ty TNHH Một Thành Viên Yorkers Exhibition Service Vietnam, quy tụ 411 nhà triển lãm đến từ 17 quốc gia và vùng lãnh thổ, bao gồm Trung Quốc, Đức, Hồng Kông, Ấn Độ, Indonesia, Nhật Bản, Malaysia, Philippines, Singapore, Slovakia, Hàn Quốc, Thụy Sĩ, Đài Loan, Thái Lan, Vương Quốc Anh, Hoa Kỳ và Việt Nam.

Sự góp mặt của các nhà tiên phong trong lĩnh vực In ấn và Bao bì trong và ngoài nước

Hơn 20.000 mét vuông sẽ được dành cho các đơn vị triển lãm trưng bày các sản phẩm và dịch vụ mới nhất. Một trong những điểm nổi bật của sự kiện lần này là sự góp mặt lần đầu của Masterwork Group từ Trung Quốc, mang đến các sản phẩm như máy gấp - dán và máy cắt bế theo mẫu, cùng với dịch vụ in ấn – bao bì toàn diện. Ngoài ra, Heidelberger Druckmaschinen AG đến từ Đức là nhà sản xuất máy in offset lớn nhất thế giới, sẽ kết hợp với Masterwork Group đồng trưng bày công nghệ tiên tiến của họ.

(Nguồn: VietnamPrintPack 2022)

Hơn nữa, triển lãm còn thu hút sự tham gia đông đảo của các nhà triển lãm nổi tiếng từ Việt Nam và quốc tế. Trung Mỹ Á là một trong những công ty không thể không nhắc đến của Việt Nam trong lĩnh vực này, đến với triển lãm lần này doanh nghiệp sẽ giới thiệu chuyên môn của mình về sản xuất và phân phối các thiết bị và giải pháp in ấn và đóng gói bao bì. Sansin, một nhà cung cấp lớn từ Trung Quốc, cũng sẽ giới thiệu các sản phẩm như máy tự động và máy số hóa nhằm phân phối cho các công ty in ấn và đóng gói bao bì. Ngoài ra các nhà triển lãm nổi tiếng như Fujifilm, Epson và Konica Minolta của Nhật Bản sẽ cùng trở lại triển lãm lần này, nhằm giới thiệu những cải tiến mới nhất trong lĩnh vực in ấn số và thiết bị in ấn.

Hơn thế nữa, các doanh nghiệp đầu ngành khác trong ngành Zhejiang Allwell và Zhejiang Weigang mang đến các sản phẩm máy in tiên tiến, máy cắt bế theo mẫu, máy xén, máy kiểm tra, máy sản xuất túi giấy và túi vải không dệt, và máy in số hóa. Thêm vào đó Koenig & Bauer AG, nhà sản xuất máy in lâu đời nhất thế giới, sẽ giới thiệu máy in tờ rời số hóa, hệ thống đo lường và kiểm soát chất lượng, và các giải pháp quy trình làm việc cho doanh nghiệp.

Quy tụ giới tinh hoa nhằm thúc đẩy sự phát triển của ngành

(Source: VietnamPrintPack 2022)

VietnamPrintPack đã chứng kiến sự tăng trưởng đáng kể của thị trường Việt Nam thông qua nổ lực tạo điều kiện cho doanh nghiệp in ấn – bao bì dễ dàng tiếp cận hơn với các nhà cung cấp và khách hàng tiềm năng trên phạm vi trong nước và quốc tế. Triển lãm nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ từ các bộ phận chính quyền địa phương - Bộ Công Thương, cũng như các hiệp hội ngành công nghiệp liên quan như Hiệp Hội In Việt Nam (VPA), Hiệp Hội Bao Bì Việt Nam (VINPAS), Hội In Thành Phố Hồ Chí Minh, Hiệp Hội Doanh Nghiệp Cơ Khí Việt Nam (VAMI) và nhiều hiệp hội khác từ Đài Loan, Trung Quốc và Hàn Quốc. Tất cả những hiệp hội này đã khuyến khích các công ty thành viên của họ tham gia VietnamPrintPack, nơi sẵn sàng phục vụ như một cầu nối, nền tảng tối ưu cho các nhà cung cấp toàn cầu và nhà sản xuất địa phương tham gia trao đổi kinh doanh và thiết lập đối tác.

Khám phá cơ hội mới tại VietnamPrintPack 2023

Bà Judy Wang, Chủ tịch của Yorkers, gửi lời chào đón nồng nhiệt đến tất cả những người đang làm việc trong ngành công nghiệp in ấn và bao bì hoặc các ngành nghề liên quan. Bà nói: "Với sự phát triển của thương mại điện tử và sự mở rộng của thị trường trong nước, các công ty ngày càng nhận thức sâu rộng hơn về sự cần thiết trong việc tạo dấu ấn tượng thương hiệu thông qua việc cải tiến bao bì và chất lượng sản phẩm. Dự kiến ngành công nghiệp in ấn và bao bì sẽ tăng trưởng hơn 13% mỗi năm, cho thấy tiềm năng và dư địa phát triển là rất đáng kể. Chúng tôi mời các doanh nghiệp nắm bắt cơ hội quý báu này để nâng cao khả năng và khám phá một loạt cơ hội kinh doanh mới."

Hãy tham gia VietnamPrintPack từ ngày 27 đến 30 tháng 9 năm 2023 tại SECC, Thành phố Hồ Chí Minh. Vui lòng truy cập trang web chính thức để cập nhật thông tin mới nhất: https://www.chanchao.com.tw/VietnamPrintPack/

*Trẻ em dưới 16 tuổi không được phép tham quan triển lãm.

