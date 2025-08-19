VietnamWood 2025 trở lại với 8 gian hàng đánh dấu hợp tác và đổi mới toàn cầu

Năm nay sẽ quy tụ 8 khu gian hàng lớn đến từ Việt Nam, Áo, Trung Quốc, Đức, Ấn Độ, Ý, Đài Loan (Trung Quốc) và Hoa Kỳ. Diện tích trưng bày 13.500 m2, hơn 320 đơn vị triển lãm đến từ 28 quốc gia và vùng lãnh thổ, đây là tiền đề cho một triển lãm ngành công nghiệp chế biến Gỗ kết nối toàn cầu.

Được tổ chức bởi Công ty Cổ phần Quảng cáo và Hội chợ Thương mại Vinexad (VINEXAD) và Công ty TNHH MTV Yorkers Exhibition Service Vietnam, đồng tổ chức bởi Hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ Thành phố Hồ Chí Minh (HAWA), đối tác chiến lược là Tập đoàn NürnbergMesse, dưới sự bảo trợ và hỗ trợ của Liên đoàn các nhà sản xuất máy móc chế biến gỗ Châu Âu (EUMABOIS), VietnamWood 2025 hứa hẹn là sự kiện mang tính bước ngoặt, phản ánh sự tăng trưởng và xu hướng phát triển của ngành công nghiệp chế biến Gỗ, đang dần chuyển dịch sang tự động hóa, số hóa và sản xuất bền vững.

Ngành chế biến gỗ Việt Nam tiếp tục bứt phá

Theo Vietnam Briefing, năm 2024, ngành Gỗ đã đạt kim ngạch xuất khẩu kỷ lục 17,3 tỷ đô la Mỹ, trong đó 1,05 tỷ đô la Mỹ đến từ các sản phẩm lâm sản ngoài gỗ như tre và mây. Ngoài các sản phẩm truyền thống, danh mục sản phẩm gỗ Việt Nam đang mở rộng ra thêm các mặt hàng có giá trị gia tăng và thân thiện với môi trường.

Hoa Kỳ vẫn là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam, chiếm khoảng 56% tổng kim ngạch xuất khẩu sản phẩm gỗ. Mặc dù mức thuế suất mới 20% đã được áp dụng trong tháng này, Việt Nam vẫn duy trì được vị thế cạnh tranh. Chính phủ Việt Nam đang tích cực đàm phán với Hoa Kỳ để tìm kiếm các điều kiện thương mại thuận lợi.

Để giữ vững vị thế tiên phong, các nhà sản xuất Việt Nam đang tập trung vào việc tối ưu hóa chi phí, tự động hóa sản xuất, giảm thiểu lãng phí nguyên vật liệu và các giải pháp bền vững. Tại VietnamWood 2025, những xu hướng này sẽ được hiện thực hóa.

Từ cơ bản đến hoàn thiện: Tập trung vào các giải pháp chế biến Gỗ

VietnamWood 2025 là một nền tảng toàn diện, bao gồm tất cả các giai đoạn của ngành chế biến gỗ, mang đến cái nhìn tổng quan toàn diện về hệ thống chế biến gỗ, với sự tham gia của các nhà triển lãm quốc tế uy tín đại diện cho từng lĩnh vực chính. Các đơn vị trưng bày nổi bật bao gồm Công ty TNHH Máy móc Kuang Yung sẽ giới thiệu các máy cưa xẻ hiệu suất cao mới nhất; Anderson mang đến các máy phay CNC được thiết kế cho chế biến gỗ thông minh và chính xác; Nanxing vận hành trình diễn máy dán cạnh nổi tiếng của mình; Leadermac giới thiệu máy tạo hình bốn cạnh vượt trội; Jun Shiau sẽ trưng bày các máy chà nhám tiên tiến.

Ngoài ra, các thương hiệu quốc tế chuyên về máy hoàn thiện bề mặt, vật liệu chế biến gỗ và vật tư tiêu hao, như Innovator Machinery Co., Ltd., Egger, American HardWood, Blum và Grass cũng sẽ góp mặt tại Vietnam Wood 2025. VietnamWood 2025 quy tụ các nhà triển lãm hàng đầu đa dạng trong ngành chế biến gỗ. Đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá những công nghệ và quan hệ đối tác đang tạo nên bước ngoặt mới cho ngành.

Hội thảo và Khu NEXTGEN giải quyết những thách thức và tạo ra cơ hội mới

VietnamWood 2025 sẽ có các phiên hội thảo chuyên sâu do các chuyên gia và diễn giả chủ chốt trong ngành trình bày, thảo luận các chủ đề quan trọng như phân tích ngành, xu hướng toàn cầu, tiến bộ công nghệ, đổi mới quy trình, tự động hóa, chuyển đổi số và phát triển bền vững trong ngành chế biến gỗ. Khách tham quan sẽ hiểu rõ về các động lực thúc đẩy tương lai của ngành.

NEXTGEN - Điểm nhấn đặc biệt tại VietnamWood 2025, là một khu hoạt động được thiết kế để thu hút các doanh nghiệp trẻ, công ty khởi nghiệp và tổ chức trong công nghiệp ngành Gỗ. Khu hoạt động này có mục đích thúc đẩy tăng trưởng và tìm kiếm tài năng trẻ để chuyển giao kiến thức, trao quyền cho thế hệ tiếp theo của ngành chế biến gỗ Việt Nam.

Tham gia VietnamWood 2025 - Khám phá, Kết nối, Trưng bày

Tham gia VietnamWood 2025 trở thành một nhà triển lãm của hội chợ ngành công nghiệp chế biến gỗ có uy tín ở Đông Nam Á. Đừng bỏ lỡ cơ hội khám phá những công nghệ tiên tiến nhất, kết nối với các nhà cung cấp hàng đầu và định hình tương lai ngành chế biến gỗ.

Hiện cổng đăng ký tham gia triển lãm đang mở! Đây là nền tảng thương mại chế biến gỗ toàn diện nhất khu vực, VietnamWood 2025 mang đến cơ hội tiếp cận độc đáo với các chuyên gia trong ngành, người mua và các nhà lãnh đạo toàn cầu. Hãy giới thiệu máy móc, vật liệu và giải pháp mới nhất của bạn đến khách hàng và nâng cao hình ảnh thương hiệu, nắm bắt các cơ hội kinh doanh mới.

Thông tin chi tiết, vui lòng truy cập website: https://vietnamwood.chanchao.com.tw/