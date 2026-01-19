Con trai ông Nguyễn Đức Thụy được đề cử vào HĐQT Chứng khoán LPBank: Gen Z tốt nghiệp Đại học Mỹ, đang làm sếp công ty thể thao

Ngày 19-1, nguồn tin của Báo Người Lao Động cho biết hãng hàng không Vietravel Airlines sẽ đổi tên trong quý II/2026. Đây là bước đi trong quá trình tái cấu trúc toàn diện về sở hữu và vận hành, bao gồm việc đổi tên thương hiệu.

Trước đó, theo nghị quyết được Hội đồng quản trị Tập đoàn Du lịch Vietravel thông qua hồi tháng 11-2025, doanh nghiệp này sẽ thoái toàn bộ phần vốn góp tại Vietravel Airlines trước ngày 31-12-2025, đồng thời chấm dứt quyền sử dụng thương hiệu Vietravel đối với hãng hàng không. Sau thời điểm này, Vietravel Airlines sẽ hoạt động với một tên thương hiệu mới, độc lập với hệ sinh thái của Vietravel.

Sau khi Vietravel rút vốn, cơ cấu cổ đông của Vietravel Airlines sẽ còn lại các nhà đầu tư gồm T&T Airlines, T&T SuperPort, Quỹ BVIM và các cổ đông cá nhân khác...

Với Vietravel Airlines, việc Vietravel thoái toàn bộ vốn đặt hãng vào giai đoạn vận hành độc lập, đòi hỏi phải xây dựng lại chiến lược phát triển và thương hiệu phù hợp với môi trường cạnh tranh mới.

Thương hiệu Vietravel Airlines sẽ đổi tên

Trong một diễn biến khác, sau khi T&T Group trở thành cổ đông chiến lược, Vietravel Airlines đã có những điều chỉnh đáng chú ý. Trong năm 2025, hãng chuyển từ mô hình thuê sang sở hữu tàu bay, tiếp nhận chiếc Airbus A321 đầu tiên thuộc sở hữu, sau đó bổ sung thêm một chiếc Airbus A320 và dự kiến tiếp tục gia tăng đội tàu trong thời gian tới.

Việc sở hữu máy bay giúp hãng chủ động hơn trong khai thác và tối ưu chi phí trên các đường bay nội địa như Hà Nội - Đà Nẵng, TPHCM - Phú Quốc; đồng thời tạo nền tảng cho kế hoạch mở rộng mạng bay.

Song song với đội máy bay, Vietravel Airlines đẩy mạnh củng cố nguồn nhân lực và hạ tầng vận hành. Hãng tăng cường tuyển dụng tiếp viên hàng không và các vị trí thuộc khối khai thác, dịch vụ và điều hành để chuẩn bị cho cao điểm Tết Nguyên đán 2026; phối hợp với cơ quan chức năng để tăng tần suất khai thác, bao gồm cả các chuyến bay đêm khi điều kiện cho phép.

Một động thái khác trong quá trình tái cấu trúc là việc Vietravel Airlines đưa trụ sở chính về 172 Ngọc Khánh - Hà Nội vào hoạt động với thiết kế theo tiêu chuẩn văn phòng hiện đại, đáp ứng yêu cầu điều hành tập trung nhằm nâng cao hiệu quả phối hợp trong giai đoạn nhu cầu thị trường tăng cao.



