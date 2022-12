Vietravel (VTR) sắp phát hành 6 triệu cổ phiếu hoán đổi nợ cho Tập đoàn Hưng Thịnh, giá 28.000 đồng/cp

HĐQT Vietravel (mã chứng khoán VTR) vừa thông qua phương án phát hành thêm 12 triệu cổ phiếu tăng vốn. Trong đó, 6 triệu cổ phiếu dùng để hoán đổi nợ với giá 28.000 đồng/cp. Đối tượng phát hành là CTCP Tập đoàn Hưng Thịnh theo hợp đồng vay nợ ký ngày 26/11/2021. Như vậy, tổng giá trị nợ hoán đổi là 168 tỷ đồng.

Hiện, khoản nợ vay tại Hưng Thịnh có thời hạn 6 tháng, với lãi suất 11,5% năm. Tài sản đảm bảo chính là 6 triệu cổ phiếu được VTR thế chấp.

Công ty cũng chào bán 6 triệu cổ phiếu mới với giá 12.000 đồng/cp, thấp hơn nửa so với thị giá hiện tại. Trên thị trường, VTR đang trong diện hạn chế giao dịch trên UpCOM và chỉ được giao dịch vào ngày thứ 6 hàng tuần do âm vốn chủ sở hữu. Cổ phiếu này giao dịch quanh vùng đáy với mức 21.300 đồng/cp, giảm 75% so với đỉnh đạt được hồi đầu tháng 10/2019.

Mới đây, Tập đoàn Vietravel (Vietravel Corporation) vừa đăng ký bán hơn 1,78 triệu cổ phiếu VTR, tương đương 10,7% vốn. Giao dịch dự kiến thực hiện theo phương thức thỏa thuận và khớp lệnh từ ngày 16/12/2022 đến ngày 13/1/2023.

Vietravel Corporation là tổ chức có liên quan đến Chủ tịch HĐQT Nguyễn Quốc Kỳ và hiện đang là cổ đông lớn nhất của Vietravel nắm giữ gần 7,04 triệu cổ phiếu, tỷ lệ 42,24%. Nếu giao dịch thành công, tổ chức này sẽ giảm tỷ lệ sở hữu xuống còn 31,5%. Ngoài ra, cá nhân ông Kỳ cũng đang trực tiếp nắm giữ 1,72% cổ phần tại Vietravel.

Tạm tính tại mức thị giá hiện tại, Vietravel Corporation có thể thu về khoảng 38 tỷ đồng từ thương vụ thoái bớt vốn.

Về kết quả kinh doanh 9 tháng, VTR ghi nhận doanh thu đạt 2.680 tỷ đồng, cao gấp 4,4 lần so với cùng kỳ nhưng lại lỗ 108 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu do khoản lỗ từ công ty liên kết trong khi mảng du lịch đang đóng góp lợi nhuận khá tốt.

Theo giải trình, nhờ mở cửa du lịch cũng như rơi vào cao điểm dịp Hè, chỉ tính riêng mảng du lịch, doanh thu quý 3 của Vietravel đạt gần 1.500 tỷ đồng, gấp 26 lần cùng kỳ, lợi nhuận từ mảng du lịch đạt hơn 144 tỷ đồng. Ngược lại tại mảng hàng không, lợi nhuận từ các đường bay nội địa của Vietravel Airlines đang triển khai vẫn chưa bù đắp được cho các khoản chi phí.

Hiện, Vietravel Airlines đang trong quá trình thực hiện các thủ tục xin cấp phép để mở rộng đường bay quốc tế vào cuối năm 2022, đầu năm 2023. Với các đường bay quốc tế được đưa vào khai thác, Vietravel Airlines nhiều khả năng cân đối được chi phí và tạo được lợi nhuận cho Vietravel.