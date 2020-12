VietStar Holdings lấn sân đầu tư xây dựng 300 căn hộ phong cách Singapore tại Thuận An.

Thành phố trẻ Thuận An được đánh giá là trung tâm phát triển kinh tế năng động của tỉnh Bình Dương, nơi sở hữu nhiều khu công nghiệp đình đám như Vsip 1, Việt Hương…

Hiện nay thành phố đang mở rộng tuyến đường ĐT743, đầu năm năm 2021 tiếp tục cải tạo mở, rộng và nâng cấp tuyến đường Liên Huyện qua khu du lịch Hố Lang kết nối tam giác kinh tế giữa thị xã Tân Uyên, thành phố Thuận An và Dĩ An. Việc đầu tư xây dựng cầu vượt tại ngã 6 An Phú nhằm giảm ùn ứ, tạo ra một cú hích lớn về giao thông, hạ tầng và kinh tế xã hội đô thị, góp phần phát triển quy hoạch thành phố thông minh trong giai đoạn 2020 - 2025.

Căn hộ phong cách Singapore đầu tiên tại Thuận An

Sau những tác động của dịch Covid-19, thị trường bất động sản tại Bình Dương đang sôi sục trở lại từng ngày với sự xuất hiện và gia tăng không ngừng của hàng loạt các dự án, đặc biệt là dòng sản phẩm căn hộ có mức giá liên tục tăng.

Theo báo cáo của BCH Đảng bộ TP.Thuận An tại đại hội vừa qua, hiện trên địa bàn có 6 khu, cụm công nghiệp với 5.657 doanh nghiệp đang hoạt động. Tốc độ phát triển của thủ phủ công nghiệp hàng đầu trên cả nước là nhân tố chủ lực thúc đẩy sự phát triển rầm rộ của thị trường bất động sản và nhu cầu nhà ở trên địa bàn.

Nắm bắt nhu cầu ngày càng lớn của khách hàng, Công ty Cổ phần Holdings Ngôi Sao Việt (Vietstar Holdings) tiên phong đầu tư xây dựng dự án khu chung cư chất lượng cao Star Tower với hệ thống tiện ích vượt trội góp mặt vào danh sách các dự án nổi bật tại Bình Dương trong năm 2020.

Căn hộ được thiết kế hiện đại chuẩn phong cách Singapore với đầy đủ tiện ích

Star Tower được xây dựng trên mảnh đất có diện tích 4.021,3 m2 với 2 tầng hầm và 18 tầng nổi được thiết kế theo mô hình khu đô thị khép kín hiện đại mang phong cách của các đô thị tại Quốc đảo Singapore, tích hợp không gian sống lý tưởng, tiện ích vượt trội về mọi mặt với các hoạt động vui chơi, giải trí, thương mại ngay trong khu vực.

Với mật độ xây dựng thấp, ưu tiên phần lớn mảng cây xanh, Star Tower mang đến một không gian sống trong lành, hoàn hảo, mỗi căn hộ đều được đầu tư bài bản, chăm chút đến từng chi tiết nhỏ.

Tâm điểm 100 căn hộ ưu đãi với giá bán chỉ từ 1 tỷ đồng

Với thế mạnh của một đơn vị nhiều kinh nghiệm trong việc thi công các công trình dân dụng, đại diện Công ty Cổ phần Holdings Ngôi Sao Việt khẳng định dự án căn hộ Star Tower đạt tiêu chuẩn cao về chất lượng, "an toàn, văn minh, tiện ích" chính là những giá trị mà chủ đầu tư nỗ lực mang đến cho khách hàng.

Dự kiến trong giai đoạn đầu, dự án sẽ trình làng trên thị trường 100 căn hộ từ 2-3 phòng ngủ với mức giá ưu đãi chỉ từ 1 tỷ (đã bao gồm VAT). Với mức giá chào sân hấp dẫn này, Star Tower dự báo sẽ là sản phẩm đầu tư hấp dẫn thị trường căn hộ Bình Dương giai đoạn cuối năm 2020.

Điểm nổi bật các căn hộ tại Star Tower chính là phần diện tích rộng hơn các dự án cùng phân khúc, tạo nên lợi thế về không gian sử dụng. Hơn nữa, chính sách mua căn hộ trả góp không lãi suất cho tới khi nhận bàn giao cũng được chủ đầu tư áp dụng mở ra cơ hội cho hàng trăm khách hàng có nhu cầu sở hữu chốn an cư lý tưởng tại thành phố công nghiệpThuận An.