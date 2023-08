VIETSTAR hợp tác chiến lược cùng Viện Hội đồng Quản trị Singapore (SID)

Việt Nam đã và đang trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế mạnh mẽ thông qua việc gia nhập nhiều tổ chức tài chính, Hiệp định thương mại trong khu vực và toàn cầu. Để có thể phát triển bền vững, cải thiện năng lực cạnh tranh và vị thế của doanh nghiệp, cũng như bước ra thị trường quốc tế thì đòi hỏi doanh nghiệp cần hướng đến hệ thống quản trị hiệu quả.



Song song đó, vai trò của các lãnh đạo cấp cao (Thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Tổng Giám đốc) trong mỗi doanh nghiệp đóng vai trò then chốt cho sự tăng trưởng. Họ chính là người ra quyết định táo bạo, những nhà tư tưởng toàn cầu và những nhà chiến lược xuất sắc giúp tổ chức ‘lèo lái’ qua mọi giai đoạn thách thức và sẵn sàng cho mọi thay đổi để đưa doanh nghiệp hướng đến sự tăng trưởng bao trùm và toàn điện, phát triển bền vững trong kỷ nguyên số.

Phát triển bền vững là nỗ lực của cả một tổ chức để tạo ra những giá trị tốt đẹp hơn cho các bên liên quan, người lao động và cộng đồng xã hội. Nỗ lực này là sự cộng hưởng khi doanh nghiệp có những nhà lãnh đạo tiên phong cùng hệ thống quản trị hiệu quả phù hợp với xu thế toàn cầu.



Rất nhiều nhà lãnh đạo tiên phong đã nhìn nhận được giá trị của doanh nghiệp nằm ở tài sản tri thức của doanh nghiệp chứ không phải ở những cỗ máy sản xuất hữu hình hay những tòa nhà lớn. Ngay từ thế kỷ thứ XVI, F. Bacon (nhà triết học Anh) đã đưa ra mệnh đề nổi tiếng: "Tri thức là sức mạnh". Trong vòng 20 năm trở lại đây, "Tài sản tri thức" đã trở thành những chủ đề thời sự và được thảo luận rộng khắp.

Với mong muốn phát triển một chương trình chuyên biệt dành riêng cho các nhà quản lý cấp cao (Thành viên Hội đồng Quản trị & Ban Tổng Giám đốc) theo thông lệ Quản trị tốt nhất của Singapore và ASEAN, bà Phạm Thu Hằng, CEO Công ty Cổ phần Tư vấn và Đào tạo VIETSTAR cho biết, VIETSTAR đã hợp tác chiến lược cùng Viện Hội đồng quản trị Singapore – SID (Hiệp hội Giám đốc doanh nghiệp Quốc gia Singapore) phát triển Chương trình Hội đồng Quản trị Quốc tế - International Board of Directors Programme (IBD).

Hợp tác chiến lược SID - VIETSTAR trong đào tạo quản lý cấp cao cho Tập đoàn dầu khí Việt Nam PVN

Đây cũng là chương trình được khuyến nghị dành cho lãnh đạo quản lý cấp cao và đã được các tập đoàn nhà nước đưa vào khung đào tạo – phát triển cán bộ quản lý trong kỷ nguyên bền vững.



Theo bà Thu Hằng, chương trình Hội đồng quản trị quốc tế cung cấp các khuôn khổ và công cụ thực tế và đã được thử nghiệm để nâng cao kỹ năng dự đoán và ra quyết định; tăng cường khả năng giám sát; thúc đẩy phát triển bền vững; Hệ thống, cập nhật và chuyển đổi những kiến thức và kinh nghiệm của các lãnh đao cấp trở thành tài sản tri thức vô giá của doanh nghiệp.



"Với đội ngũ chuyên gia giảng dạy quốc tế giàu kinh nghiệm cùng ban cố vấn là những nhà quản trị chiến lược và các chuyên gia đầu ngành, chương trình Hội đồng quản trị quốc tế là cơ hội cho các nhà lãnh đạo đồng cấp có thể đối sánh và đúc rút các phương pháp quản trị tối ưu, phù hợp với tình hình doanh nghiệp với định hướng phát triển bền vững" - bà Phạm Thu Hằng nhấn mạnh.

Chương trình đào tạo sẽ diễn ra từ 02 - 07/10/2023 tại Trung tâm Điều hành – Đại học Quốc gia Singapore và có khảo sát thực địa tại các doanh nghiệp hàng đầu Singapore.

Trong thời gian đào tạo, các chuyên gia giảng dạy quốc tế giàu kinh nghiệm cùng Ban cố vấn là những nhà quản trị chiến lược và các chuyên gia đầu ngành sẽ cùng thảo luận, chia sẻ những nội dung như: Quản trị công ty thông qua Bộ quy tắc quản trị của Singapore cho các tập đoàn/ công ty lớn (Corporate Governance through Singapore's Code of Corporate Governance for Group Companies); Quản trị công ty - Chiến lược và hiệu suất chiến lược cấp HĐQT (Corporate Governance - Strategy and Board Performance); Quản trị công ty và phát triển bền vững (Corporate Governance and Sustainability).

Đặc biệt, các chuyên gia sẽ có những phân tích vì sao tính bền vững lại quan trọng? Cách thức tích hợp phát triển bền vững (ESG) vào chiến lược phát triển doanh nghiệp hiện nay. Thúc đẩy hai phương thức tăng trưởng (tăng trưởng nội sinh và tăng trưởng ngoại sinh), tài chính bền vững cho tăng trưởng dài hạn… Các xu hướng mới nổi và vai trò của hội đồng quản trị và ban giám đốc trong thế giới BANI.

Thông tin liên hệ

Vietstar Training & Consulting JSC

www.vietstar.edu.vn - project@vietstar.edu.vn

Tel: 024. 3641. 0954

Hotline: 0904.501.369