Viettel Construction (CTR) báo lãi kỷ lục năm 2023, tăng trưởng 16%

Tổng CTCP Công trình Viettel (Viettel Construction – mã CTR) vừa công bố kết quả kinh doanh ước tính tháng 12 vớidoanh thu thuần đạt 935,4 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế đạt 50,4 tỷ đồng, lần lượt tăng trưởng 17% và 19% so với cùng kỳ năm 2022.

Lũy kế cả năm 2023, Viettel Construction ước đạt 11.399,4 tỷ đồng doanh thu, tăng trưởng 22% so với năm 2022 và vượt 10% kế hoạch đề ra. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 645,4 tỷ đồng, tăng trưởng 16% so với năm 2022 qua đó vượt 5% mục tiêu cả năm. Đây đều là mức doanh thu và lợi nhuận kỷ lục của doanh nghiệp kể từ khi hoạt động.

Kết quả trên giúp Viettel Construction nối dài chuỗi tăng trưởng cả về doanh thu và lợi nhuận qua từng năm. Tính chung trong giai đoạn 2019-23, doanh nghiệp đạt tốc độ tăng trưởng kép 22% về doanh thu và 33,5% về lợi nhuận.

Về cơ cấu doanh thu năm 2023, lĩnh vực Xây lắp đóng góp 31% với 3.552 tỷ đồng, tăng 47% so với cùng kỳ 2022 với động lực tăng trưởng đền từ mảng xây dựng dân dụng B2B, SME. Trong đó, các nguồn việc bao gồm B2B (2.080 tỷ đồng); SME (624 tỷ đồng); B2C (905,2 tỷ đồng). Bên cạnh đó, Viettel Construction tham gia các dự án đầu tư công, tỷlệ trúng thầu đạt 37%.

Doanh thu Hạ tầng cho thuê (HTCT) tăng trưởng 39% so với năm 2022, đạt 435,5 tỷ đồng, chiếm 4% tổng doanh thu. Động lực tăng trưởng đền từ việc cho thuê trạm BTS tăng trưởng 68%. Viettel Construction giữ vững vị trí TowerCo số 1 Việt Nam với 6.436 trạm BTS; 1,87 triệu m2 DAS; 2.716 km truyền dẫn; 16,87 MWp năng lượng mặt trời. Lũy kế 208 trạm BTS có lớn hơn 2 nhà mạng trở lên thuê vị trí. Tỷ lệ dùng chung đạt 1.03.

Lĩnh vực Vận hành Khai thác (VHKT) vẫn đóng góp lớn nhất (49%) với 5.519 tỷ đồng doanh thu, tăng 13% so với năm 2022 trong đó VHKT nước ngoài tăng 35%, VHKT trong nước tăng 7%. Công tác VHKT đảm bảo KPI đạt và vượt từ 3-58%. Viettel Construction tăng cường lực lượng OFT1, nâng cấp 41.996 nhà trạm đạt tiêu chí 100 điểm. Thực hiện VHKT cho các đối tác trong và ngoài nước: Bộ Công An, CMC Telecom, các TowerCo tại Myanmar (NTD, MNTI, TIM, HYE).

Doanh thu Giải pháp tích hợp & Thương mại (GPTH&TM) tăng nhẹ 1% so với năm 2022, đạt 1.461 tỷ đồng, chiếm 13% tổng doanh thu. Động lực tăng trưởng đền từ mảng Năng lượng mặt trời tăng 95% và Cơ điện (ME) tăng 26%. Mảng Năng lượng mặt trời bứt phá sau khi Chính phủ ban hành Quy hoạch điện VIII trong khi mảng ME nguồn việc đến từ các dự án đầu tư công.

Lĩnh vực Dịch vụ Kỹ thuật (DVKT) tăng trưởng 8% doanh thu so với năm 2022, đạt hơn 332 tỷ đồng (chiếm 3%) nhờ các hợp đồng B2B và chuỗi các cửa hàng. Năm 2023, Viettel Construction đã sửa chữa bảo dưỡng cho 135.477 hợp đồng khách hàng cá nhân, 5.168 hợp đồng khách hàng doanh nghiệp và chuỗi cửa hàng. Chính thức kinh doanh mảng thay lõi máy lọc nước từ tháng 11/2023, lũy kế cung cấp cho 10.626 thuê bao.

Ngày 19/1 tới đây, Viettel Construction sẽ chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức còn lại năm 2022 bằng tiền với tỷ lệ 19,19% (01 cổ phiếu được nhận 1.919 đồng). Thời gian chi trả dự kiến vào ngày 6/2/2024, tức 27 Tết.

Với hơn 114,3 triệu cổ phiếu đang lưu hành, Viettel Construction sẽ chi gần 220 tỷ đồng cho đợt trả cổ tức này. Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội (Viettel) là công ty mẹ chi phối 65,66% vốn của Viettel Construction sẽ thu về hơn 144 tỷ đồng từ đợt cổ tức lần này.

Trước đó, vào cuối tháng 6/2023, Viettel Construction đã chi hơn 114 tỷ đồng tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 với tỷ lệ 10%. Tính cả đợt cổ tức tới đây, cổ đông công ty sẽ nhận được cổ tức cho năm 2022 với tổng tỷ lệ 29,19%.

Với tình hình kinh doanh khởi sắc và cổ tức đều đặn, cổ phiếu CTR của Viettel Construction cũng đi lên bền bỉ trong suốt một năm trở lại đây và hiện đang neo giá gần vùng đỉnh lịch sử. Kết phiên 16/1, thị giá CTR dừng ở mức 91.000 đồng/cp, tương ứng vốn hoá thị trường 10.400 tỷ đồng.