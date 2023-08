Viettel Construction đưa dịch vụ xây dựng dân dụng ra thị trường nước ngoài

Theo công bố mới đây của Viettel Construction (Mã CK: CTR), công ty vừa thực hiện bàn giao dự án xây dựng tòa nhà văn phòng số 2 của Công ty Telecom International Myanmar Co., LTD (Mytel) có giá trị lên đến 24 tỷ đồng (tương đương hơn 1 triệu USD).



Phối cảnh mặt trước tòa nhà Văn phòng số 2 Mytel

Dự án này được Viettel Construction Myanmar tham gia đấu thầu hồi tháng 02/2023, sau 90 ngày đêm thi công liên tục, công ty đã kịp thời bàn giao cho chủ đầu tư Mytel đưa vào hoạt động nhân dịp kỷ niệm 5 năm "Ngày mạng Mytel chính thức đi vào hoạt động" tại Myanmar (09/6/2018 – 09/6/2023).



Theo tìm hiểu, thời gian Viettel Construction Myanmar xây dựng dự án vào đúng thời điểm mưa lớn tại Yangon – Myanmar, tuy nhiên công ty đã huy động lực lượng nhân công, thiết bị và các máy móc chuyên dụng để đảm bảo tiến độ, chất lượng mà Chủ đầu tư đề ra.

Ngoài dự án XDDD, hiện nay Viettel Construction Myanmar còn hợp tác với Mytel trong việc vận hành khai thác hạ tầng viễn thông tại 16 tỉnh của Myanmar. Bên cạnh đó, công ty còn đảm nhiệm vận hành khai thác cho các TowerCo khác như: Myanmar National Telecom Infra Co., LTD (MNTI), National Tower Development Co., LTD (NTD), Tiger Infrastructure Myanmar Co., LTD (TIM), HYE Environmental Technology Co., LTD (HYE).

Hình ảnh thực tế tòa nhà văn phòng do Viettel Construction Myanmar triển khai

Hình ảnh phòng họp tòa nhà với phong cách sáng tạo, hiện đại

Khu vực thảo luận, làm việc nhóm của tòa nhà

Viettel Construction Myanmar được thành lập từ năm 2015 (thời điểm Tập đoàn Viettel bắt đầu gia nhập thị trường Myanmmar, cũng là thời điểm Myanmar mới bước vào giai đoạn mở cửa cho các nhà đầu tư nước ngoài) với tổng vốn đầu tư 680.000USD. Công ty định hướng trở thành công ty đa dịch vụ, cung cấp sản phẩm dịch vụ theo hệ sinh thái khép kín: đầu tư hạ tầng cho thuê, vận hành khai thác, xây dựng dân dụng và giải pháp tích hợp.



Có thể thấy, Viettel Construction Myanmar đang kế thừa những thành tựu nhất định của công ty mẹ tại thị trường Việt Nam trong việc cung cấp giải pháp toàn diện, đồng hành cùng doanh nghiệp và khách hàng cá nhân.

Trên cơ sở dự án đầu tiên thực hiện với Mytel, Viettel Construction Myanmar sẽ có những lợi thế nhất định trong việc đàm phán với các chủ đầu tư khác tại Myanmar. Minh chứng là cùng thời điểm bàn giao dự án đầu tiên, Viettel Construction Myanmar đã ký kết hợp đồng xây dựng dân dụng tiếp theo với chủ đầu tư BAF (Myanmar BAF Livestock Co., LTD), giá trị khoảng 85.400 USD.

Tại thị trường trong nước, Viettel Construction liên tục ký kết các dự án XDDD với các chủ đầu tư mới như HG Holdings, Danh Việt Group,… Lũy kế 7 tháng đầu năm, công ty đã ký kết tổng 1.100 tỷ đồng nguồn việc các dự án XDDD B2B; 618 tỷ đồng các công trình XDDD B2C (từ 862 hợp đồng nhà dân). Độ phủ công trình XDDD do Viettel Construction thi công hiện phủ 93% các huyện trên cả nước (653/701 huyện); 21,4% các xã trên cả nước (2.271/10.609 xã).

Trước đó hồi tháng 11/2022, Viettel Construction cho biết công ty đã chuẩn bị nguồn việc kế cận cho năm 2023, dựa trên các kết quả đến thời điểm này của công ty đạt được cả thị trường trong nước và nước ngoài, có thể thấy được chiến lược đúng đắn từ ban lãnh đạo Viettel Construction.

Việc Viettel Construction đưa dịch vụ XDDD ra thị trường nước ngoài là một bước tiến đột phá, giúp công ty chạm đến những chiến lược lớn hơn ở tuổi 30 vào năm 2025.