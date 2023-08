Viettel Global: Doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 đạt 13.300 tỷ đồng, tăng trưởng 18%

Tổng Công ty CP Đầu tư Quốc tế Viettel (Viettel Global – VGI) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 đã được kiểm toán soát xét. Các số liệu không có nhiều thay đổi so với báo cáo tự lập đã được công bố vào cuối tháng 7.

Viettel Global tiếp tục duy trì đà tăng trưởng cao. Doanh thu hợp nhất 6 tháng đầu năm 2023 đạt 13.300 tỷ đồng, tăng trưởng 18%, gấp hơn 3 lần so với tăng trưởng ngành của thế giới (5,3%) và gần 6 lần so với Việt Nam (2,7%) (Theo GSMAIntelligence) . Trong đó, hầu hết các công ty thị trường đều tăng trưởng tốt về doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ, nổi bật là Movitel tại Mozambique (28%), Telemor tại Đông Timor (23%), Metfone tại Campuchia (19%)…

Đặc biệt, công ty Ví điện tử tại các thị trường của Viettel Global có tăng trưởng rất ấn tượng: M_mola tại Mozambique 906%, Telemor Fintech tại Đông Timor 82%, Star Fintech tại Lào 81%, Halopesa tại Tanzania 41%, Lumicash tại Burundi 31%...

Lợi nhuận trước thuế trong 6 tháng đầu năm của Viettel Global đạt 195 tỷ đồng, do trên cơ sở thận trọng Viettel Global đã tiến hành trích lập dự phòng đầu tư và phải thu đối với một số công ty bị ảnh hưởng từ biến động vĩ mô của thị trường. Tuy nhiên, lãi gộp tăng thêm 1.100 tỷ so với cùng kỳ, đạt mức 6.377 tỷ đồng do mảng kinh doanh cốt lõi của VGI tăng tốt.

Tổng tài sản và vốn chủ sở hữu của Viettel Global đạt lần lượt là 48.250 tỷ và 28.720 tỷ đồng. Tổng nợ vay ngắn hạn và dài hạn của Viettel Global đến cuối quý chỉ còn chưa đến 3.900 tỷ đồng, giảm hơn 2.000 tỷ so với thời điểm đầu năm. Các khoản nợ giảm mạnh sẽ giúp cho Viettel Global giảm được đáng kể chi phí tài chính đồng thời cũng giúp giảm áp lực từ biến động tỷ giá do chủ yếu vay bằng đồng USD.