Từ nền tảng hàng chục triệu người dùng đến điểm hẹn bình chọn FChoice Awards 2026

FChoice Awards 2026 chính thức bước vào giai đoạn bình chọn của độc giả từ ngày 26/11. Năm nay, Viettel Tammi được lựa chọn làm nền tảng bình chọn, đưa hoạt động tương tác với giải thưởng đến gần hơn với người dùng trên môi trường số.

Tammi là nền tảng liên lạc và tiện ích số do Viettel phát triển, tích hợp các tính năng gọi điện, nhắn tin, họp trực tuyến cùng nhiều tiện ích phục vụ đời sống, học tập và công việc. Chỉ sau gần 3 tháng ra mắt, ứng dụng đã cán mốc 20 triệu người dùng, trong đó có cả khách hàng sử dụng thuê bao của các nhà mạng khác. Tỷ lệ người dùng hoạt động hằng ngày trên người dùng hoạt động hằng tháng trong tháng 10 đạt gần 30%, cho thấy mức độ sử dụng thường xuyên của nền tảng. Đến giữa tháng 11/2026, Tammi đã vượt 23 triệu người dùng.

Việc lựa chọn một nền tảng số có lượng người dùng lớn, định danh chính chủ, và an toàn giúp FChoice có được một cuộc đua bình chọn công bằng, bảo mật, tương tác dễ dàng dành cho cộng đồng. Thay vì chỉ theo dõi thông tin về các đề cử, người dùng có thể tham gia trực tiếp vào quá trình lựa chọn những cái tên mình yêu thích.

Yếu tố đáng chú ý khi đưa Tammi trở thành nền tảng bình chọn của FChoice 2026 trên môi trường số là an toàn thông tin. Tammi được phát triển với định hướng bảo vệ tài khoản, nội dung liên lạc và quyền riêng tư. Ứng dụng hỗ trợ xác thực bằng số điện thoại, mã OTP, kết nối với VNeID để tăng cường xác thực danh tính và yêu cầu xác thực lại khi người dùng đổi thiết bị. Công nghệ mã hóa đầu cuối (E2EE) cũng được áp dụng cho các hình thức liên lạc được hỗ trợ. Cũng vì thế, cuộc đua triệu lượt bình chọn của người dùng sẽ do chính người dùng được xác minh chính chủ bởi VNeID quyết định, chứ không thể sử dụng các công cụ để tăng phiếu bầu chọn.

Những lớp bảo vệ thuộc nền tảng Tammi sẽ góp phần tạo dựng môi trường sử dụng an toàn và đáng tin cậy. Với một hoạt động thu hút đông đảo người tham gia như FChoice, trải nghiệm thuận tiện, sự an tâm và đặc biệt là công bằng khi sử dụng nền tảng là những yếu tố quan trọng đối với cộng đồng bình chọn.

5 giải thưởng - 5 cuộc đua từ góc nhìn công chúng

Năm nay, nhóm Cộng đồng bình chọn của FChoice Awards 2026 gồm 5 giải thưởng.

Ở lĩnh vực tài chính, Cổ phiếu ngân hàng của năm là nơi nhà đầu tư thể hiện góc nhìn về những mã cổ phiếu có diễn biến giá, thanh khoản và chiến lược phát triển đáng chú ý.

Trong khi đó, App giao dịch chứng khoán được yêu thích nhất đặt trải nghiệm người dùng, tốc độ xử lý và các tiện ích đầu tư lên bàn cân.

Ở lĩnh vực ngân hàng số, App ngân hàng được yêu thích nhất ghi nhận những ứng dụng có giao diện thân thiện, thao tác thuận tiện, hệ sinh thái tiện ích đa dạng và khả năng bảo mật. Đây cũng là cuộc cạnh tranh phản ánh mức độ gắn bó giữa người dùng với các nền tảng tài chính họ sử dụng thường xuyên.

Hai hạng mục còn lại mở rộng phạm vi bình chọn sang lĩnh vực giải trí. Ngân hàng Kim chủ của năm tôn vinh ngân hàng có dấu ấn trong việc tài trợ các sự kiện văn hóa - giải trí, tạo hiệu ứng truyền thông và thúc đẩy giá trị cộng đồng.

Còn Nhà sản xuất của năm ghi nhận những đơn vị kiến tạo chương trình âm nhạc quy mô lớn, chinh phục khán giả và góp phần phát triển thị trường biểu diễn Việt Nam.

Từ thị trường tài chính đến sân khấu giải trí, mỗi hạng mục có một tiêu chí riêng nhưng cái tên chiến thắng đều cần sự ủng hộ từ người dùng và khán giả.

Hơn 4 triệu lượt bình chọn cho 1 hạng mục năm trước: Cuộc đua năm nay sẽ nóng đến đâu?

Sức hút của nhóm giải thưởng cộng đồng đã được thể hiện rõ tại FChoice 2025. Đặc biệt, hạng mục Ngân hàng Kim chủ của năm từng trở thành cuộc cạnh tranh sôi động giữa các cộng đồng người hâm mộ. Theo bảng vinh danh FChoice 2025, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai dẫn đầu với hơn 1,91 triệu lượt bình chọn; Anh Trai Say Hi đạt hơn 1,45 triệu lượt, trong khi Em Xinh Say Hi ghi nhận hơn 452.000 lượt. Tổng lượt bình chọn của 6 đề cử trong hạng mục này vượt 4 triệu.

Đáng chú ý, cuộc đua không diễn ra một chiều. Trong quá trình bình chọn, thứ hạng từng có những biến động khi các cộng đồng người hâm mộ liên tục kêu gọi và huy động lượt ủng hộ. Có thời điểm, TPBank bất ngờ vươn lên dẫn đầu nhờ sự hưởng ứng của cộng đồng Xinhiu, sau đó các “Gai Con” lại là người bứt tốc mạnh mẽ nhất. Những diễn biến này cho thấy sức mạnh tập thể có thể tạo ra khác biệt đáng kể trong một cuộc đua bình chọn.

Bước sang năm 2026, nhóm Cộng đồng bình chọn có thêm các hạng mục về ứng dụng chứng khoán và ngân hàng, bên cạnh những cuộc đua gắn với cổ phiếu và ngành giải trí. Phạm vi lựa chọn rộng hơn cũng đồng nghĩa với việc nhiều cộng đồng người dùng có cơ hội thể hiện quan điểm, từ nhà đầu tư, khách hàng ngân hàng đến người hâm mộ các chương trình âm nhạc.

Cổng bình chọn FChoice Awards 2026 mở từ 0h ngày 26/11 đến 23h59 ngày 12/12/2026.

Độc giả đăng nhập bình chọn cho FChoice 2026 bằng Viettel Tammi, nếu chưa có ứng dụng thì có thể vào App Store (cho hệ điều hành iOS) hoặc CH Play (cho hệ điều hành Android) để cài đặt. Với mỗi đề cử, độc giả được BÌNH CHỌN TỐI ĐA 24 LẦN/NGÀY (mỗi lần cách nhau 1 tiếng). Một tài khoản có thể bình chọn cho nhiều đề cử khác nhau tại các hạng mục khác nhau.

Với sự đồng hành của Viettel Tammi trong vai trò nền tảng bình chọn, mùa giải năm nay được kỳ vọng tiếp tục chứng kiến những cuộc cạnh tranh quyết liệt và những màn bứt tốc bất ngờ. Khi mỗi lượt bình chọn đều thể hiện một lựa chọn, kết quả cuối cùng sẽ là bức tranh phản ánh mức độ quan tâm và sự yêu thích của cộng đồng đối với các đề cử.