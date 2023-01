Viglacera: Năm 2022 lãi gần 2.300 tỷ đồng, vượt 135% kế hoạch năm, kinh doanh bất động sản góp 2/3

Tổng Công ty Viglacera - CTCP (mã: VGC) vừa công bố thông tin trên website về kết quả hoạt động SXKD năm 2022 , cho biết đã đạt và vượt các chỉ tiêu chính Đại hội đồng cổ đông giao.

Cụ thể, năm qua, lợi nhuận trước thuế toàn Tổng công ty hợp nhất ước đạt 2.288 tỷ đồng, đạt 135% kế hoạch năm, tăng trưởng 48% so với năm 2021. Trong đó, lợi nhuận trước thuế công ty mẹ ước đạt 1.722 tỷ đồng, tăng trưởng 44% so với kế hoạch năm 2022 và tăng 50% so với năm 2021.

Trước đó, Viglacera lên mục tiêu lợi nhuận trước thuế hợp nhất năm 2022 là 1.700 tỷ đồng, trong đó lợi nhuận trước thuế công ty mẹ 1.200 tỷ đồng.

Nguồn: Viglacera

Năm 2022, kinh doanh bất động sản là mảng đóng góp chính vào mức tăng trưởng lợi nhuận của Tổng công ty với lợi nhuận trước thuế ước đạt 1.622 tỷ đồng (đạt 133% kế hoạch năm và tăng trưởng 57% so với thực hiện năm 2021).

Trong giai đoạn 2022 - 2023, Tổng công ty sẽ khảo sát và phát triển một số khu công nghiệp mới tại các địa phương có vị trí thuận lợi. Theo định hướng, đến năm 2025, Tổng công ty sẽ nâng tổng số các khu công nghiệp mang thương hiệu Viglacera lên con số 20 với trên 10 khu công nghiệp mới có tổng diện tích tăng thêm khoảng từ 2.000 - 3.000 ha để phát triển quỹ đất khu công nghiệp.

Bên cạnh mảng bất động sản khu công nghiệp, trong năm 2022, Viglacera đã khởi công xây dựng 2.000 căn hộ - Dự án khu nhà ở công nhân (NOCN) KCN Yên Phong, Bắc Ninh và 1.000 căn hộ tại dự án NOCN KCN Đông Mai, Quảng Ninh; Dự án NOCN tại KCN Đồng Văn IV cũng đã hoàn thiện chuẩn bị đi vào hoạt động.

Tại mảng sản xuất vật liệu xây dựng , Viglacera đã có gian hàng trưng bày tại Triển lãm Cersaie, Italy và cho biết, đây là cầu nối để công ty xuất khẩu sản phẩm sang các quốc gia lớn ở Châu Âu và Mỹ.

Nhằm mở rộng thị trường và cung ứng sản phẩm trực tiếp tại khu vực Miền Nam, Viglacera đã có các nhà máy sản xuất ở các lĩnh vực Sứ vệ sinh (Sứ Viglacera Mỹ Xuân, Sứ Viglacera Bình Dương), Gạch ốp lát (nhà máy gạch Viglacera Eurotile, nhà máy gạch Mỹ Đức) và Kính xây dựng (Công ty Kính nổi Viglacera Bình Dương và Công ty Kính nổi siêu trắng Phú Mỹ). Các nhà máy đều đạt hiệu quả vượt kế hoạch năm 2022.

Năm 2022 là năm thuận lợi của Viglacera khi các mảng kinh doanh đều có mức tăng trưởng tốt. Tuy vậy, trong báo cáo phân tích mới đây của CTCK VCBS, các chuyên gia đánh giá triển vọng tăng trưởng lợi nhuận của Viglacera sẽ gặp nhiều áp lực trong năm 2023.

VCBS cho rằng, về mảng bất động sản khu công nghiệp, các dự án sẵn sàng có thể cho thuê hiện tại như Yên Phong IIC, Phú Hà, Hài Yên, Tiền Hải, Phong Điền có biên lợi nhuận thấp và diện tích cho thuê còn lại không còn quá nhiều.

Do vậy áp lực tăng trưởng về cả doanh thu và lợi nhuận trong năm 2023 sẽ rất lớn. Về mảng BĐS dân cư, Viglacera đã hạch toán phần lớn các khu đô thị đã bán như KĐT Đặng Xá và còn lại các dự án nhà ở xã hội do đó tiềm năng hạch toán trong năm 2023 sẽ không nhiều.

Về mảng vật liệu xây dựng, động lực tăng trưởng lớn của năm 2022 là kính xây dựng và gạch ốp lát gặp nhiều thách thức trong năm 2023. Hiện nay, giá kính đang có đà giảm mạnh sau khi nguồn cung trong nước hồi phục từ nhà máy kính nổi Chu Lai và nhu cầu sụt giảm. Gạch ốp lát chịu áp lực lớn từ 1) Nhu cầu thị trường sụt giảm mạnh do thị trường bất động sản không có nhiều nguồn cung mới; 2) Giá năng lượng duy trì mức cao gây ảnh hưởng tới biên lợi nhuận gộp.

VCBS dự báo doanh thu thuần năm 2023 của VGC đạt 14.946 tỷ đồng ( giảm 1% so với cùng kỳ) và lợi nhuận sau thuế đạt 1.651 tỷ đồng (giảm 17% so với cùng kỳ).