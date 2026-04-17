Viha Flora – Lời giải cho bài toán sống xanh sinh thái tại trung tâm Nam Thủ đô

Viha Flora xuất hiện như một ốc đảo tại trung tâm Nam Thủ đô, không chỉ giải tỏa nhu cầu sinh thái mà còn thiết lập một tọa độ sống mới – nơi tiện ích hiện đại hòa quyện cùng hơi thở thuần khiết của thiên nhiên.

Cư dân Thủ đô tìm kiếm không gian sống xanh trung tâm Nam Thủ đô

Hà Nội hiện nay đang đứng trước một hệ quả khắc nghiệt của quá trình đô thị hóa. Với dân số đã vượt ngưỡng 8,5 triệu người, mật độ tại các khu vực nội đô đạt 30.000 đến 40.000 người/km², thành phố đang phải gồng mình gánh chịu áp lực của bùng nổ dân số đô thị.

Quỹ đất để phát triển dự án mới ngày càng trở thành một thứ xa xỉ phẩm, buộc các nhà phát triển bất động sản phải lựa chọn phương án tối đa hóa diện tích xây dựng, gia tăng mật độ căn hộ trên mỗi mặt sàn để bù đắp chi phí đầu tư. Mật độ cư dân lớn khiến các khu vực công cộng thường xuyên rơi vào tình trạng quá tải, từ thang máy, bãi đỗ xe cho tới các tiện ích sinh hoạt chung. Trong khi đó, yếu tố quan trọng nhất của một đô thị đáng sống – không gian xanh – lại đang trở thành điểm yếu. Theo nhiều thống kê, diện tích cây xanh bình quân tại Hà Nội chỉ đạt khoảng 2–3 m²/người, thấp hơn đáng kể so với tiêu chuẩn đô thị xanh quốc tế dao động từ 10–15 m²/người.

Vấn đề này đặt cư dân đô thị vào một lựa chọn mang tính đánh đổi: ở trung tâm để thuận tiện cho công việc và học tập, nhưng phải chấp nhận một môi trường sống ngột ngạt, thiếu khoảng xanh - hay ra ngoại đô để hưởng bầu không khí thoáng đãng, nhưng đánh đổi bằng thời gian di chuyển và sự thiếu hụt của các tiện ích cao cấp?

Chính mâu thuẫn đó đã thúc đẩy một nhu cầu rõ nét: Sống xanh nhưng không rời xa trung tâm. Những dự án căn hộ hội tụ đủ hai yếu tố sinh thái và vị trí cửa ngõ bỗng chốc trở thành "hàng hiếm", được người mua nhà săn tìm như một tài sản bảo đảm cho chất lượng sống dài hạn.

Viha Flora - Căn hộ sinh thái cao cấp nội đô đón đầu xu hướng TOD

Xuất hiện tại trung tâm Nam Hà Nội, Viha Flora được phát triển như một trong số ít dự án theo đuổi mô hình căn hộ sinh thái mới – nơi quỹ đất ngày càng trở nên khan hiếm. Dự án chinh phục cư dân Thủ đô bởi yếu tố xanh khan hiếm cùng mật độ xây dựng thấp kỷ lục mà ít dự án căn hộ nào có được.

Tọa lạc tại vị trí trái tim Khu đô thị Hồng Hà Eco City quy mô lên tới 16,7 ha, Viha Flora nghiễm nhiên được thừa hưởng toàn bộ hệ sinh thái cảnh quan, tiện ích đã hoàn thiện và đi vào vận hành ổn định. Đặc biệt hơn, dự án nằm giữa hai "lá phổi xanh" lớn bậc nhất khu vực là Công viên Yên Sở rộng 320ha và Công viên Linh Đàm 6000m2. Đây là điểm cộng đắt giá tạo nên một vi khí hậu trong lành quanh năm – thứ tài sản đang dần trở nên xa xỉ tại nội thành.

Đáng chú ý, khác biệt hoàn toàn với những khối bê tông chi chít tại nhiều khu đô thị, Viha Flora chọn hướng đi khác biệt với mật độ xây dựng chỉ 21% - mật độ hiếm có tại các dự án căn hộ chung cư. 79% diện tích còn lại được dành riêng cho việc nuôi dưỡng cảnh quan, tiện ích và không gian cộng đồng. Với quy mô vỏn vẹn 190 căn hộ tinh tuyển và mật độ vàng 10 căn trên một mặt sàn, 100% căn hộ sở hữu 2 logia, Viha Flora kiên định ưu tiên chất lượng trải nghiệm của cư dân hơn là những con số lợi nhuận từ mật độ xây dựng & chất lượng xây dựng.

Bên cạnh yếu tố sinh thái, Viha Flora còn chứng minh tầm nhìn chiến lược khi đón đầu xu hướng bất động sản TOD (phát triển đô thị gắn liền với giao thông công cộng) - xu hướng chủ đạo tại các đô thị lớn trên thế giới như Paris, London, Tokyo, Seoul hay Singapore. Dự án kết nối trực tiếp với Quốc lộ 1A, hệ thống vành đai 3 - 3.5 - 4 và cao tốc Bắc – Nam, dễ dàng tiếp cận kỷ nguyên Metro với tuyến Metro số 1 (Ngọc Hồi - Yên Viên) và tuyến số 6 (Nội Bài - Ngọc Hồi), giúp cư dân Viha Flora sở hữu đặc quyền "vạn dặm trong một bước chân". Từ đây, việc di chuyển vào lõi di sản Hoàn Kiếm, tới các trung tâm hành chính mới hay đi các tỉnh lân cận đều trở nên thuận tiện và nhanh chóng. Trong bối cảnh thời gian di chuyển ngày càng trở thành một "chi phí vô hình", lợi thế kết nối này mang lại giá trị thực cho người ở, đồng thời tạo nền tảng tăng trưởng bền vững cho tài sản.

Việc giải quyết triệt để bài toán kết nối trong khi vẫn duy trì được không gian sống xanh tĩnh tại đã biến Viha Flora thành một "ốc đảo" đáng sống tại trung tâm Nam Thủ đô.

Viha Flora bao gồm bộ sưu tập chỉ 190 căn hộ tinh chọn được phát triển theo tiêu chuẩn cao cấp.

Theo thông tin từ chủ đầu tư, ngày 19/04 tới đây, dự án Viha Flora sẽ tổ chức Lễ ra mắt chính thức. Sự kiện đang thu hút sự quan tâm lớn từ khách hàng có nhu cầu ở thực tại khu Nam Thủ đô.

Trong dịp này, chủ đầu tư cũng đưa ra các chính sách ưu đãi hấp dẫn nhằm gia tăng cơ hội tiếp cận cho khách hàng ở giai đoạn đầu. Theo đó, khách hàng booking sớm và giao dịch thành công tại thời điểm mở bán sẽ được hưởng mức chiết khấu 1% trên giá trị hợp đồng mua bán. Đồng thời, khách hàng có thể linh hoạt lựa chọn các phương án tài chính phù hợp, từ thanh toán theo tiến độ với mức chiết khấu 2%, thanh toán sớm 50% giá trị căn hộ với mức chiết khấu lên tới 5%, cho tới phương án vay vốn - hỗ trợ lãi suất 0% trong 18 tháng.

Với nền tảng hạ tầng sẵn có, quy hoạch sinh thái bài bản cùng chính sách bán hàng hấp dẫn, Viha Flora hứa hẹn sẽ trở thành điểm sáng an cư và đầu tư bền vững nhất tại khu vực phía Nam thủ đô trong thời gian tới.