Ville De Mont Mountain Resort được 3 tổ chức uy tín toàn cầu vinh danh

"Hat-trick" giải thưởng trong ngành du lịch Việt Nam



Vượt qua nhiều thương hiệu khách sạn và resort nổi tiếng trên thế giới, Ville De Mont Mountain Resort trở thành đại diện duy nhất của Việt Nam được World Luxury Hotel Awards 2023 trao tặng cùng lúc 3 giải thưởng: Luxury Mountain Resort in Asia (Khu nghỉ dưỡng núi sang trọng hàng đầu châu Á), Luxury Sustainable Resort in South East Asia (Khu nghỉ dưỡng bền vững sang trọng hàng đầu Đông Nam Á), Luxury Wedding Resort – Worldwide (Khu nghỉ dưỡng tiệc cưới sang trọng bậc nhất thế giới).

Ville De Mont Mountain Resort - Khu nghỉ dưỡng tiệc cưới sang trọng tốt nhất toàn cầu

World Luxury Hotel Awards là giải thưởng thường niên, được mệnh danh là "Cành cọ vàng của ngành du lịch thế giới". Lần đầu tổ chức vào năm 2006, đến nay giải thưởng đã có thâm niên 17 năm trao giải thưởng cho các khu nghỉ sang trọng như 98 Acres Resort & Spa - khu nghỉ dưỡng nằm giữa cảnh quan tuyệt đẹp của đồi chè rộng 98 mẫu Anh với những tiện nghi sang trọng ở Sri Lanka; Le Grand Bellevue - khu nghỉ dưỡng boutique sang trọng nằm trong công viên ở trung tâm Gstaad, Thụy Sỹ; hay Barceló Tenerife Royal Level - khu nghỉ dưỡng bền vững với tầm nhìn ra bãi biển tại Tây Ban Nha.



Năm 2022, Ville De Mont Mountain Resort được vinh danh ở 1 hạng mục Luxury Cultural Resort on Global. Và năm 2023, khu nghỉ dưỡng được xướng tên cùng lúc 3 hạng mục giải thưởng ở phạm vi Đông Nam Á, Châu Á, và toàn cầu. Đây là một kết quả "hat-trick" ấn tượng, khẳng định danh tiếng vươn tầm thế giới của khu nghỉ dưỡng núi nằm ở độ cao hiếm có tại Sapa.

Những giá trị độc đáo được công nhận

Chỉ vài tuần trước đó, Ville De Mont Mountain Resort được tổ chức giải thưởng World Travel Awards bình chọn vào danh sách ứng cử viên thế giới với hạng mục "World's Leading Lifestyle Resort" (Khu nghỉ dưỡng có phong cách sống hàng đầu thế giới). Danh sách này gồm 8 khu nghỉ dưỡng đến từ Bồ Đào Nha, Dubai, Indonesia, Thái Lan, Việt Nam. Trong đó Ville De Mont Mountain Resort là khu nghỉ dưỡng núi duy nhất của Việt Nam được xướng tên, khẳng định sự công nhận của các chuyên gia quốc tế trong lĩnh vực du lịch đối với những giá trị mà khu nghỉ dưỡng mang đến cho du khách, cộng đồng địa phương, thiên nhiên và văn hóa bản địa.

World Travel Awards là giải thưởng thường niên danh giá hàng đầu thế giới ra đời vào năm 1993 nhằm ghi nhận, khen thưởng và tôn vinh sự xuất sắc trong lĩnh vực du lịch và lữ hành, với 80 hạng mục bao gồm: Hàng không, Khách sạn, Nghỉ dưỡng, Công ty lữ hành, Vận chuyển, Du thuyền, Điểm đến du lịch…

Ville De Mont Mountain Resort liên tiếp được trao tặng nhiều giải thưởng danh giá

Cũng trong tháng 8/2023, Ville De Mont Mountain Resort được tổ chức Haute Grandeur Global Excellence Award trao tặng giải thưởng: "Best Mountain Resort on a Global level" (Khu nghỉ dưỡng núi xuất sắc nhất thế giới); "Best Sustainable Resort on a Global level" (Khu nghỉ dưỡng bền vững nhất thế giới).



Haute Grandeur Global Excellence Award là giải thưởng tôn vinh các khu nghỉ dưỡng, khách sạn, spa và nhà hàng xuất sắc nhất trên thế giới. Những đơn vị được lựa chọn được xem là tiêu chuẩn trong ngành, không ngừng nâng cao tiêu chuẩn xuất sắc để cung cấp các dịch vụ đẳng cấp, tinh tế và khác biệt, trở thành lựa chọn hàng đầu cho du khách trên khắp thế giới đang tìm kiếm trải nghiệm lưu trú và nghỉ dưỡng chất lượng. Với những kết quả được công nhận, Ville De Mont Mountain Resort đã khẳng định những giá trị độc đáo mà thiên đường nghỉ dưỡng núi nằm giữa tầng mây này mang đến cho ngành du lịch Việt Nam.

Khu nghỉ dưỡng nằm trên sườn Nam núi Hàm Rồng ở độ cao 1.550 mét so với mặt nước biển tại Sa Pa, nơi quanh năm có thể được ngắm biển mây cuồn cuộn từ trên cao.

Biển mây tại Ville De Mont Mountain Resort

Phong cách các căn biệt thự tại đây là sự kết hợp hài hòa giữa kiến trúc đương đại và kiến trúc bản địa trên địa hình đồi núi tự nhiên, với hơn một nửa trong số đó được thiết kế với lối vào từ gác mái độc đáo mới xuất hiện tại Việt Nam. Những căn biệt thự xinh đẹp còn làm say lòng du khách khi ẩn mình giữa khu rừng thông samu trăm tuổi, tầm nhìn ngắm trọn thung lũng Mường Hoa – một di sản quốc gia với những thửa ruộng bậc thang đẹp nhất thế giới. Tạp chí du lịch nổi tiếng thế giới Condé Nast Traveller đã từng ca ngợi Ville De Mont Mountain Resort là "một bản hòa tấu tuyệt sắc giữa sự tráng lệ của thiên nhiên, nơi vẻ đẹp của truyền thuyết chốn đại ngàn và những dãy núi hùng vĩ cùng song hành tồn tại".



Các căn biệt thự tại Ville De Mont Mountain Resort được thiết kế hài hòa với thiên nhiên

Khu nghỉ dưỡng mang đến những trải nghiệm có một không hai khi phục vụ tiệc tối ngoài trời tại độ cao 1.600m, nơi thực khách vừa thưởng thức những món ăn thượng hạng được chế biến và phục vụ bởi các đầu bếp 5 sao, vừa được hòa mình vào show diễn nghệ thuật được dàn dựng công phu, với sân khấu thực cảnh là cảnh núi non hùng vĩ, biển mây, và ánh hoàng hôn đỏ rực phản chiếu vào vách núi. Đây cũng là nơi nhiều cặp đôi lựa chọn để tổ chức tiệc cưới sang trọng, không khác gì tại những khu nghỉ dưỡng núi đắt đỏ quanh dãy Alps của vùng biên giới các nước Pháp, Ý, Thuỵ Sĩ…



Không gian tiệc tối ngoài trời ở độ cao 1.600m tại Ville De Mont Mountain Resort

Kể từ khi đi vào hoạt động năm 2022, Ville De Mont Mountain Resort đón tiếp không ít nghệ sĩ, doanh nhân, tỉ phú nổi tiếng trong nước và quốc tế đến tận hưởng kỳ nghỉ sang trọng, đẳng cấp.