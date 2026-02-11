Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Vimedimex bị nhắc nhở do chậm công bố thông tin

11-02-2026 - 11:33 AM | Thị trường chứng khoán

Do chậm nộp Báo cáo tài chính quý IV/2025 riêng và hợp nhất (tiếng Việt và tiếng Anh) cùng các văn bản khác theo quy định nên Vimedimex vừa bị HoSE nhắc nhở.

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có văn bản nhắc nhở Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (MCK: VMD, sàn HoSE) về việc chậm công bố thông tin.

Theo đó, ngày 3/2/2026, HoSE đã có công văn số 145/SGDHCM-NY nhắc nhở Vimedimex về việc chậm Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 (tiếng Việt và tiếng Anh); Báo cáo tài chính quý IV/2025 riêng và hợp nhất (tiếng Việt và tiếng Anh); Bảng cung cấp thông tin về quân trị công ty năm 2025 và dữ liệu điện tử.

Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 10/2/2026, HoSE vẫn chưa nhận được các báo cáo trên của Vimedimex.

Vimedimex bị nhắc nhở do chậm công bố thông tin - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Do đó, HoSE nhắc nhở và đề nghị công ty khẩn trương báo cáo, công bố thông tin theo quy định hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

Trước đó, HoSE cũng đã có văn bản nhắc nhở Vimedimex về việc chậm công bố quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Cụ thể, căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: Tổ chức niêm yết cổ phiếu phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: “Khi nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi công ty có quyết định về tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung hoặc bị đình chỉ, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động;”.

Ngày 29/1/2026, Vimedimex thực hiện công bố thông tin về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo Quyết định số 165/QĐ-BYT ngày 16/1/2026, chưa bảo đảm thời hạn công bố thông tin theo quy định.

Vì vậy, HoSE nhắc nhở và đề nghị công ty nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.


PV

antt.nguoiduatin.vn

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm thép, Hòa Phát, Hoa Sen, Tôn Đông Á đi làm bất động sản

Tỷ phú Phạm Nhật Vượng làm thép, Hòa Phát, Hoa Sen, Tôn Đông Á đi làm bất động sản Nổi bật

Nói là làm: Pyn Elite Fund tiếp tục gom thêm FPT, giá trị nắm giữ vượt 4.000 tỷ

Nói là làm: Pyn Elite Fund tiếp tục gom thêm FPT, giá trị nắm giữ vượt 4.000 tỷ Nổi bật

Thuduc House lên kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào tháng 4

Thuduc House lên kế hoạch họp ĐHĐCĐ thường niên 2026 vào tháng 4

10:56 , 11/02/2026
Khải Hoàn Land phát hành lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2026

Khải Hoàn Land phát hành lô trái phiếu đầu tiên trong năm 2026

10:52 , 11/02/2026
IPA lên kế hoạch mua lại trước hạn lô trái phiếu 608 tỷ đồng

IPA lên kế hoạch mua lại trước hạn lô trái phiếu 608 tỷ đồng

10:51 , 11/02/2026
FPT trở thành đối tác Việt Nam đầu tiên của Qualcomm trong lĩnh vực công nghệ ô tô

FPT trở thành đối tác Việt Nam đầu tiên của Qualcomm trong lĩnh vực công nghệ ô tô

09:40 , 11/02/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên