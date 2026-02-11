Vimedimex bị nhắc nhở do chậm công bố thông tin

Mới đây, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HOSE) vừa có văn bản nhắc nhở Công ty Cổ phần Y Dược phẩm Vimedimex (MCK: VMD, sàn HoSE) về việc chậm công bố thông tin.

Theo đó, ngày 3/2/2026, HoSE đã có công văn số 145/SGDHCM-NY nhắc nhở Vimedimex về việc chậm Báo cáo tình hình quản trị năm 2025 (tiếng Việt và tiếng Anh); Báo cáo tài chính quý IV/2025 riêng và hợp nhất (tiếng Việt và tiếng Anh); Bảng cung cấp thông tin về quân trị công ty năm 2025 và dữ liệu điện tử.

Tuy nhiên, đến thời điểm ngày 10/2/2026, HoSE vẫn chưa nhận được các báo cáo trên của Vimedimex.

Ảnh minh họa

Do đó, HoSE nhắc nhở và đề nghị công ty khẩn trương báo cáo, công bố thông tin theo quy định hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.

Trước đó, HoSE cũng đã có văn bản nhắc nhở Vimedimex về việc chậm công bố quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược.

Cụ thể, căn cứ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 11 Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán: Tổ chức niêm yết cổ phiếu phải công bố thông tin bất thường trong thời hạn 24 giờ, kể từ khi xảy ra một trong các sự kiện sau đây: “Khi nhận được văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc khi công ty có quyết định về tạm ngừng một phần hoặc toàn bộ hoạt động kinh doanh; thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp; thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; sửa đổi, bổ sung hoặc bị đình chỉ, thu hồi Giấy phép thành lập và hoạt động hoặc Giấy phép hoạt động;”.

Ngày 29/1/2026, Vimedimex thực hiện công bố thông tin về việc thu hồi Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dược theo Quyết định số 165/QĐ-BYT ngày 16/1/2026, chưa bảo đảm thời hạn công bố thông tin theo quy định.

Vì vậy, HoSE nhắc nhở và đề nghị công ty nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ báo cáo và công bố thông tin theo quy định hiện hành về chứng khoán và thị trường chứng khoán để đảm bảo quyền lợi cho nhà đầu tư.



