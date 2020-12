Vinaconex đã mua lại 39,3 triệu cổ phiếu, giá 41.823 đồng/cp

Vinaconex ( HNX: VCG ) thông báo đã mua lại 39,3 triệu cổ phiếu làm cổ phiếu quỹ từ ngày 16/11 đến 2/12. Giá giao dịch bình quân 41.823 đồng/cp, công ty đã chi ra hơn 1.643 tỷ đồng cho giao dịch mua này. Cổ phiếu VCG chốt phiên 7/12 ở mức giá 40.500 đồng/cp, tính theo giá này thì Vinaconex tạm lỗ 52 tỷ đồng.



Trước đó, doanh nghiệp có chủ trương mua lại tối đa 44,17 triệu cổ phiếu, tương đương 10% vốn điều lệ để làm cổ phiếu quỹ.

Doanh nghiệp cho biết không thực hiện mua hết số lượng đã đăng ký do đã dùng tối đa nguồn quỹ đăng ký 1.644 tỷ đồng từ thặng dư vốn, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối và các quỹ thuộc vốn chủ sở hữu. Số dư còn lại không đủ khối lượng khớp lệnh tối thiểu 3% khối lượng giao dịch đã đăng ký với UBCKNN theo quy định nên Vinaconex không tiếp tục mua thêm cổ phiếu.

Sau giao dịch, doanh nghiệp giảm lượng cổ phiếu đang lưu hành từ 441,7 triệu cổ phiếu xuống 402,4 triệu.

Thời gian gần đây, doanh nghiệp liên tục thực hiện thoái vốn tại các đơn vị thành viên như chuyển nhượng 765.000 cổ phiếu, tương đương 51% vốn điều lệ của Vinaconex Mart; chuyển nhượng 17,5 triệu cổ phiếu, tương đương 35% vốn NEDI2 ( UPCoM: ND2 ).

Trong đó, Vinaconex sẽ bán 35% vốn của ND2 cho Toyota Tsusho Corporation – một công ty kinh doanh tổng hợp thuộc tập đoàn xe hơi nổi tiếng Toyota Group.

9 tháng, Vinaconex đạt 3.803 tỷ đồng doanh thu, giảm 39% so với cùng kỳ năm trước. Lãi sau thuế 1.451 tỷ đồng, gấp 2,5 lần nhờ thoái vốn khỏi liên doanh TNHH Phát triển đô thị mới An Khánh (An Khánh JVC). Doanh nghiệp đã vượt 77% kế hoạch lợi nhuận sau thuế.