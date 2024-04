Vinamilk có thêm 1 nhà máy đạt chứng nhận Trung hòa Carbon, đẩy mạnh xanh hóa sản xuất

Nhà máy Nước giải khát Việt Nam – Mảnh ghép mới trong hệ thống nhà máy "xanh" của Vinamilk

Mới đây, Vinamilk tiếp tục đón nhận chứng nhận quốc tế về Trung hòa Carbon (PAS 2060:2014) từ Viện tiêu chuẩn Anh Quốc (BSI) cho Nhà máy Nước giải khát Việt Nam. Theo chứng nhận này, tổng lượng carbon được trung hòa tại nhà máy theo phạm vi 1 và phạm vi 2 (scope 1 & 2) là 3.410 tấn CO2e. Kết quả này đến từ nỗ lực kép: cắt giảm phát thải trong sản xuất đồng thời duy trì quỹ cây xanh để hấp thụ khí nhà kính trong nhiều năm qua.

Ông Lê Duyên Anh, Tổng giám đốc BSI Việt Nam (bên trái) trao chứng nhận trung hòa carbon cho ông Nguyễn Thế Hòa - Giám đốc Nhà máy Nước giải khát Việt Nam (bên phải)



Nhà máy Nước giải khát Việt Nam nằm tại thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương, được Vinamilk xây dựng và đi vào hoạt động từ năm 2010. Nhà máy được liên tục đầu tư nâng cao năng lực sản xuất, hiện nay, có công suất thiết kế hơn 282 triệu sản phẩm/năm và đang sản xuất các dòng sản phẩm phổ biến của Vinamilk như sữa chua uống Susu và Yomilk, sữa bột pha sẵn cho người lớn Sure Prevent, nước uống Icy…

Theo định hướng chiến lược phát triển bền vững của Vinamilk, từ nhiều năm nay Nhà máy Nước giải khát Việt Nam đã thực hiện nhiều giải pháp sản xuất xanh, thân thiện với môi trường như ứng dụng năng lượng xanh, năng lượng tái tạo; sử dụng công nghệ hiện đại giúp tiết kiệm năng lượng như tuần hoàn nhiệt tại khâu tiệt trùng sản phẩm, tuần hoàn nước tại khâu làm mát sản phẩm...

Nhà máy Nước giải khát Việt Nam được đầu tư công nghệ chế biến hiện đại, tiết kiệm năng lượng, tự động hóa cao

Hiện tỷ lệ năng lượng xanh, sạch (gồm năng lượng mặt trời, CNG…) đang chiếm hơn 92% năng lượng tiêu thụ tại nhà máy và theo báo cáo kiểm kê khí nhà kính, lượng phát thải của nhà máy năm 2023 đã giảm 30% so với năm 2022. Các nỗ lực "xanh hóa" đã giúp nhà máy đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt theo chuẩn mực quốc tế như chứng nhận năng lượng ISO 50001, chứng nhận môi trường ISO 14001 và nay là chứng nhận về trung hòa Carbon PAS 2060:2014.

Ông Lê Hoàng Minh, GĐĐH Sản xuất của Vinamilk trao tặng cây lưu niệm cho đại diện BSI Việt Nam



"Việc kiểm kê, đánh giá đầy đủ và chi tiết về phát thải sẽ giúp doanh nghiệp có được cái nhìn đúng đắn để xây dựng lộ trình cắt giảm, tiến đến trung hòa một cách bài bản. Là đơn vị thực hiện việc kiểm tra xác nhận các hoạt động này tại nhiều nhà máy của Vinamilk, có thể nói rằng các thực hành của họ hoàn toàn có thể là ví dụ điển hình cho các doanh nghiệp đang đi trên lộ trình xanh hóa chính mình và đóng góp cho mục tiêu Net Zero chung của Việt Nam" – Ông Lê Duyên Anh, Tổng giám đốc BSI Việt Nam cho biết.

Trước đó, 2 đơn vị khác của Vinamilk là Nhà máy sữa Nghệ An và Trang trại bò sữa Nghệ An là những đơn vị đầu tiên trong ngành sữa đạt chứng nhận đạt trung hòa carbon theo PAS 2060:2014. Như vậy, chỉ trong chưa đầy một năm sau khi công bố Chương trình hành động hướng đến Net Zero "Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050", Vinamilk đã có 3 đơn vị đạt chứng nhận này.

Mỗi sản phẩm đến người tiêu dùng giảm dần "dấu chân Carbon"

Sau khi công bố chương trình hành động Vinamilk Pathways to Dairy Net Zero 2050 vào giữa năm 2023, Vinamilk liên tục triển khai các dự án nhằm cắt giảm dấu chân carbon cũng như duy trì, triển khai các hoạt động trồng cây xanh nhằm hình thành bể hấp thụ khí nhà kính. Cụ thể, Vinamilk đang tiếp tục gia tăng tỷ lệ sử dụng các loại năng lượng xanh, sạch thay thế cho năng lượng hóa thạch, tối ưu hóa công nghệ sản xuất giảm phát thải, thân thiện với môi trường, nghiên cứu các dự án giúp tái tạo, tuần hoàn để tiết kiệm tài nguyên…

Sản xuất xanh là 1 trong 4 định hướng chiến lược được Vinamilk xác định để tiến đến mục tiêu Net Zero gồm Chăn nuôi bền vững - Sản xuất xanh - Logistics thân thiện môi trường – Tiêu dùng bền vững. Với nhiều giải pháp đồng bộ, toàn diện ở cả 4 khía cạnh này, ông Lê Hoàng Minh – Giám đốc điều hành Sản xuất kiêm Trưởng dự án Net Zero của Vinamilk cho biết sẽ có thêm những đơn vị đạt trung hòa carbon trong tương lai gần, khẳng định sự kiên định và quyết liệt của Vinamilk trong việc giảm thiểu "dấu chân Carbon" trên tiến trình đến Net Zero như cam kết.

Ông Lê Hoàng Minh cho biết thêm: "Vinamilk đang thực hiện đồng bộ các giải pháp về công nghệ thân thiện môi trường, chuyển đổi năng lượng xanh, vận dụng kinh tế tuần hoàn… để xây dựng mô hình các nhà máy không chỉ hiện đại, đạt chất lượng quốc tế, mà còn ngày càng xanh hơn. Bằng sự quyết tâm của ban lãnh đạo, sự tích cực của tất cả đội ngũ nhân viên, Vinamilk sẽ nỗ lực hơn nữa để hành trình của mỗi sản phẩm của chúng tôi đến tay người tiêu dùng sẽ ít dần những dấu chân carbon".

Như tại đơn vị Nhà máy Nước giải khát Việt Nam, năm 2023 đã ghi nhận 6 sáng kiến giúp tiết kiệm điện, năng lượng từ chính nhân viên của nhà máy và đã được triển khai áp dụng. Bên cạnh đó, nhà máy cũng áp dụng nhiều hoạt động như: sử dụng máy xử lý thức ăn thừa thành phân bón cho cây cối, máy thu gom phân loại vỏ hộp sản phẩm để tái chế, sử dụng xe đạp/xe điện trong nội khu, trồng thêm mảng xanh, trình duyệt và lưu trữ hồ sơ online thay cho in giấy…. giúp "xanh hóa" môi trường làm việc.



Các chương trình về Net Zero của Vinamilk được nhân viên đón nhận và tích cực đóng góp



Được biết, doanh nghiệp hàng đầu ngành sữa Việt hiện đang áp dụng gần 20 hệ thống quản lý chuẩn quốc tế cho toàn bộ chuỗi hoạt động, nhằm đảm bảo sản phẩm không chỉ đáp ứng các yêu cầu khắt khe về an toàn vệ sinh thực phẩm mà còn đảm bảo các khía cạnh liên quan phát triển bền vững. Vinamilk cũng đang tích cực làm việc cùng với các đơn vị tư vấn, các chuyên gia hàng đầu về phát triển bền vững ngành sữa trong và ngoài nước để xây dựng các giải pháp phù hợp nhất cho điều kiện thực tế của Việt Nam.

Song song với các hoạt động cắt giảm phát thải khí nhà kính, Vinamilk đã và đang triển khai các dự án nhằm hình thành các bể hấp thụ Carbon với quy mô lớn như: Duy trì, phát triển quỹ cây xanh hiện hữu tại Trang trại, Nhà máy; Dự án bảo tồn diện tích rừng tự nhiên hơn 1.000 ha tại Xiêng Khoảng, Lào; Dự án Khoanh nuôi tái sinh 25ha rừng ngập mặn ở Vườn quốc gia Mũi Cà Mau và Cánh rừng Net Zero trong khuôn khổ Hoạt động trồng cây hướng đến Net Zero 2050 hợp tác cùng Báo Tài nguyên và Môi trường…

Hoạt động trồng cây hướng đến Net Zero 2050 được khởi động tại TP. Hà Nội