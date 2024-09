Vinatex (VGT) ước tính doanh thu 9 tháng đầu năm hơn 13.000 tỷ đồng

Sáng 28/9, Đảng ủy Tập đoàn Dệt May Việt Nam (Vinatex - mã: VGT) đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ nhằm sơ kết công tác xây dựng Đảng 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2024, và phát động thi đua phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu Nghị quyết đại hội đại biểu các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Tại đây, lãnh đạo Tập đoàn cho biết, trong 9 tháng năm 2024, doanh thu hợp nhất của Tập đoàn ước đạt 13.036 tỷ đồng, bằng 100,7% so với cùng kỳ năm 2023 và đạt 72,8% so với kế hoạch. Lợi nhuận trước thuế ước đạt 490 tỷ đồng, bằng 170,1% so với cùng kỳ năm 2023, đạt 89,1% so với kế hoạch. Thu nhập bình quân người lao động đạt 10,13 triệu đồng/người/tháng (bằng 107,5% so với cùng kỳ năm 2023).

Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐQT Vinatex - ông Lê Tiến Trường cho biết, năm 2024, bối cảnh thị trường vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức và không bền vững. Điểm khác biệt duy nhất của năm 2024 so với năm 2023 đó là, sau mỗi quý thị trường chuyển biến thuận lợi hơn.

Trong 6 tháng đầu năm, toàn ngành chỉ xuất khẩu được khoảng 20 tỷ USD, tuy nhiên sau đó, trước những tác động bất ổn của các quốc gia cạnh tranh như Bangladesh và Myanma đã tạo thuận lợi ngắn hạn cho dệt may Việt Nam.

Theo báo cáo tài chính bán niên năm 2024 đã soát xét, trong 6 tháng đầu năm, Vinatex ghi nhận doanh thu thuần đạt 7.954 tỷ đồng, giảm gần 2% so với cùng kỳ và lợi nhuận trước thuế đạt gần 283 tỷ, tăng 63% so với cùng kỳ.