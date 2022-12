VinFast bắt tay với công ty viễn thông quy mô 180 tỷ USD, phủ internet lên xe điện ở Bắc Mỹ và Châu Âu

Ngày 9/12, VinFast công bố lựa chọn T-Mobile, công ty viễn thông hàng đầu tại Mỹ, làm đối tác độc quyền cung cấp kết nối cho xe điện thông minh tại Bắc Mỹ và châu Âu.

Hợp tác dài hạn có giá trị lên đến hàng chục triệu USD nhằm mang đến trải nghiệm cá nhân hóa cho khách hàng của VinFast và khả năng tận dụng dữ liệu gần thời gian thực để đưa ra các quyết định về dịch vụ và bảo trì kịp thời.

Theo thỏa thuận, T-Mobile sẽ cung cấp kết nối cho các mẫu xe điện của VinFast tại thị trường Bắc Mỹ và châu Âu.

Các mẫu VF 6, VF 7, VF 8 và VF 9 sẽ được tích hợp sẵn khả năng kết nối với mạng T-Mobile và kích hoạt các dịch vụ như quản lý xe từ xa, xem các chương trình trực tuyến hoặc chơi game trên xe, các tính năng an toàn bao gồm thông tin giao thông trực tiếp, cập nhật phần mềm qua mạng, phát sóng Wi-Fi hotspot (trên một số mẫu xe) giúp hành khách giữ kết nối…

Bên cạnh đó, với các giải pháp IoT từ T-Mobile, VinFast sẽ có thể kết nối và quản lý lịch bảo dưỡng xe VinFast trên toàn cầu, dựa trên dữ liệu gần sát với thời gian thực, các thông báo từ xa và giám sát hiệu suất. Thông qua đó, hệ thống cửa hàng VinFast sẽ tư vấn, giúp khách hàng lưu trữ và quản lý lịch bảo dưỡng cho xe.

T-Mobile U.S. Inc. là nhà mạng siêu kết nối Un-carrier của Mỹ, cung cấp kết nối 4G LTE và mạng 5G toàn quốc. Có trụ sở tại Bellevue, Wash., T-Mobile cung cấp dịch vụ thông qua các công ty con và điều hành các thương hiệu hàng đầu của mình, T-Mobile, Metro by T-Mobile và Sprint. Trên sàn Nasdaq, T-Mobile có giá trị vốn hóa gần 180 tỷ USD.